Caso Colmenares: ya prescribió proceso contra Jessy, ¿y el de Laura?

El magistrado Jairo José Agudelo Parra, de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, lleva cerca de 3 años estudiando el fallo que absolvió a Laura Moreno y a Jessy Quintero, dentro del proceso por la muerte del estudiante de los Andes Luis Andrés Colmenares.



Tanto la Fiscalía como la defensa de la familia Colmenares -representada por el penalista Jaime Lombana- intentan tumbar la decisión, en la que además se afirmó que Luis Andrés murió accidentalmente, en contravía de otro fallo que aseguró que había sido un crimen.



Luis Andrés Colmenares falleció el 30 de octubre de 2010. Foto: Archivo particular

En efecto, en el fallo que absolvió por los mismos hechos a Carlos Cárdenas, exnovio de Laura, el juez señaló que las heridas que tenía el cuerpo no pudieron ser ocasionadas por una caída.



"Se registraron en distintas direcciones, con varios elementos y en distintos momentos. Elementos probatorios permiten indicar que fue golpeado violentamente en al menos dos momentos…”, señaló el fallo, y lo confirmó en segunda instancia el magistrado José Joaquín Urbano, también del Tribunal Superior de Bogotá.De hecho, la apelación en contra del fallo que favoreció a Laura y a Jessy le llegó primero a su despacho y él decidió declararse impedido.

El reconocido abogado defiende la familia Colmenares. Foto: Héctor Fabio Zamora/ EL TIEMPO

'No es lo mismo'

Pero para el penalista Jaime Granados, abogado de Laura Moreno, un fallo no tiene que ver con el otro, así versen sobre lo mismo: la muerte del joven universitario.



"La evidencia que se estudió en el caso de Carlos Cárdenas no fue la misma que nosotros presentamos en el juicio contra Laura y Jessy. No solo nos ocupamos en demostrar que ellas no eran responsables sino que, además, nos dimos a la tarea de demostrar que se trató de un desafortunado accidente", explica Granados.



(Además: 'En caso Colmenares hubo alteración y destrucción de evidencia')



Además, dijo que si bien, al igual que Lombana, están interesados en que la apelación se conozca pronto, no quieren ejercer ningún tipo de presión sobre el magistrado."Como él bien lo señalo, el proceso consta de 32 carpetas y 341 CD y que en promedio suman más de 500 horas de grabación" asegura Granados .

Jaime Granados, abogado de Laura Moreno. Foto: Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Además, dijo que, a diferencia del caso de Laura y Jessy, en el de Cárdenas no se tuvo evidencia clave y definitiva.



"En ese caso nunca se hizo inspección judicial nocturna al caño El Virrey (donde apareció el cuerpo de Colmenares) que permitió identificar un cuerpo de agua y desmostrar que el primer grupo de bomberos no ingresó a buscar el Cadáver. Allí estuvimos con la juez", explica.



Y agregó que en el caso de Cárdenas, tampoco hubo peritos internacionales que revisaron los protocolos de necropsia y la polémica exhumación que adelantó Máximo Duque.



"Además, se allegaron testimonios de universitarios que ayudaron a buscar a Colmenares y un detallado análisis de los enlaces link de las llamadas de todos los celulares de los implicados que permittieron ubicar todos sus movimientos", explica el penalista.

Este fue el memorial que Jaime Lombana, abogado de la familia Colmenares, le envió al juez del caso, pidiendo celeridad en la decisión. Foto: EL TIEMPO

Ya prescribió en caso contra Jessy

Por eso dijo que entienden que el magistrado esté haciendo un examen juicioso de todos los elementos probatorios: "Queremos demostrar que Laura es inocente con evidencia no con prescripción", dice Granados.



Al respecto, EL TIEMPO estableció que en el caso de Jessy Quintero, investigada por presunto falso testimonio y encubrimiento de homicidio, ya prescribió cualquier acción.



En efecto, su imputación fue el 7 de octubre de 2011 y la prescripción para este tipo de conductas es de 9 años. Así lo confirmó su abogado, Jesús Albeiro Yepes.



Y en el caso de Laura Milena Moreno Ramírez, procesada por el delito de homicidio agravado en calidad de presunta coautora impropia, faltaría menos de un año para la prescripción.

