Este es Vielma-Mora, el poderoso político acusado de ser cómplice de Saab

La justicia de Estados Unidos acaba de involucrar en la investigación en contra de Álex Saab a uno de los más poderos políticos de Venezuela.



(Lo invitamos a leer: Exclusivo: este es el segundo expediente de EE. UU. contra Saab y sus socios)



Se trata de José Gregorio Vielma-Mora, actual diputado de la Asamblea Nacional, y exgobernador de Táchira, estado fronterizo con Colombia. Vielma-Mora saltó de las filas del ejército chavista, en donde alcanzó el grado de teniente, a la política.

En el 98 hacía parte del equipo logístico de Hugo Chávez, que luego lo premió nombrándolo director de bienes y servicios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una de las carteras clave del régimen.



Un año después fue elegido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y luego alcanzó uno de los cargos más apetecidos: Intendente Nacional de Aduanas.



Meses después fue movido a la superintendencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.



(Le puede interesar: Las reuniones en Europa de Álex Saab con la DEA antes de su captura)

Los nexos con el entramado de Saab

Facebook Twitter Linkedin

Este es el segundo indicment del caso Saab. Foto: EL TIEMPO

Al parecer, en esos dos últimos cargos hizo contacto con Álex Saab y con su socio Álvaro Pulido.



Tal como lo anticipó EL TIEMPO, en un nuevo expediente abierto el pasado 7 de octubre, Vielma-Mora aparece como uno de los altos funcionarios del régimen que recibió sobornos de Saab y de Pulido.



Por eso enfrenta un cargo por conspiración y cinco por blanqueo de capitales.



(Además: Lo que dejó al descubierto la primera audiencia contra Álex Saab en EE. UU.)

Facebook Twitter Linkedin

Álex Saab, Emanuel Rubio González y Álvaro Pulido. Foto: ArmandoInfo

La mano derecha de Saab

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Rolando Lizcano Manrique, considerado mano derecha de Alex Saab Morán. Foto: ArmandoInfo

El otro nombre clave que aparece indictment es el de Carlos Rolando Lizcano Manrique, se trata de un Cucuteño de 50 años, nacionalizado venezolano, considerado la mano derecha de Saab.



Informantes señalan que Lizcano Manrique guarda los secretos de las empresas y cuentas de Saab en el exterior.



Además que le ha manejado su esquema de seguridad, escoltas y sus desplazamientos secretos a Turquía e Irán.



(También: Compra de misiles, ¿nuevo lío de Álex Saab tras su extradición a EE. UU.?)



Es evidente que la justicia de Estados Unidos le está cerrando el cerco a Saab y a su entorno.

De hecho, EL TIEMPO estableció que al menos uno de los mencionados en el nuevo expediente podría entregarse en los próximos días.



Además no se descarta que, a pesar de que el régimen dice que Saab no va a negociar, se reactiven los contactos de colaboración que el barranquillero ya había habilitado con agentes de la DEA.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Eso explicaría por qué en el nuevo expediente no aparece uno de los hijos de Saab que manejó la compañía a través de la cual se movió por Hong Kong parte del dinero de los turbios contratos con el régimen.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@Uinvestigativa