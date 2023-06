Aunque en los últimos días al menos 4 personas implicadas en la investigación por las interceptaciones ilegales, seguimientos y pruebas de polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, han guardado silencio, la Fiscalía ya tiene en su poder 5 declaraciones juramentadas e interrogatorios.



"La constitución permite guardar silencio bajo el argumento de no declarar contra sí mismo ni contra allegados. Pero, ya hemos recogido varios testimonios clave dentro de la investigación", le dijo a EL TIEMPO una fuente enterada del caso.

Este diario reveló en exclusiva que el fiscal Óscar Gutiérrez Zapata, fiscal 191 de crimen organizado de Chocó, ya rindió interrogatorio y señaló con nombre propio al patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas de haberle pasado la solicitud de interceptación de los abonados celulares de la niñera Marelbys Meza y al parecer de la otra empleada de Sarabia.



Si bien el patrullero Morales también optó por guardar silencio -siguiendo las directrices de su abogado Miguel Ángel Del Río-, alcanzó a entregar información relevante como el nombre de la supuesta fuente humana que habría entregado los números de las empleadas como miembros del 'clan del golfo'.



Se sabe que el fiscal Gutiérrez también entregó información relevante.



Otro de los que también accedió a hablar es Johnson Pineda, a quien en llamadas personales, la exniñera se refiere como el 'Nene'.

En entrevista en exclusiva con EL TIEMPO, Pineda dijo que no era la pareja sentimental de Marelbys Meza y que nunca hablaron del dinero.



Sin embargo, en el informe de interceptación hay conversaciones donde parecen hablar del tema del robo:



Johnson Pineda: ¿Ya te llamaron? ¿No te han dicho nada? Si no la han llamado para la cárcel no van.



Marelbys: No digas eso.



Johnson Pineda: Si te hubiese pasado algo grave te hubieran dicho ahí mismo, de igual forma pudieron haber robado fue poquita y ¿quién va a tocar eso?



Marelbys: ¿Para qué embalarse con ya con 50 años?

Pineda le dijo a EL TIEMPO que había rendido declaración en una oficina del antiguo edificio del DAS y que estaba a disposición de la Fiscalía cuando lo volviera a requerir.



El coronel Carlos Alberto Feria, jefe de la Casa Militar de Presidencia (el equivalente al jefe de seguridad del Presidente) aún no ha dicho si va a optar por guardar silencio. Por ahora, lo único que pidió fue reprogramar la declaración que debía rendir el 15 de junio pasado argumentando que se encontraba en Alemania con el Presidente Petro.



Al parecer ya habría una quinta persona que accedió a hablar y sería uno de los poligrafistas que estuvo escuchando a las empleadas y que es diferente al Intendente Jhon Alexánder Sacristán, quien está citado el 21 de junio.



El que sí se quedó callado argumentando la misma defensa del silencio fue el Capitán Carlos Correa Loaiza, quien fue citado el pasado 15 de junio.

