Dentro del grupo de capturados por el escándalo de interceptaciones ilegales a la exniñera de Laura Sarabia, hay un civil del que poco se ha hablado. Para miembros de la Policía Sijín de Bogotá se trata de una fuente enterada de como se mueve el hampa en la capital del país, pero para la Fiscalía es un testigo falso que llevó a interceptar al supuesto novio de la exniñera Marelbys Meza.



De hecho, también se intentó interceptarla a ella, pero su móvil ya estaba 'chuzado' en la otra investigación contra el 'clan del Golfo', en el Chocó.

La prueba de polígrafo se dio el pasado 30 de enero. Foto: Noticias RCN

Rafael Ricardo Santos Puentes. Foto: Archivo particular

El hombre fue detenido el 31 de agosto en Bogotá, junto con tres uniformados de la Policía Metropolitana, como parte de esta trama que ya tiene tras las rejas a seis personas y otra línea de investigación: la de los seguimientos y uso del polígrafo contra la exniñera y su entorno.



EL TIEMPO investigó y estableció que la llamada fuente humana de la Sijín, es Rafael Ricardo Santos Puentes, y le encontró dos empresas activas.



Se trata de talleres de mantenimiento y reparación de motocicletas en la localidad de Los Mártires, en Bogotá y conocidos como Mototaller El Primo; de ahí su alias.

El 'rebote'

Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia. Foto: Archivo EL TIEMPO

Según información que reza en el expediente, alias El Primo, de 41 años, le dijo a sus enlaces de la Sijín que tenía información según la cual un hombre identificado como Jhonson Pineda y su supuesta pareja, Marelbys Meza, estaban vendiendo dólares.



Lo que hasta ahora se sabe es que, por la información que ya había dado en dos operativos contra organizaciones criminales en Bogotá, los patrulleros de la Sijín estuvieron ante una fiscal para pedir la interceptación de ambos teléfonos.



"Cuando se legalizó la solicitud, el teléfono de Marelbys Meza 'rebotó' porque ya estaba siendo interceptado en la investigación en donde se le señaló como presunta ficha del 'clan del Golfo'", le aseguró a EL TIEMPO un investigador.



Y agregó que de esta manera, escucharon durante varios días, las llamadas de Jhonson Pineda, en donde, tal como EL TIEMPO lo reveló, ella habla de que está siendo investigada por la pérdida de los dólares.

Jhonson Pineda: ¿Ya te llamaron? ¿No te han dicho nada? Si no la han llamado para la cárcel no van.



Marelbys: No digas eso.



Jhonson Pineda: Si te hubiese pasado algo grave te hubieran dicho ahí mismo, de igual forma pudieron haber robado fue poquita y ¿quién va a tocar eso?



Marelbys: ¿Para qué embalarse con ya con 50 años?.



Esta es una de las conversaciones interceptadas ilegalmente. Sin embargo, nunca se escuchó nada referente a la venta de los dólares.

'Todo es legal'

La semana pasada, circuló la versión en medios, según la cual, alias El Primo estaría colaborando con la justicia para entregar información de quién le dio los datos sobre Marelbys y su supuesta pareja.



Sin embargo, allegados al caso le dijeron a EL TIEMPO que van a insistir en que se trató de un procedimiento legal, llevado por una fiscal ante un juez de control de garantías.



Investigadores del caso le dijeron a este diario que es evidente que se buscaron dos vías para interceptar a la exniñera de Laura Sarabia y su entorno y que están implicados uniformados de la Sijín Bogotá como de la Dijín.

Los pagos

Además, que se investiga la procedencia de varios pagos que habría recibido Rafael Santos en los últimos meses.



En poder de la Fiscalía hay decenas de recibos que le fueron encontrados en el momento de su captura con transacciones bancarias que van desde los $200 mil al millón de pesos.



Los otros capturados por las interceptaciones ilegales son: El intendente de la Sijín Alfonso Quinchanegua Quinchanegua; los patrulleros de esa entidad Dana Alejandra Canizales Bonilla, Jhon Fredi Morales Cárdenas, Fredy Alexander Gómez Bustamante y Carlos Andrés Loaiza Correa, capitán de la Policía.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

Síganos ahora en Facebook