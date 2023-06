Un grupo de investigadores forenses del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) completó este 7 de junio más de 9 horas en las instalaciones del edificio Sendas, ubicado en el centro de Bogotá.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, fuentes judiciales confirmaron que ahí se habría realizado una copia espejo del celular de Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, otrora jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro.

Desde el viernes pasado, información en manos de los investigadores señala que personal apostado en esas dependencias habría participado de manera activa en investigaciones y seguimientos a la exniñera que se hicieron sin orden judicial e incluyeron someterla a polígrafo e intervenir su línea telefónica móvil, al igual que la de otra exempleada de Sarabia.



Inicialmente, fuentes oficiales aseguraron que en el edificio solo funcionaban dependencias de la Dian; sin embargo, mediante derecho de petición a la Dian EL TIEMPO confirmó que “en el piso 13 (ala sur) del Edificio Sendas está ubicada la Subdirección de Gestión Financiera de la Dian. En el ala norte de ese piso funciona una dependencia de la Presidencia de la República con la que la entidad no tiene relación”.

Marelbys Meza Buelvas, extrabajadora de Laura Sarabia. Foto: Archivo particular

Cuando EL TIEMPO le preguntó oficialmente a la Dian qué actividades se cumplen en el lugar, señalaron que esa pregunta debe trasladarse al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).



Y extraoficialmente, fuentes enteradas de la investigación dijeron que en el lugar había presencia de agentes de la policía y que allí funciona una oficina de inteligencia anticipada, desde donde se coordinan los desplazamientos del Presidente dentro de Bogotá y hacia otras zonas del país.



La Dian precisó que la entidad no ha sido notificada ni tiene conocimiento de actividades o indagaciones relacionadas en el caso de la exniñera y que no tiene reportes de ingreso relacionados con la señora Meza.

Memorias con información

Este diario estableció que dentro del grupo de agentes que arribaron al edificio se encontraban varios expertos informáticos que recolectaron, identificaron y clasificaron información contenida en varios computadores y en el servidor que almacena las grabaciones de las cámaras de seguridad.



Esa información fue copiada en varios discos duros de gran capacidad, que almacenaron terabytes de archivos con información que podría estar relacionada con el caso.

Este es el edificio de la Dian, ubicado frente a Casa de Nariño. Foto: Google Maps

Otro componente del grupo de investigadores se dedicó a revisar decenas de documentos físicos que se encontraban en archivadores y escritorios de varias oficinas del ala norte de Sendas, que no está relacionada con la Dian.



Los agentes buscaban específicamente minutas de registros de entrada y salida de personal a esa área reservada desde enero pasado.

Lo que viene

La información fue recolectada con el fin de determinar si en esa extensión de la Presidencia opera una oficina encargada de realizar ese tipo de procedimientos de inteligencia y se sumará a la ya recolectada durante la inspección que se les hizo a la Casa de Nariño y a la sede de la Dijín en Bogotá, hace una semana.



Al respecto, el presidente Petro, durante su discurso en medio de las marchas convocadas en defensa de sus reformas se pronunció.

Inspección a la Casa de Nariño por parte de la Fiscalía. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

“Nos han acusado, han dicho casi que sin ética nosotros chuzamos teléfonos, acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia. (...) Abrimos las puertas, no tenemos nada que ocultar”, señaló Petro.



Y agregó: “Allá entraron, vieron hasta las arañas y las telarañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros, sino los gobiernos de Santos y de Duque. Vieron computadores y solo hay computadores (que sirven) para definir las avanzadas del Presidente cuando va a las regiones. No encontraron una sola máquina de interceptación porque este gobierno no intercepta a nadie”.

Discurso del presidente Petro durante las marchas de este 7 de junio, Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Según Petro, “la máquina de interceptación que estaba en la Presidencia de la República, con la cual se interceptó durante meses la campaña del Pacto Histórico, la sacaron antes de que yo llegara y se la entregaron al Gaula de la Policía”.

El mayor de la Dijín

De manera paralela, EL TIEMPO estableció que mientras se adelantan las investigaciones del caso se estarían tramitando las vacaciones del mayor John Jairo López Tolosa. Se trata de uno de los oficiales de la Dijín que serán llamados por el caso Sarabia.



Hasta el momento, la Presidencia y la Policía han asegurado que se está colaborando en la investigación.

UNIDAD INVESTIGATIVA

