Conversaciones breves y cifradas, mención directa a la pérdida de 16 millones de pesos y otros datos clave. Eso es lo que contiene el Informe de Investigación de Campo que recibió el fiscal Óscar Fernando Gutiérrez Zapata de manos del analista que venía escuchando a Marlebys Meza, la exniñera de Laura Sarabia.



Al parecer, ni el fiscal ni el analista sabían en ese momento que la interceptación era ilegal y que la habían camuflado en un proceso contra jefes del 'clan del Golfo' para saber si Meza se había robado un maletín de la casa de la entonces jefe de gabinete del presidente Petro.

Laura Sarabia, jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, y Marelbys Meza, exniñera de la funcionaria. Foto: Presidencia y archivo particular

EL TIEMPO tuvo acceso al informe en el que el experto analista asegura que es claro que la exniñera hablaba de sumas de plata perdida, a pesar de hablar en lenguaje cifrado con un hombre que ya fue identificado y que rindió declaración el pasado martes en las instalaciones del viejo DAS.



Según el analista, la exniñera le comenta al hombre que se encontraba a la espera de información de lo que podría ser un hurto, en complicidad con una tercera persona a la que evitan mencionar.

'No soy su pareja sentimental'

En el edificio de la Dian se habría realizado la copia espejo del celular de la niñera. Foto: Google Maps/ Campaña Petro Presidente

EL TIEMPO ubicó al hombre que aparece en el informe de interceptación y dijo que se llamaba Jhonson Pineda y que trabajaba para una familia transportando cosas.



Le admitió a este diario que conoció a Marelbys Meza desde hace 14 años cuando ambos trabajaron en un mismo edificio y que son solamente amigos: "Yo tengo a mi esposa. Hablaba con ella pero no frecuentemente. Ella me preguntaba como estaba y sí, me decía 'Nene'".



Según Pineda, la Fiscalía lo llamó el pasado viernes y él de inmediato le dijo a su amiga Meza.



"Ella me dijo que fuera, que ahí no hay ningún problema", explicó. Y aunque en el informe de interceptación se asegura que Meza le habló de la pérdida del dinero, Pineda se lo negó a EL TIEMPO.

'No sé nada de maletines ni plata'

No conozco nada del dinero del que hablan, nunca le transporté maletas con plata. Yo solo llevo conmigo mi morral, mi impermeable y mi almuerzo. Nunca le he cargado nada a esa señora.

"Ella me decía que estaba preocupada, pero era porque yo tengo una moto en la que me movilizo, entonces ella me decía que fuera con cuidado y que se preocupaba", señaló Pineda.



Y agregó: "no conozco nada del dinero del que hablan, nunca le transporté maletas con plata. Yo solo llevo conmigo mi morral, mi impermeable y mi almuerzo. Nunca le he cargado nada a esa señora".



Pineda aseguró que no fue él quien supuestamente devolvió los 268 millones de pesos de los que se han hablado.



Además, aseguró que nunca conoció a Lara Sarabia y que tampoco fue al edificio donde vivía.

Según Pineda, Marelbys Meza, nunca le prestó o regaló dinero.



"Yo fui llamado a declarar, porque sí hablaba con Marelbys por llamadas. Pero no tengo nada que ver en el caso, soy una persona decente", señaló Pineda, quien dijo que desde que le informó a Marelbys que lo había llamado la Fiscalía, no han vuelto a comunicarse.

