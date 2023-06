Al menos 6 miembros de la Policía Nacional, incluidos oficiales del más alto rango; un fiscal y cuatro exfuncionarios terminaron convertidos en piezas clave de una investigación que empezó con lo que parecía ser tan solo el robo de 7.000 dólares a Laura Sarabia, la hasta hace poco jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro y una de sus fichas de mayor confianza.



En menos de una semana, este proceso tomó niveles judiciales y políticos sin precedentes. En efecto, lo que empezó como un supuesto abuso de autoridad, al someter a Marelbys Meza –exniñera de Sarabia– a interrogatorios, polígrafo y a la interceptación ilegal de su teléfono, desembocó este viernes, 9 de junio en un hecho desconcertante.

El coronel Óscar Dávila fue hallado muerto en su casa. Foto: Archivo particular

El cuerpo sin vida del teniente coronel de la Policía Óscar Darío Dávila Torres, coordinador de Protección Anticipada de la Presidencia de la República, fue encontrado cerca a su residencia, en el occidente de Bogotá, dentro de una camioneta con un disparo en la cabeza.



Las fichas de la investigación

Este es el edificio de la Dian, ubicado frente a Casa de Nariño. Foto: Google Maps

Dávila fue quien atendió la inspección que el CTI de la Fiscalía le hizo, el pasado miércoles 7 de junio, a esa oficina, ubicada en el piso 13 del edificio ‘Sendas’ de la Dian, a pocas cuadras de Casa de Nariño.



Allí, tal como lo reveló EL TIEMPO, supuestamente se había hecho una copia espejo del celular de la exniñera. Por eso, el oficial se había puesto a disposición de la Fiscalía, para colaborar con la investigación.



De manera casi paralela, en Quibdó (Chocó), el fiscal que aparece autorizando las interceptaciones, fue sometido a un largo interrogatorio. EL TIEMPO estableció en primicia que se trata de Óscar Fernando Gutiérrez Zapata, fiscal 191 de la Dirección Especializada Contra Organizaciones Criminales.



Dentro de la investigación que su despacho llevaba en contra de integrantes del ‘clan del golfo’, aparecieron interceptados los celulares de la exniñera y los de Fabiola Perea, otra de las empleadas de Sarabia sospechosa del robo.

La extrabajadora de Laura Sarabia aseguró que fue sometida a prueba de polígrafo. Foto: Archivo particular

El fiscal Gutiérrez les aseguró a los investigadores que él había sido engañado por un intendente de la Policía que le había asegurado que ambas mujeres estaban al servicio de alias Siopas, según había informado una fuente humana de total credibilidad. El funcionario señaló específicamente a un intendente de nombre Jhon, quien ya admitió haber entregado los teléfonos bajo el argumento de que la fuente que se los suministró es confiable.



EL TIEMPO contactó al fiscal Gitiérrez, pero se negó a hablar del tema y a confirmar si es cierto que está bajo protección, al igual que la exniñera de Sarabia.

Derecho a guardar silencio



Miguel Ángel del Río, abogado. Foto: Archivo particular

A mitad de semana se conoció que, por los señalamientos del fiscal Gutiérrez, fueron llamados a interrogatorio cuatro miembros de la Policía, entre ellos un analista de comunicaciones y tres investigadores. Pero todos se acogieron al derecho de guardar silencio.



El penalista Miguel Ángel Del Río, apoderado del patrullero que entregó los números celulares, le aseguró a EL TIEMPO que, en su criterio, este caso es un entrampamiento de la Fiscalía.



Según dice, aunque uno de los analistas alertó que los celulares de las empleadas no tenían relación con el caso del ‘clan del Golfo’ y debían ser desconectados de inmediato, siguieron interceptados ilegalmente con un único propósito.

“Sabían que cuando fueran interceptados legalmente, como terminó ocurriendo, las líneas iban a rebotar porque ya estaban ‘chuzadas’ e iban a armar el escándalo”, explicó el penalista.



Al respecto, desde la Fiscalía manifestaron que la respuesta a Del Río sobre su hipótesis de un montaje “se le dará en los escenarios e instancias jurídicas pertinentes”.

