Una de las 10 personas que fue llamada a declarar bajo juramento por Fiscalía en por el presunto abuso de autoridad en el caso de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, la exjefe de gabinete de Gustavo Petro, es el conductor escolta de la UNP, Harold Rondón.



Según le declaró a la Fiscalía la niñera, Rondón la recogió en su casa en Ciudad Verde, en Soacha, el pasado 30 de enero hacia la una de la tarde.

Marelbys Meza Buelvas, extrabajadora de Laura Sarabia. Foto: Archivo particular

“Hola, Mary, cómo me le va. Estoy ya aquí afuerita”, le dijo Rondón a Meza a través de WhatsApp ese mismo día. Minutos más tarde le insistió: “Hola, Mary, te estoy esperando. Chúzele, chúzele a eso, porque toca estar allá antes de las dos”.



EL TIEMPO ubicó y habló en exclusiva con el conductor escolta, quien empezó por asegurar que sigue vinculado a la UNP.

En el esquema de Sarabia

Laura Sarabia, exjefa de Gabinete del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Cortesía Presidencia

"Yo sigo laborando en la UNP, sigo en el esquema de la doctora Sarabia, no he sido retirado", le dijo Rondón a EL TIEMPO.



Cuando este diario le preguntó si era cierto que él había transportado a Marelbys Meza hasta el sótano donde le practicaron la prueba y quién le dio la orden dijo que eso se lo respondería a la Fiscalía el día que le toque presentarse y que acudirá con su abogado.



El conductor negó que su defensa sea el penalista Miguel Ángel Del Río; y contrario a lo que han hecho otras personas citadas dentro de este caso, dijo que él no va a guardar silencio.



Además, aseguró que no le ha llegado notificación de la Fiscalía y que sabe que está citado para el próximo 20 de junio por lo que ha visto en medios de comunicación.

El teniente coronel Óscar Dávila estaba asignado a Presidencia. Foto: Unidad Investigativa

El Coronel Óscar Dávila fue hallado muerto en Bogotá. Foto: Archivo particular. EL TIEMPO

Hasta el momento se conoce que al menos 5 personas de las llamadas por la Fiscalía dentro del caso han entregado información clave. Otros han preferido acogerse a su derecho a guardar silencio.



Rondón también habló del coronel Dávila. El escolta le dijo a EL TIEMPO que no lo conoció personalmente aunque sabía que era un coronel de la Policía.



Fuentes cercanas a la UNP informaron que al parecer este conductor escolta está vinculado a través de la Unión temporal Defender 2023, que está conformada por las empresas Seguridad Superior Ltda., Vigilancia Santafereña y Cia Ltda., Global de Seguridad Zomac Ldta. y Oncor Ltda.



En esta línea de investigación, también está citada la cabeza de la Casa Militar de Palacio, coronel Carlos Feria Buitrago, quien era el jefe inmediato del coronel Óscar Dávila, quien apareció muerto el pasado 9 de junio en la camioneta oficial que tenía asignada.

Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia. Foto: Archivo EL TIEMPO

Teniente coronel Carlos Feria Buitrago, cabeza de la Jefatura para la Protección Presidencial. Foto: Archivo particular

Por esos mismos hechos fueron citados a interrogatorio el 21 de junio el capitán Elkin Augusto Gómez, comandante jefe de Oficina de Polígrafo, y el intendente Jhon Sacristán Bohórquez, poligrafista.



En el mismo caso se quiere escuchar en declaración a Andrés Fernando Parra, esposo de Sarabia. El abogado figura en chats con la exñiñera, posteriores a la pérdida del maletín.



Por ahora, el ente acusador anunció que el próximo miércoles entregará los primeros resultados de la investigación por la muerte del coronel Dávila.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

