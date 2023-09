En plena audiencia de legalización de capturas de los cuatro policías detenidos por las interceptaciones ilegales de dos extrabajadoras de Laura Sarabia, otrora jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, se terminaron destapando al menos 4 datos desconocidos de ese episodio, sin que estuviera previsto.



Durante cerca de dos horas, la fiscal 102, Cindy Hernández, entregó detalles de las capturas del intendente de la Sijín Alfonso Quinchanegua Quinchanegua; de los patrulleros de esa entidad Dana Alejandra Canizales Bonilla, Jhon Fredi Morales Cárdenas, Fredy Alexander Gómez Bustamante y de Carlos Andrés Loaiza Correa, capitán de la Policía.

Sin embargo, antes de que se iniciara la intervención de la Fiscalía, la abogada Laura Kamila Toro, defensora suplente de Marelbys Meza, reveló información clave para pedir que su clienta fuera aceptada como víctima dentro del proceso.



En efecto, la penalista aseguró que a Meza le entregaron un maletín en la casa de Laura Sarabia y que después de recibirlo, se fue de descanso, pero la llamaron para que se presentara al apartamento y respondiera unas preguntas por la perdida del bolso.

Huellas y entrevista

Marelbys Meza Buelvas, extrabajadora de Laura Sarabia. Foto: Archivo particular

Según la abogada Toro, a la exniñera Marelbys Meza, le pidieron que se acercara a la casa de Sarabia, donde se encontró con personas desconocidas que le realizaron varias preguntas en una entrevista y le tomaron huellas.



Además, la citaron para que asistiera el lunes 30 de enero, a una sede de Presidencia para que rindiera una prueba de polígrafo relacionada con la perdida del dinero.



Y aquí viene el primer dato hasta ahora desconocido, según la abogada Toro, Marelbys Meza fue recogida por el chofer de Laura Sarabia y se le realizó la prueba de polígrafo, en la que fue intimidada, le quitaron el celular sin contraseña y le manifestaron que no saldría de ese lugar, hasta que no apareciera la plata, "por ser una ladrona".



Además, dicen que a raíz de la denuncia de Marelbys Meza, se desprendieron varias líneas de investigación que adelanta la Fiscalía, y por las que se dieron cuenta de que el teléfono de Marelbys Meza no fue el unico interceptado.

Los seguimientos y la secretaria

Marelbys Meza fue interceptada ilegalmente. Foto: Archivo particular - iStock

Según la abogada, además de la interceptación a Meza, también se presentaron seguimientos y varias requisas al entorno de la exniñera.



De hecho dijo que el hermano de la exniñera también fue interceptado e indagado por diferentes personas, al igual que una amiga de la extrabajadora de la entonces jefe de gabinete del presidente, Gustavo Petro.



Además, hay otro dato clave que reveló la penalista. Toro aseguró que después de que a Marelbys Meza le hicieron el polígrafo, fue recogida en un automóvil, donde, al parecer, iba la secretaria de la exjefe de gabinete.



En la práctica, esto significaría que Sarabia conocía en tiempo real lo que estaba sucediendo con la exniñera, hoy materia de investigación tanto disciplinaria como penal.

Audiencia policías capturados. Foto: Archivo particular

La primera parte de la audiencia de legalización de capturas de los 4 policías capturados ya finalizó y la juez pidió un receso para evaluar las solicitudes. Después vendrá la de audiencia de medida de aseguramiento en la que la fiscal tendrá que sustentar la participación de los capturados en la interceptación ilegal a Marelbys, a la otra empleada de Sarabia -Fabiola Perea- y a otra mujer identificada como Luzcelia Robles Arrieta.



Santiago Delascasas, abogado de esta última, aseguró que apenas hace dos semanas fueron enterados por la Fiscalía de esa interceptación e incluso de una supuesta suplantación.

UNIDAD INVESTIGATIVA

