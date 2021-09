Guido Nule, condenado por el 'carrusel', niega nexo con el caso Mintic

Guido Nule Marino, una de la personas clave del llamado 'carrusel de la contracción', reapareció para negar cualquier nexo con el escándalo del contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de las Tecnologías Información (Mintic).



Después de la captura de Emilio Tapia y del episodio que vinculó a Inocencio Meléndez -también condenados por el carrusel de la contratación- el nombre de Guido Nule saltó a la palestra.

Esta foto fue tomada en medio del proceso contra Guido Nule. Foto: Abel Cárdenas

En efecto la W Radio señaló que “habría participado en la estructuración de la oferta, a través de Alfredo Amín: “Tanto Amín como Nule habrían estado encargados de realizar algunos trámites para la presentación de la oferta”.



Sin embargo, a través de uno de sus apoderados, Nule salió a negar cualquier nexo con el escándalo.



“El día de ayer circuló en los medios de comunicación una información que debe ser objeto de rechazo y aclaración de mi parte. Se afirma que participé en la estructuración de la propuesta que presentó Centros Poblados al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic), afirmación TOTAL Y ABIERTAMENTE FALSA. No tengo contacto alguno con ninguna persona involucrada directa o indirectamente en esos hechos”, señala Nule en su comunicado.



Y aunque no se refiere a Emilio Tapia, capturado dentro del caso, agrega: “Se ha mencionado que personas a las que en algún momento tuve el infortunio de cruzarme están directa o indirectamente relacionadas con el nuevo escándalo, y que por ello, se deduce mi participación en estos hechos".



"Debo manifestar categóricamente que se equivocan quienes hacen esta afirmación, y reitero que no me he reunido con absolutamente nadie ni he prestado mi colaboración en ningún trámite precontractual para acceder a contrato alguno", dice el empresario costeño.

Guido Nule y Emilio Tapia fueron condenados por el 'carrusel de la contratación'. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿En qué va su proceso?

En el comunicado también se refiere a su situación judicial.



"En el año 2011 atendí voluntariamente el llamado de la justicia para responder dentro del denominado caso del ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá y desde entonces he venido cumpliendo mi condena, he colaborado eficaz y lealmente con la justicia, así como he entregado voluntariamente mis bienes a la Fiscalía General de la Nación para que los mismos hagan parte de la masa de activos para reparar a las víctimas dentro de dicho proceso”, explica.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Y asegura: “Hoy, después de 10 años, en medio de una polarización política totalmente aislada de mis actividades cotidianas, intentando rehacer mi vida en medio de las limitaciones impuestas por la justicia, se me pretende vincular a partir de especulaciones en hechos totalmente desconocidos que lo único que logran es nutrir el odio y rechazo social recibido a partir del proceso por el que he sido judicializado anteriormente".

