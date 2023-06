Dijin.graco-sac1. En este correo institucional de la Policía Nacional, un patrullero de nombre Jhon Freddy Morales Cárdenas empezó a recibir los reportes de todas las conversaciones de Marelbys Meza, la entonces niñera del hijo de Laura Sarabia, jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro.



EL TIEMPO estableció en primicia que fue este patrullero —experto en investigaciones contra el crimen organizado— quien le entregó al fiscal 191 de la Dirección Especializada Contra Organizaciones Criminales de Quibdó (Chocó), Óscar Fernando Gutiérrez Zapata, la solicitud de interceptación del abonado celular de Marelbys, a partir del 31 de enero de 2023 y con fecha de desconexión del 29 de julio próximo.

‘En receso’



Este diario tuvo acceso al informe en el que un analista de comunicaciones les remitió al fiscal y al patrullero apartes de las conversaciones de la empleada, documento que se convirtió en pieza clave dentro de las investigaciones que adelanta la Fiscalía.



​

Para el ente acusador ya está claro que las comunicaciones de la exniñera de Sarabia y de al menos otra empleada fueron chuzadas. Y ahora se avanza en establecer quiénes intervinieron en la decisión.

En el edificio de la Dian se habría realizado la copia espejo del celular de la niñera. Foto: Google Maps/ Campaña Petro Presidente

Según el informe del analista, inicialmente las conversaciones de la niñera parecían triviales, pues estaba recibiendo saludos por su cumpleaños. Incluso, dicen que se le revisaron sus bienes y que no tiene propiedades que hubiera comprado con dinero ilícito para someterlas a extinción de dominio.



De hecho, se grabó la llamada de un banco en el que le recuerdan que tiene una obligación pendiente.

El 1 de junio se dio a conocer que se habría interceptado el teléfono de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, Foto: Archivo particular. /iStock

Pero después no solo habló del robo del dinero, sino que también citó en las conversaciones un chat de Andrés Parra, el esposo de Sarabia, sobre el caso.



A las 5:33 de la mañana del martes 31 de enero, los sistemas de interceptación comenzaron a registrar las primeras actividades de su línea telefónica.

Laura Sarabia, Marelbys Meza Buelvas y Armando Bendetti. Foto: EL TIEMPO

Marelbys notificó a varios familiares que está en una especie de receso laboral sin decirles por qué.



“Una mujer desconocida toma el teléfono y le pregunta a Marelbys hasta cuándo le dieron permiso, Marelbys responde que el día de hoy (31 de enero) le avisan”, se lee en el informe.

El nexo con ‘Nene’

El analista deja por escrito que hubo varias llamadas de un mismo número telefónico a diferentes horas.



A las 7:11 de la mañana “Marelbys recibe una llamada de un hombre desconocido el cual ella menciona como ‘Nene’. El hombre le desea feliz cumpleaños, le recuerda que son 51 años y Marelbys le pide que no se lo recuerde”.

La Fiscalía General adelantó una inspección a la Casa de Nariño por el caso de Laura Sarabia y su exniñera, Marelbys Meza. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En esa misma llamada, Marelbys dice que la llamó la mamá de Armando a felicitarla y acuerda verse con el ‘Nene’ en una cafetería.



EL TIEMPO investigó y estableció que la persona a la que ella se refiere como ‘Nene’ es Johnson Pineda, un hombre de 51 años que la semana pasada fue interrogado por la Fiscalía en las instalaciones del viejo DAS, en Bogotá.

Esta es una de las conversaciones clave.



Johnson Pineda: “¿Ya te llamaron? ¿No te han dicho nada? Si no la han llamado, para la cárcel no van”.



Marelbys: “No digas eso”.



Johnson Pineda: “Si te hubiese pasado algo grave, te hubieran dicho ahí mismo, de igual forma pudieron haber robado fue poquita y ¿quién va a tocar eso?”.



Marelbys: “¿Para qué embalarse ya con 50 años?”.

¿Doble versión?



Este diario ubicó a Pineda, quien empezó por asegurar que no es la pareja sentimental de Marelbys y que incluso él tiene esposa.



“Hablaba con ella, pero no frecuentemente. Ella me preguntaba cómo estaba y sí, me decía ‘Nene’. Ella me dijo que fuera a la Fiscalía, que ahí no hay ningún problema”, explicó Pineda, quien conoció a Marelbys hace 14 años en un edificio en el que ambos trabajaban.



Y aunque en el informe de interceptación queda claro que Meza le habló a ‘Nene’ de la pérdida del dinero, Pineda lo niega: “No conozco nada del dinero del que hablan, nunca le transporté maletas con plata. No le he cargado nada a esa señora”.

Las etapas iniciales de la investigación relacionada con la pérdida del dinero en la residencia de Laura Sarabia incluyeron una inspección a la Casa de Nariño Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Los chats

Sobre las 4:10 de la tarde del 31 de enero, Marelbys recibe una llamada del mismo número de teléfono de Pineda.



En la conversación, Marelbys le expresa que está en la calle y va para el centro comercial Mercurio, en Soacha, y menciona un banco y una reunión con familiares.

El capitán de la Policía Carlos Andrés Correa Loaiza acudió al búnker de la Fiscalía, en Bogotá, por el caso de Laura Sarabia. Foto: Archivo particular - iStock

Según el registro, el 1.º de febrero, a las 11:55 de la mañana, Marelbys llama a Pineda y habla de nuevo del robo. Según el investigador, “expresa que si robaron alguna cosa (sin establecer), fue poquita, posiblemente se refieran a una tercera persona”.



Ese mismo día, sobre las 7:10 de la noche, Marelbys recibe otra llamada de Pineda, en la que le asegura que un hombre le escribió.



Y lee el chat: “Hola Mary, todavía no le han dicho nada, como te dije apenas nos digan cómo van las cosas te escribo para que vengas”. Según se ha conocido, salió del teléfono de Andrés Parra, el esposo de Laura Sarabia, quien estaba en contacto con la niñera por el tema de la desaparición del dinero y de la indagación.

Laura Sarabia y su esposo, Andrés Parra. Foto: Archivo EL TIEMPO y Facebook: Laura Sarabia

Las conversaciones quedaron almacenadas en 3.043 archivos en dos CD con los logotipos de la Policía Nacional y el rótulo de ‘evidencia’. Y Marelbys sigue bajo protección de la Fiscalía.



EL TIEMPO intentó contactar nuevamente a Pineda, pero prefirió guardar silencio.

UNIDAD INVESTIGATIVA

