Caso carrotanques: Olmedo López alista su defensa y ataca a su sucesor Carlos Carrillo

Las recientes declaraciones de Carlos Carrillo, nuevo director de la Unidad Nacional de Riesgo de Desastres (UNGRD), sobre las actuaciones de Olmedo López, en torno a la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira, desencadenaron una fuerte respuesta de la defensa del saliente director de esa entidad.

En efecto, la defensa de López en cabeza de la firma Muva Legal del penalista José Moreno ya anunció que instaurarán denuncias en contra del nuevo director de la UNGRD y van más allá.

'Deberá sostener esas afirmaciones en juicio'

José Luis Moreno, abogado penalista. Foto:Muva Legal

"El señor Carrillo abiertamente filtró información sesgada a varios medios de comunicación incluso ofreció en donde hizo afirmaciones que él deberá sostener en juicio, entre otras cosas porque la contratación que hizo mi poderdante es y ha sido siempre la misma que han hecho todos y cada uno de los directores que han pasado por la UNGRD", le dijo Moreno a EL TIEMPO.

Y agrega: "Le solicitamos al señor Carrillo que haga un informe y que se pronuncie sobre la contratación de todos los anteriores directores. Con esta filtración de información a medias que ha hecho es evidente que tiene claros réditos políticos y que ha instrumentalizado a la opinión pública, al parecer con un ánimo de generar una presión sobre la administración de justicia. Deberá responder como consecuencia de las denuncias que radicaremos en su contra".

Según el penalista "todos los supuestos delitos que el director Carrillo precisa pueden terminar señalándolo a él mismo, porque sus actuaciones solo demuestran su total y pleno desconocimiento del manual de contratación que permite llevar procesos exprés, inmediatos y céleres y no como él ha intentado hacer ver malintencionadamente al filtrar información a medias. Los riesgos y desastres naturales, necesitan y requieren de una actuación inmediata y no como lo manifiesta el señor Carrillo".

¿Denuncias en Procuraduría?

Carlos Carrillo fue anunciado por el presidente Petro como director de Gestión del Riesgo. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO

La defensa de López incluso habla de que Carrillo está siendo denunciando ante la Procuraduría por temas laborales.

"El señor director Carrillo tiene sendos problemas laborales, está siendo denunciado ante la Procuraduría por no pagarle a los trabajadores, desconoce los derechos constitucionales y laborales de una madre gestante, según denuncias en medios", puntualizó Moreno.

Y agregó: "Hoy no se nos puede olvidar que es él el director y que le corresponde garantizar el derecho de sus trabajadores. Con esto está clarísimo que pretende levantar cortinas de humo para ocultar su ineficiencia".

La respuesta de Carrillo

Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla Foto:Archivo particular

EL TIEMPO se comunicó con el director Carlos Carrillo, quien empezó por asegurar: “Yo no soy ni juez para dar una sentencia ni soy fiscal para instruir un caso ni soy contralor ni procurador ni nada por el estilo. Yo soy el director general de la Unidad de Gestión del Riesgo y yo lo único que he dicho es que yo no puede ni condenar ni sentenciar ni al señor Olmedo ni a Sneyder Pinilla ni a ninguno de ellos. Yo no los puedo condenar porque no es mi papel. Mi papel es abrir de par en par la entidad para que esos que si tienen la potestad de investigarlos".

Y agregó: "Si el señor Olmedo López procede en su intención de denunciarme por injuria y calumnia, yo estoy dispuesto a enfrentar eso. Sería un hecho importante a para la opinión pública esa audiencia de conciliación donde tendríamos que vernos cara a cara para que él me exprese y además de paso responderle a la opinión pública que tiene tantas preguntas".

El fallecido senador Mario Castaño. Foto:Fiscalía

Sobre la forma en que se habían entregado contratos en otras administraciones dijo: “Lo que hizo el señor Olmedo López lo han hecho los anteriores directores desde que esta entidad existe y por eso es que ha pasado lo que ha pasado. Hay unas acusaciones muy graves en contra de funcionarios de la Unidad, por ejemplo están documentadas las vistas del senador Mario Castaño y de otros involucrados en el escándalo de ‘Las Marionetas’ a la entidad. Los problemas de la entidad y lo ha dicho el Presidente en varias ocasiones, no empezaron el 7 de agosto de 2022, los problemas en la entidad vienen de atrás.

Cuando se le preguntó si tenía réditos políticos dijo: "Yo no estoy haciendo política a diferencia de lo que otros han hecho con el manejo de la entidad porque es una entidad muy dada para que eso suceda y para aceitar las maquinarias locales de cara a las elecciones. Yo no estoy pensando en lanzarme a nada. Yo lo único que quiero es responderle al Presidente por una responsabilidad que me encomendó".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

