Fredy Alexánder Gómez, un curtido investigador de la Sijín de la Policía de Bogotá, completa más de una semana tras las rejas señalado de echar mano de un falso informante para pedir que se interceptara a Jhonson Pineda, 'el Nene', supuesta pareja de Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, exjefe de gabinete de Gustavo Petro.



La Fiscalía estableció que la solicitud de interceptación de los móviles de Meza y del 'Nene' se fundamentó en datos suministrada por una fuente conocida que aseguró que Pineda se había encontrado con él y que le habría ofrecido la venta de unos dólares robados de una casa en Suba.

Sede principal de la Dijín en Bogotá. Foto: @Dijínpolicía

Según el informante, identificado como Rafael Santos Puente, Pineda -amigo de Marelbys- era un cliente de su taller de mantenimiento y reparación de moto conocido como moto taller 'El Primo', ubicado en la localidad de Los Mártires.



Y aseguró que la oferta de los dólares se lo hizo en una cita que le puso en el Portal de Transmilenio Suba. Esa información fue suficiente para que se solicitara las interceptaciones da los móviles de Marelbys y de su amigo Pineda. Sin embargo, la de la exniñera no prosperó porque ya estaba siendo escuchada ilegalmente en un proceso en Chocó.

‘Los Calavera’ es la banda de microtráfico desmantelada recientemente. Foto: Archivo particular

'Los Calavera'

La Fiscalía calificó al informante como "mendaz" y aseguró que tras investigar los movimientos y las celdas de las llamadas del celular de Pineda este nunca ser reunió con Santos en el Portal Suba para las fechas que se indicaban.



Además, asegura que el mantenimiento de su moto lo hacían en un taller del 7 de Agosto como lo testificó el mecánico Óscar Fandiño.



Sin embargo, la defensa del investigador de la Sijín Fredy Gómez, no solo está argumentando que su cliente no estaba a cargo de esa fuente humana, sino que además esta última es de "alta confiabilidad" e incluso ha entregado información reciente para desarticular a poderosas organizaciones criminales que delinquen en Bogotá, incluida la llamada 'Los Calavera'.

La prueba de polígrafo se dio el pasado 30 de enero. Foto: Noticias RCN

Gasto reservado

En efecto, el penalista Darío Rondón aseguró que el informante ha recibido cerca de 90 millones de pesos de gastos reservados y en la audiencia citó dos radicados de procesos en donde la información suministrada por Santos habría sido clave para desarticular las bandas.



Tras advertir que quien manejaba esa fuente no era su cliente, dijo que Santos habría sido fundamental para las capturas de algunos miembros de 'Los Calavera'. Además, llamó la atención en el hecho de que Pineda habría vendido un carro de 120 millones de pesos.



Se refieren a una organización de venta de estupefaciente que fue desarticulada en marzo de 2019 y que manejaba redes de microtráfico en 20 barrios del sur de Bogotá.

Documento que recoge la declaración de Rafael Santos Puente Foto: Foto: Suministrada

Hay otro radicado mencionado por el abogado por un homicidio que se investigó en julio de 2020 por parte del juzgado 21 penal municipal de Bogotá en donde Santos habría sido informante clave.



Y si bien Rafael Santos no le quiso dar a la Fiscalía información detallada sobre los temas a los que ha contribuido, EL TIEMPO conoció una declaración en donde consta que se cobra el suministro de información relevante en varios casos que le valieron los pagos de recompensas.

Fiscalía investiga red de falsos testigos. Foto: Unidad Investigativa

Red de falsos testigos

Bajo el argumento de que se trata de una fuente creíble y confiable y de que su cliente no era quien la manejaba, el abogado Rondón está pidiendo que se archive el proceso contra el investigador de la Sijín.



Sin embargo, la Fiscalía investiga este caso dentro de una red de falsos testigos que estaría operando en la institución. En el expediente concreto de Marelbys Meza las interceptaciones a 'Nene' no arrojaron ningún dato relevante. Además, el hombre aseguró que era un trabajador de la organización Corona y no un ladrón de residencias, como decía Santos. Y los supuestos dólares que estaban vendiendo nunca aparecieron.



El próximo jueves, 14 de septiembre, el juez 50 de control de garantías decidirá si envía a la cárcel al investigador y al supuesto informante estrella o si los deja en libertad.

