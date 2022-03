A las 4:31 de la tarde del pasado jueves, la investigación por el abuso a estudiantes del colegio Marymount sufrió un segundo revés.



Hace 10 días, un juez de control de garantías de Bogotá dejó en libertad a Mauricio Zambrano, el hombre señalado de acosar y abusar sexualmente de al menos 20 estudiantes cuando era docente de Educación Física y fútbol en esa institución.

Mauricio Zambrano habría abusado sexualmente sus estudiantes. Foto: Twitter de César Melo

Y aunque el ahora exprofesor continúa vinculado al caso, a pesar de que no aceptó cargos, otro juez declaró ilegales las interceptaciones a su celular y al de María Ángela Torres, la hasta hace unas semanas rectora de ese establecimiento.

Más de 12 casos

Muchas de las víctimas de este docente habían guardado silencio por miedo, como muchas otras. Foto: Archivo El TIEMPO

Ambas decisiones han prendido las alarmas en torno al caso, más aún si se tiene en cuenta que –según lo estableció EL TIEMPO– hay al menos una docena de denuncias que señalan al profesor Zambrano de abusar de alumnas del Marymount.



Además, tanto el fiscal general, Francisco Barbosa, como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguraron la semana pasada que priorizarían este tipo de denuncias.



De hecho, el Fiscal señaló que estima que, en 30 días, se conocerán los primeros resultados sobre los 154 casos presentados por el Distrito, incluido el del Marymount.

Las 942 escuchas

María Angela Torres, exrectora del Marymount también fue interceptada por cerca de 20 días. Foto: Youtube Marymount

Aunque la audiencia del pasado jueves se realizó de manera reservada, EL TIEMPO estableció que la fiscal 224, adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata de Usaquén, solicitó legalizar 942 escuchas a Zambrano.



Según la fiscal, el monitoreo técnico tuvo como fin recolectar material probatorio y evidencia física para la indagación.



Lo que se buscaba eran posibles cómplices de los hechos y del silencio que se tejió en torno al abuso. Además, establecer si existió un modus operandi. Por eso, se ordenó escucharlo a él y a la exrectora entre el 27 de febrero y el 16 de marzo pasados.

‘Violación de la privacidad’

Desde el 27 de febrero, hasta el 16 de marzo, se realizaron 942 grabaciones telefónicas. Foto: Archivo

Sin embargo, los 21 minutos en los que la fiscal sustentó su petición no fueron suficientes para lograr la legalización de las interceptaciones.



El primero en oponerse fue el apoderado de Zambrano –el abogado Jairo Porras–, quien calificó de inapropiado invadir la privacidad de los interceptados. Según el defensor, desde el 2 de marzo pasado, antes de que se iniciaran las interceptaciones, ya Zambrano se había presentado para entregar datos de contacto, laboral y la dirección de su familia.



El juez del caso fue enfático en que había una falencia en la capacidad demostrativa de la Fiscalía para sustentar la legalidad de las interceptaciones.

¿Tambalea el caso?

Según el defensor de Zambrano, desde el 2 de marzo pasado entregó datos e información de su ubicación. Foto: Fiscalía

De hecho, aseguró que no había razones para mantener las interceptaciones y que la justificación quedó en el plano de la especulación, especialmente en relación con la exrectora, a quien no se le ha tachado de coautora, partícipe, interviniente o cómplice de los hechos materia de investigación. La fiscal del caso no apeló la decisión.



EL TIEMPO se comunicó con el conocido penalista Fabio Humar, abogado de la familia de una de las exalumnas que asegura haber sido abusada, y este se abstuvo de hablar sobre la audiencia: “Confío plenamente en la Fiscalía y espero que asignen los mejores recursos humanos y técnicos para este caso”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

