Este viernes, el defensor titular de Álvaro Uribe Vélez, el penalista Jaime Granados, hizo aclaraciones sobre los pronunciamientos de la Fiscalía y el Ministerio Público en la audiencia que se adelanta en contra de Diego Cadena, exabogado del expresidente y actual senador.



Según expresó Granados, en dicha diligencia, adelantada ante el Juzgado 35 Penal de control de garantías de Bogotá, se han hecho "varias manifestaciones contrarias a la verdad".



EL TIEMPO conoció un comunicado de 11 puntos a través del cual Granados hace precisiones sobre los argumentos de la representación de la Fiscalía y el Ministerio Público.

"No podemos guardar silencio cuando se están haciendo afirmaciones que no corresponden a la verdad, más cuando ello puede tener alguna incidencia en la percepción pública sobre la conducta que, con absoluta transparencia, desplegó, en estos hechos, el presidente Álvaro Uribe Vélez", se lee en el documento.

En primer lugar, de acuerdo con el penalista, "resulta inexplicable que la Fiscalía y el Ministerio Público hayan omitido señalar que para el 15 de agosto de 2017, momento en que se aportó la primera carta suscrita por Carlos Enrique Vélez, de fecha 18 de julio de 2017, dicho testigo ya había dado, ocho meses atrás, la misma versión en diligencia de declaración bajo la gravedad del juramento que rindió, precisamente, ante el despacho del magistrado José Luis Barceló".



Granados añadió que se está sosteniendo que ese documento del 18 de julio corresponde a una versión 'montada' por el abogado Cadena, "cuando el mismo testigo verbalmente, con sus propias palabras y bajo la gravedad del juramento, había dicho exactamente lo mismo desde diciembre de 2016, acto en el que ninguna injerencia tuvo el abogado Diego Cadena, pues el propio Carlos Enrique Vélez ha dicho que lo vino a conocer sólo hasta el día 18 de julio de 2017".



Otro de los temas que reprochó Jaime Granados fue una versión de la representante del Ministerio Público, según la cual él había remitido a la Corte Suprema una carta firmada por Carlos Vélez, lo cual "dio a entender que con dicho acto se había materializado la inducción a error". Y aclaró que ni él ni Cadena presentaron ese documento, sino que lo hizo directamente Vélez.



Además, el penalista Granados se refirió al proceso que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra el expresidente Uribe.

"En lo que respecta al caso de Juan Guillermo Monsalve, debo ser absolutamente claro, nunca presenté carta o retractación alguna suscrita por dicho testigo como, contrario a la realidad, lo dieron a entender en su intervención la Fiscalía y el Ministerio Público", expresó Granados en el comunicado.

Aunque Granados reconoció que hay una carta presentada por Molsalve ante la Corte, del 2 de abril de 2018, dijo que esta no fue allegada ni por él ni por Diego Cadena, sino que lo hizo la esposa de Monsalve. Además, subrayó que "dicho documento no podía generar inducción en error a nadie, pues no conllevaba ninguna retractación o cambio de versión".



Respecto a las cartas suscritas por Carlos Enrique Vélez, Jaime Granados señaló que sí fueron aportadas a la Corte, pero no en el proceso contra el expresidente Uribe, sino en el que esa corporación adelantaba contra el senador Iván Cepeda Castro.



