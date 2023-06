Marlon Díaz, abogado del coronel de la Policía Carlos Feria Buitrago, respondió a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO tres preguntas clave sobre el caso. El oficial, quien fue citado por la Fiscalía, es jefe de la Casa Militar de Palacio, el equivalente a jefe de seguridad presidencial, dentro de la investigación por la muerte del coronel Óscar Darío Dávila Torres.

Para el 15 de junio estaba programada la primera citación que la Fiscalía le hizo al coronel Feria. Sin embargo, el oficial pidió reprogramar la diligencia, bajo el argumento de que se encontraba en Alemania, como parte de la comitiva del presidente Gustavo Petro. Según lo estableció EL TIEMPO, no solo pedirá nuevas fechas sino que, además, llegará con abogado.



En efecto, el alto oficial -muy cercano al presidente Petro, a quien acompañó durante su paso por la Alcaldía de Bogotá y también como cabeza de su seguridad en la campaña a la Presidencia- contrató al conocido penalista Marlon Fernando Díaz para atender esa diligencia y otra a la que está citado por el caso de la exniñera de Laura Sarabia.



"Existe completa disposición del Coronel Feria Buitrago de comparecer ante las autoridades judiciales y ante la Fiscalía General de la Nación, tal como lo ha venido haciendo hasta el momento, para aclarar cualquier hecho que se considere jurídicamente relevante. Confiamos en la Administración de Justicia y en su completa imparcialidad, por lo cual respetamos y acatamos sus decisiones", informó este sábado la defensa del coronel Feria mediante un comunicado de prensa.



En entrevista con EL TIEMPO, el penalista dijo lo siguiente sobre la diligencia ante la Fiscalía:

El abogado Marlon Fernando Díaz

-¿Se respetaron todos los protocolos para hacer la prueba de polígrafo y de la declaración que rindió Marelbys?



Efectivamente se cumplieron todos los protocolos en la aplicación de la prueba de confiabilidad y credibilidad a través de polígrafo, respetando, por supuesto, no solamente la jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto sino todas las normas que lo regula y la aplicación dentro del marco funcional en la nueva estructura administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.



¿Tiene algo que ver o dio la orden sobre el tema de las interceptaciones de la que fueron sujeto estas dos empleadas?



Él no tiene nada qué ver en ese tema de interceptaciones.



-Por línea de mando él era el jefe inmediato del coronel Dávila.



La coordinación a cargo del coronel Dávila se denomina coordinación de protección anticipativa, no es de avanzadas.



¿Qué tiene que ir a testificar en el tema del suicidido, tiene alguna información?



Es decisión de la Fiscalía convocarlo. La verdad, él no puede dar cuenta de nada de lo que ocurrió en la fecha de esos lamentables hechos. No sé por qué la Fiscalía decidió convocarlo como testigo. Supongo que es por las cuestiones previas a ese día o a ese momento.



