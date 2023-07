Para el próximo miércoles, 12 de julio, Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Laura Sarabia, exjefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, está citada a declaración a la Procuraduría.



La diligencia busca establecer la participación de funcionarios públicos en conductas irregulares dentro de la investigación por el robo de 7 mil dólares a Sarabia, quien luego aseguró que también se desaparecieron algunos documentos de un consejo de seguridad.

EL TIEMPO estableció en primicia que, alegando razones de seguridad, el abogado de la exniñera pidió que la diligencia fuera virtual. Se trata del penalista Iván Cancino.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, la Fiscalía encontró mérito para darle protección a Marelbys Meza, tras confirmar que fue sometida a un interrogatorio y a polígrafo sin presencia de un abogado y a interceptaciones ilegales.

Las dos líneas de investigación

EL TIEMPO estableció que la Fiscalía escuchará en interrogatorio a otras personas que antes habían sido escuchadas en declaración, antes de anunciar las primeras imputaciones.



Por este caso se siguen dos líneas de investigación que tienen que ver con la muerte del coronel Óscar Dávila Torres, el 9 de junio pasado. Si bien ya se estableció que se trató de un suicidio, se está indagando que llevó al oficial a tomar esa decisión.



El otro caso tiene que ver con la indagación por el presunto ingreso irregular de 15 mil millones de pesos a la campaña Petro Presidente. En audios revelados se escucha decir al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti que fue él quien consiguió 15 millones de pesos para la campaña.



"¿Tú me has pedido una hoja de vida de algo, de bacán, de amistad? No (...) Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora... que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, se escucha decir a Benedetti.

La prueba de polígrafo

El 30 de enero Meza fue sometida a las tres pruebas de polígrafo en el sótano del edificio Galán, al frente de la Casa de Nariño y adscrito a la Presidencia de la República.



El Gobierno asegura que se usó un procedimiento de seguridad nacional, por tratarse de una persona del círculo más cercano al jefe de Estado, pero esa explicación ha sido cuestionada por varios expertos que señalan que se trataba de un asunto judicial.