La Fiscalía tenía planeado escuchar este martes, 20 de junio, de manera simultánea al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de seguridad de Casa de Nariño; y a Andrés Parra Valverde, esposo de la exjefe de gabinete Laura Sarabia.



El oficial completa cuatro horas rindiendo declaración dentro de la investigación por la muerte del coronel Óscar Darío Dávila Torres. Como lo anticipó EL TIEMPO, ha dicho que se encontraba en Cuba, en misión oficial, cuando se registraron los hechos: el 9 de junio pasado, en el accidente de Bogotá.

De hecho, el presidente Gustavo Petro se refirió al caso del oficial Dávila en la ceremonia de ascenso del general de la Policía, William René Salamanca. Dijo que esperaba los resultados de la investigación científica de la Fiscalía y que se había dado cuenta de que no todos aguantaban la presión.



Este diario estableció en primicia que el esposo de Laura Sarabia no asistió a la diligencia, en donde lo iban a interrogar sobre el robo del maletín con dinero del que fue víctima su pareja; y sobre las conversaciones que sostuvo con Marelbys Meza, entonces niñera de su hijo. ¿Por qué no asistió?



EL TIEMPO se comunicó con el abogado de la pareja, el penalista Jorge Mario Gómez Restrepo, quien explicó que su cliente se acogió a una norma, según la cual, se puede excusar por solidaridad íntima.

Marelbys Meza Buelvas, extrabajadora de Laura Sarabia. Foto: Archivo particular

"La semana pasada dirigimos un derecho de petición a la Fiscalía en la que le pedíamos identificar las líneas de investigación que se tenían con relación al caso. La Fiscalía no nos respondió y se le dio trasladó a la Fiscalía seccional de Bogotá, pero tampoco tuvimos respuesta. Nos enfrentamos a una declaración que compromete el nivel de solidaridad íntima que él tendría", dijo el abogado en diálogo con este diario.



La defensa de la pareja señaló que Parra estaba solicitado para un asunto relacionado con el polígrafo, "pero él no tiene nada que ver ahí, porque no es funcionario público".



En la ampliación de denuncia que hizo Sarabia, el pasado 26 de mayo, con relación al robo de un dinero ocurrido el 29 de enero pasado en su lugar de residencia, consignó una serie de documentos que está siendo evaluada por las autoridades. Dentro de las evidencias, hizo la entrega de unos chats de una conversación que la exniñera sostuvo con su esposo días posteriores a la pérdida del maletín con los 7.000 dólares.

Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela. Foto: Presidencia, EL TIEMPO y AFP

El actual esposo de la exjefa de Gabinete, al igual que ella, fue miembro de la UTL del exembajador en Venezuela Armando Benedetti.



En documentos con fecha de diciembre de 2021 aparece el nombre de Parra como asesor II senatorial de Benedetti y en su perfil de Linkedin afirma ser asesor legislativo desde 2016. Además, tal como lo reportaron otros medios de comunicación, Parra también formó parte del equipo legislativo del senador Pedro Flórez, cuota del exembajador en el Pacto Histórico.



EL TIEMPO conoció que Parra estuvo en la UTL de Flórez hasta octubre de 2022. Sin embargo, en documentos oficiales del Senado no figura el nombre del abogado.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

