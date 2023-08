El llanto no dejaba hablar a la teniente de la Policía Sandy Yureina Alvernia, el domingo 29 de enero de 2023, cuando le notificaron que quedaba oficialmente relevada del esquema de seguridad de Laura Sarabia, la entonces jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro.



La encargada de informarle que ya no iba a acompañar en sus desplazamientos a una de las mujeres más poderosas en ese momento del gobierno Petro fue su superior, la coronel de la Policía Sandra Milena Reyes, coordinadora de seguridad de altos funcionarios.

Laura Sarabia a su salida de la diligencia en el CNE. Foto: Captura de video

Además, le ordenó que se presentara al día siguiente (30 de enero), a las 7:30 de la mañana, a su oficina con los otros miembros del esquema de seguridad de Sarabia, quien había sido objeto de un millonario robo en su residencia.



Esta es parte de la información que la propia coronel Reyes consignó en una declaración bajo juramento, el pasado 8 de agosto, dentro de la investigación disciplinaria que la Procuraduría abrió contra la exjefa de Gabinete por presuntas irregularidades en la investigación sobre el robo en su residencia.

Bajo reserva

La extrabajadora de Laura Sarabia aseguró que fue sometida a prueba de polígrafo. Foto: Archivo particular

Tanto la investigación disciplinaria como la penal se centran en establecer quién ordenó practicarle la prueba del polígrafo a Marelbys Meza, exniñera del hijo de Sarabia, y quién ordenó interceptar su celular ilegalmente.



Aunque el testimonio de la coronel Reyes permanece bajo reserva, EL TIEMPO tuvo acceso a apartes clave que están siendo verificados.



Para los investigadores, habría una contradicción con la declaración rendida el 24 de julio por el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de la oficina de Protección Presidencial.

La llamada de Feria

Teniente coronel Carlos Feria Buitrago, cabeza de la Jefatura para la Protección Presidencial. Foto: Archivo particular

El oficial Feria señaló que él le pidió a la coronel Reyes citar a todo el esquema de seguridad de Laura Sarabia para que su subalterno, el coronel Óscar Dávila, evaluara si había necesidad de realizar la prueba de credibilidad y confianza, es decir, el polígrafo.



Sin embargo, la coronel Reyes manifestó que, de entrada, fue Feria quien dio las primeras instrucciones para aplicar el polígrafo.



“El domingo 29 de enero, aproximadamente a las 18:30, recibí una llamada de mi coronel Feria por WhatsApp donde me dice: ‘Sandra, ocurrió una novedad, por favor releve a la teniente Sandy del esquema de la doctora Laura, coordine con el coronel Dávila y el mayor Ríos para la selección del nuevo personal y, con el antiguo esquema, por favor que estén en su oficina a las 7:30 a. m., pendientes para presentar la prueba de poligrafía”, declaró la oficial.

El Coronel Óscar Dávila fue hallado muerto en Bogotá. Foto: Archivo particular. EL TIEMPO

Feria dijo que Dávila –quien se suicidó el 9 de junio de 2023– era quien estaba a cargo de los polígrafos.



Y si bien no hay irregularidad en que el esquema policial sea sometido a esa prueba, quedaría en evidencia que no era Dávila el único que ordenaba quién pasaba por el polígrafo.



De hecho, cuando se le preguntó a la coronel Reyes –de acuerdo con su experiencia en 13 meses en el cargo y de acuerdo con las competencias– quién profería las órdenes de pruebas de confiabilidad y credibilidad, respondió: “A los policías, mi coronel Feria, por sugerencia obviamente en algunos casos de los protegidos o de los señores coordinadores, hago la aclaración que no hemos tenido incidente en mi coordinación”, señaló la coronel Reyes.

Decisión de Sarabia

Laura Sarabia. Foto: Presidencia

Y aseguró que estaban esperando que la propia Laura Sarabia ordenara qué iba a pasar con los miembros de su esquema de seguridad.



“Al día siguiente forma el personal a las 7:30; ocho unidades. Y les notifico que esperen instrucciones para presentar poligrafía y que serán reasignados a otros esquemas, esperando instrucciones de mi coronel Feria, el cual estaba pendiente de hablar con la doctora Laura, para ver si ella ordenaba sacarlos a todos del esquema”, explicó la oficial.



Además de los miembros del esquema de seguridad de Sarabia, ese 30 de enero, en el mismo lugar, se le practicó la prueba de polígrafo a Marelbys Meza, la exniñera.

Revisión de un nombre

Según la coronel Reyes, dio orden de formar al esquema de seguridad para determinar a quién se le hacía la prueba de polígrafo. Foto: David Sánchez / Archivo EL TIEMPO

Ya hablé con mi coronel Dávila, va a revisar este nombre para ver qué podemos hacer, mi coronel. Entonces, mañana nos da a las 7:30 instrucciones. FACEBOOK

TWITTER

En la declaración de Reyes ante la Procuraduría se le pidió a la coronel Sandra que reprodujera un audio, clave dentro del caso. Se trata de una nota de voz de una conversación con el jefe de seguridad del Presidente en la que se habla de evaluar un tema. Según el audio, la coronel Reyes le notificó al coronel Feria que ya le había pedido al coronel Dávila que revisara un nombre.



“Ya hablé con mi coronel Dávila, va a revisar este nombre para ver qué podemos hacer, mi coronel. Entonces, mañana nos da a las 7:30 instrucciones. El otro personal, mi coronel, ya ordené formar a las 7:30 inclusive la teniente Sandy para que pase a poligrafía”.



Tras escuchar el audio, se le preguntó a la coronel Reyes si había recibido alguna instrucción del coronel Feria o Dávila de alguna práctica de seguimiento o alguna prueba a un particular. La respuesta fue no.

El abogado Marlon Fernando Díaz Foto: Foto: Suministrada

Feria ha sido enfático en que no participó en el tema de los polígrafos y menos en la interceptación ilegal a la exniñera Marelbys Meza.



Laura Sarabia ya fue escuchada en interrogatorio en la Fiscalía y los investigadores disciplinarios y penales están cruzando información y verificando otra antes de anunciar las primeras decisiones.



EL TIEMPO se comunicó con el penalista Marlon Díaz, apoderado del coronel Feria, quien fue enfático en que lo que se investiga es la prueba de polígrafo a la exniñera, no a miembros del esquema de seguridad. Y en el caso de Marelbys, su cliente no participó.



En dos semanas se conocerían las primeras decisiones dentro del caso.