Los oficiales



Coronel José Luis Ramírez Hinestroza. Foto: Policía Nacional

Otro frente abierto en esta investigación es la mención de dos oficiales, también de la Policía. Uno de ellos es el general José Luis Ramírez Hinestroza, cuyo nombre aparece en un auto de la Procuraduría que ordenó una investigación previa por el caso de la exniñera.



De Ramírez, de 49 años, se sabe que lleva 30 años de servicio y que su citación se da por ser el actual director de la Dijín. De esa dependencia habría salido la instrucción de interceptar los celulares en enero pasado, días después del robo de la plata. Para ese momento, sin embargo, la jefe de la Dijín era la general Olga Salazar quien ha hecho saber que desconocía el caso de las ‘chuzadas’.



Dentro de esa misma línea de investigación se va a escuchar al mayor John Jairo López Tolosa, quién pertenece al grupo itinerante de la Dirección Contra el Crimen Organizado de la Dijín. El oficial aparece como mando directo de los patrulleros que llevaron la solicitud de interceptación.



En la Policía informaron que si bien el mayor sigue activo, será enviado a vacaciones: “Se debe respetar el debido proceso y aún sigue en investigación”.

Las inspecciones



La Fiscalía General adelantó inspección a la Casa de Nariño por el caso de Laura Sarabia y su exniñera, Marelbys Meza. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El otro gran filón de las pesquisas se ha concentrado en inspecciones a varios inmuebles y oficinas, incluida la Casa de Nariño, en búsqueda de información.

El material más copioso que se ha recaudado hasta ahora fue el obtenido de computadores y servidores del famoso piso 13.



Con ese mismo propósito, el pasado viernes 2 de junio, miembros del equipo de investigaciones de la Procuraduría delgada disciplinaria de instrucción para la Fuerza Pública, llegaron hasta las salas de interceptación de la propia Dijín para obtener información sobre los funcionarios de policía judicial.



Otro lugar que inspeccionó este ente de control y que pasó inadvertido fue en la Dirección Nacional de Fiscalías, con el fin de obtener la información del despacho judicial dentro del cual se habría ordenado la interceptación del teléfono de la exniñera.

Inspección a la Casa de Nariño por parte de la Fiscalía. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Conexión militar



Sede principal de la Dijín en Bogotá. Foto: @Dijínpolicía

Ahora se le sigue la pista a la fuente humana de la que habla el patrullero que entregó los números de teléfono de las extrabajadoras de Sarabia. Aunque inicialmente se decía que la fuente había desaparecido y se temía que estuviera muerta, información en manos de los investigadores señala que habría tenido contacto en los últimos días con miembros de inteligencia militar.



Este dato llama la atención porque en el piso 13 del edificio de la Dian también se habló de la presencia de un componente militar.



Y, ahora, se busca establecer cómo la fuente humana de la que se habla, que resultó ser un miembro activo del ‘clan del golfo’, consiguió los números telefónicos de las empleadas de Sarabia; si los patrulleros siguieron instrucciones de altos mandos para ejecutar esa operación y si el coronel que perdió la vida estaba enterado de alguno de esos movimientos.

En el piso 13 del edificio de la Dian también se habló de la presencia de un componente militar. Foto: Jaiver Nieto

La defensa de Sarabia



Laura Sarabia. Foto: Presidencia

La Fiscalía ya anticipó que está lista a anunciar imputaciones.



Por su parte, Laura Sarabia ha sido enfática en que no cometió ningún acto irregular y en que está lista a presentarse ante las autoridades, ahora ya como exfuncionaria. EL TIEMPO contactó a su abogado, Jorge Gómez Restrepo, quien manifestó que su equipo prepara la defensa.



“Este es un tema complejo que implica la elaboración de un plan metodológico de defensa de todo el equipo, con la finalidad de presentarlo a cada una de las entidades que van a llamar a la doctora Sarabia”, manifestó.

Al respecto, indicó que es de público conocimiento los llamados que tiene su clienta ante la Procuraduría: “También el señor Fiscal (Francisco Barbosa) informó que iba a abrir una investigación de carácter preliminar, pero hasta el día de hoy, concretamente no existe nada”.



Frente a la pregunta sobre si, además de dinero, en el maletín que le robaron a su cliente había algo más que dólares –como han señalado algunas fuentes–, Gómez indicó que no se iba a referir al tema: “Es objeto de la estrategia defensiva. Sobre hechos particulares no puedo referirme”.

