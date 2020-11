Caso Colmenares: inminente decisión sobre la suerte de Laura Moreno

La ahora ingeniera mecánica Jessy Quintero respiró tranquila hace dos semanas. Según allegados, Jessy (de 30 años) se enteró por EL TIEMPO de que acababa de prescribir el delito que la ligó por una década con la muerte de su amigo Luis Andrés Colmenares: presunto falso testimonio y encubrimiento de homicidio.



Tuvo que soportar incluso 14 meses de detención domiciliaria para que, al menos judicialmente, quedara desligada de esa muerte, ocurrida la noche de Halloween de 2010, después de una fiesta de disfraces de estudiantes de la Universidad de los Andes.



(Lo invitamos a leer: ¿Puede reabrirse el caso Colmenares por supuesta nueva foto?)

Las cosas, sin embargo, son diferentes para Laura Moreno. Aunque a ambas mujeres un juez las absolvió de cualquier responsabilidad por ese caso, aún falta que se resuelva la apelación que la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de los Colmenares –en cabeza del penalista Jaime Lombana– presentaron ante el Tribunal Superior de Bogotá.



(Lo invitamos a leer: Caso por muerte de Andrés Colmenares sigue vivo en tribunal)



Y a Laura Moreno aún le faltan 340 días para que prescriba cualquier acción en su contra.

Laura Milena Moreno y Jessy Mercedes Quintero tuvieron prisión domiciliaria. Foto: EL TIEMPO

Acelerador al caso

El plazo de prescripción de Laura es mayor que el de Jessy porque ella fue investigada por el delito de homicidio agravado en calidad de presunta coautora impropia. Y la prescripción está ligada a los días de prisión que se pueden imponer por ese delito.



(Además: 'En caso Colmenares hubo alteración y destrucción de evidencia')



Pero EL TIEMPO estableció que el Tribunal fallará antes de que eso pase y de que el caso Colmenares cumpla un nuevo aniversario.



En medio de la presión mediática, el magistrado José Jairo Agudelo Parra –quien ha intervenido en otros sonados casos, como el del grafitero Diego Felipe Becerra y tutelas contra Álvaro Uribe– se encuentra en la valoración final del caso y en la elaboración del proyecto de fallo.

Jaime Lombana le pidió al Tribunal celeridad en la decisión. Foto: Héctor Fabio Zamora/ EL TIEMPO

En efecto, reporteros de este diario establecieron que, a más tardar en dos semanas, lo presentará a discusión a sus compañeros de sala.



El magistrado se demoró cerca de tres años en revisar el grueso y delicado expediente. Y a su extensión (341 CD y 32 carpetas, además de tres recursos de apelación) se unió el hecho de que no era viable la dedicación exclusiva al proyecto.



(En contexto: Caso Colmenares: ya prescribió proceso contra Jessy, ¿y el de Laura?)



“Por el despacho de Agudelo pasan decenas de acciones de tutela de primera y segunda instancia, tiene otros recursos de apelación en turno, el examen de los proyectos de los dos magistrados con quienes conformó la sala de decisión y el adelantamiento de procesos de primera instancia. A eso se le une el ejercicio de la función de juez de control de garantías”, le dijo a EL TIEMPO una fuente enterada.

La familia Colmenares: Luis Alfonso Colmenares, Oneida Escobar, Jorge y Luis Andrés. Foto: Archivo familiar

¿Fallo en diciembre?

Y así se lo expresó el propio magistrado Agudelo a la familia Colmenares, que ha pedido la celeridad del fallo, a través del penalista Jaime Lombana.



A pesar de la carga laboral, el magistrado calcula que, tras algunas salas en las que se discuta su planteamiento jurídico, se podrá pasar a fijar fecha para la lectura de fallo de segunda instancia. Ese, sin embargo, no sería el fin del proceso. Es seguro que cualquiera de las partes lo apelará en caso de que les sea adverso.



En ese escenario iría a casación a la Corte Suprema de Justicia, en donde los tiempos de revisión son más amplios, jugando a favor de la prescripción.

Carlos Cardenas. Foto:

En todo caso, el penalista Jaime Granados, abogado defensor de Laura Moreno, da por hecho que el Tribunal va a confirmar la absolución de su clienta y también confirmará que se trató de un lamentable accidente y no de un asesinato.



“Nada tiene que ver probatoriamente el fallo en el caso de Carlos Cárdenas en el que, si bien lo absolvieron, se conceptuó que fue un homicidio”, dice Granados. Y agrega que la evidencia contundente, testimonios recogidos y los informes de los forenses internacionales allegados al caso –y hoy en manos del magistrado Agudelo– permitieron confirmar que no hubo ni golpiza ni homicidio.

El abogado Jaime Granados dice que quedó probado que el caso fue un desafortunado accidente. Foto: Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Pero la familia de Luis Andrés asegura lo contrario y ha empezado a revelar una serie de fotos que, para ellos, sustentarían la hipótesis de que Colmenares recibió un golpe en su frente.



Según ellos, en ningún momento los jueces han señalado que no se trató de un homicidio, sino que no hay pruebas suficientes contra los acusados.



“El Tribunal lo que dijo fue que a mi hijo lo habían asesinado, que no se podía condenar a la persona porque no había pruebas suficientes, pero en ningún momento señaló que era inocente”, le dijo a EL TIEMPO la madre de Colmenares, Oneida Escobar.

Y su esposo agregó que si bien peritos expertos –como Miguel Botella– dictaminaron que los golpes que presentaba el cuerpo fueron producto de la caída, asegura que al experto lo contrataron para que dijera eso. Además, afirma que Botello hizo el dictamen a partir de fotos y no en contacto con el cuerpo de su hijo.



Pero Granados es enfático en que en la sentencia que absolvió a Laura y a Jessy se descartó definitivamente que a Luis Andrés lo hubieran asesinado.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



¿Qué va a decir el proyecto de fallo del magistrado Agudelo Parra?

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET