¿Se inicia capítulo de los políticos en escándalo de Mintic?

Después de las capturas de Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde, dentro del escándalo del contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), varios implicados empezaron a acercarse a la Fiscalía en busca de un acuerdo con la justicia.



Tal como lo anticipó EL TIEMPO, Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, implicado en la consecución que las garantías; y Juan Carlos Cáceres Bayona, fundador de una de las socias de la UT y de Nuovo Security LLC., ya sellaron acuerdos de colaboración.

Juan Carlos Cáceres Bayona, socio fundador de Nuovo Security LLC. Foto: Archivo Particular

De hecho, sus testimonios, sumados a chats y correos, fueron el fundamento para que la fiscal 79 de la Unidad Anticorrupción les imputara a los capturados los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal agravados.



En efecto, Cáceres confirmó que Emilio Tapia -el cerebro del 'carrusel de la contratación'- estaba detrás del caso de las garantías calificadas de falsas, y de tres de las cuatro firmas que conforman la Unión Temporal.



Sin embargo, para la Fiscalía es claro que faltan fichas clave dentro del caso y que si alguno de los capturados o involucrados busca beneficios judiciales, debe señalar a 'peces gordos'.

¿Llamadas de políticos?

Luis Fernando Duque Torres, Centros Poblados. Foto: EL TIEMPO

De hecho, entre las opciones de los imputados -Laverde, Tapia y Duque- está el de la colaboración, así no hayan aceptado cargos en la audiencia.



Además, fuentes judiciales le aseguraron a EL TIEMPO que al menos uno de los implicados ya dijo estar dispuesto a revelar nombres de políticos que habrían intervenido de alguna manera en el proceso del contrato con Mintic.



De hecho, hablan de pagos para ambientar la cesión y no caducidad del contrato, para evitar que los socios de Centros Poblados no fueran vetados durante 5 años para contratar con el Estado.



"Mencionan políticos y hasta pagos para ambientar mediáticamente la caducidad, con amigos", le dijo a EL TIEMPO uno de los involucrados.



Y agregó que se indaga si es cierto que políticos abogaron para que el contrato no se caducara.

Karen Abudinen ordenó la caducidad del contrato, denunció el caso de las garantías y decretó embargos para recuperar el anticipo. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Itaú entregó examen pericial en torno a las firmas falsificadas. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO estableció que políticos llamaron a Mintic para 'aconsejar' la cesión del contrato, en momentos en que la entonces ministra Karen Abudinen dio la instrucción de caducarlo.



Además, el caso fue denunciado ante la Fiscalía y se decretaron embargos para recuperar los 70.000 millones de pesos del anticipo, que se aprobó con base en las garantías calificadas de falsas.



En todo caso, se buscaría descartar o confirmar un presunto tráfico de influencias o si el señalamiento a políticos es una estrategia para obtener beneficios.

Condenas

En cualquier caso, la colaboración que están ofreciendo los implicados deberá ser eficaz porque a los delitos de falsedad y fraude procesal se les unirán en próximas fases de la investigación los de peculado por apropiación en favor de terceros, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y hasta concierto para delinquir.



Si esto sucede, las condenas que afrontan algunos de los implicados superarían las del llamado 'carrusel de la contratación'.

