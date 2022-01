A tan solo tres cuadras del partido Liberal y de la tradicional sede del Conservador, en la tranquila zona sur del Park Way, localidad de Teusaquillo, las autoridades desactivaron este viernes un artefacto explosivo.



Las primeras informaciones señalaron tan solo que el kilo y medio de anfo, estopines y una batería (para activarlo con radiofrecuencia) fueron ubicados en un baño del restaurante bar Casa Alternativa.

Policía recogió el explosivo que el dueño del local encontró en un baño. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

El lugar (además del expendio de cerveza), funciona como sede de encuentros políticos entre miembros del Partido Comunes y demás integrantes del llamado Pacto Histórico. De hecho, el jueves se realizó una actividad de dicha coalición política en el lugar.



Y para el viernes, mientras la zona se acordonaba y aislaba por las autoridades, se tuvo que cancelar otra reunión de jóvenes, programada para organizar un festival, en el marco de la campaña electoral.

El local llevaba 3 meses de creado, según documentos. Foto: Unidad Investigativa

Sitio clave

Julián Gallo, senador. Foto: Leonardo Muñoz. Efe

En ese mismo sitio también se lanzaría la campaña política del partido Comunes para las próximas elecciones legislativas.



Julián Gallo ('Carlos Lozada'), exjefe de las Farc y ahora senador (en virtud del proceso de paz con las Farc), aseguró a través de redes que el restaurante era el “proyecto productivo de un firmante del acuerdo de paz”.



"¡Urgente! nos informan que fue encontrada una bomba en uno de los baños de la Casa Alternativa, en Bogotá, sitio en el que ayer se realizó una actividad del Pacto Histórico y en el que en la tarde de hoy tenemos proyectada una reunión de campaña electoral con jóvenes", escribió Gallo en redes. Y en la noche se hizo presente en la velatón que se hizo en el lugar.



EL TIEMPO estableció que el senador Gallo también tiene un local de comidas a pocas cuadras del lugar, que abrió de 29 de enero 2020 con 1.700.000 pesos y registró con un correo en que usó el alias por el que lo conocían en las Farc. Además. que el dueño del restaurante, aunque no aparece en papeles, es una persona cercana a la excúpula del ahora Partido de los Comunes.

El periodista de las ex Farc

Se trata de Manuel Bolívar, quien durante 15 años estuvo ligado al bloque oriental de las Farc. Según personas cercanas a la organización, "era el periodista y trabajaba en el área de comunicaciones de la guerrilla, hacía videos y editaba contenidos de guerra".



“Hoy aquí en esta casa restaurante en la calle 36 con 17, que es la sede de un proyecto productivo de un firmante del acuerdo de paz que le está apostando a la construcción de una sociedad diferente, encontramos una bomba puesta por enemigos de la paz”, sostuvo el propio Manuel Bolívar, en un video difundido en redes.

'Carlos Lozada' estuvo en la velatón que se realizó la noche del viernes en rechazo al intento de acción terrorista en el lugar. Foto: Tomado de Intenet

El proyecto productivo figura en Cámara de Comercio como Cervecería Casa Alternativa S.A.S., y fue creado el pasado 11 de noviembre con un capital de $900.000.



Los accionistas principales son Ómar Alberto Navarro, Leidy Jhoanna Posada (esposa de Bolívar) y Diana Patricia Aguirre. Bolívar aseguró que, mientras hacía aseo al lugar, encontró el explosivo en el baño de mujeres y lo sacó al parqueadero del restaurante.



Este diario se comunicó con Leidy Jhoanna Posada, representante legal del bar, quien aseguró que en la tarde del jueves la policía hizo un recorrido de seguridad con un canino de antiexplosivo, pero no detectó nada: “Como le hemos invertido tanto a ese negocio nuestro, él no pensó nada y él lo que hizo fue coger esa vaina y sacarla al parqueadero del restaurante”.



Y sostuvo que el artefacto tenía la capacidad para destruir toda la edificación, además, comentó que la Fiscalía recolectó material de las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables del frustrado ataque.

'Carlos Lozada' aseguró que las disidencias de 'Segunda Marquetalia', de su excamarada 'Iván Márquez', tenían un plan para asesinarlo. Foto: Archivo particular

'Marquetalia' y amenazas

En efecto, de inmediato se inició una investigación para establecer quién intentó atentar contra la edificación y las personas que la frecuentan, incluido 'Carlos Lozada'.



En abril de 2021, aseguró que las disidencias de ‘Segunda Marquetalia’ tenía un plan para asesinarlo. La declaración se dio en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en el marco de la investigación por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, cuya autoría 'Lozada' reclamó tras décadas de silencio.



“Yo tengo información de la propia Presidencia de la República, que el presidente Iván Duque le solicitó en su momento a la ministra del Interior, Alicia Arango, para que acudiera al ministerio para entregarme precisamente una información directamente del presidente Duque que me advirtiera que la inteligencia militar tenía información de interés de un plan para asesinarme por parte de la disidencia de la Segunda Marquetalia”, señaló Lozada.

Nuestra @PoliciaBogota detectó y desactivó artefacto explosivo en la Casa Alternativa de un ciudadano reincorporado.



"No permitiremos que manos criminales ni oportunismos políticos siembren miedo, zozobra o intimidación para atentar contra la ciudad y obtener réditos electorales": Claudia López.

TWITTER

Sin embargo no se está descartando ningún posible móvil del intento de atentado al local en Teusaquillo, en donde el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) también abrió sede.



De hecho, recordaron que en los actos de vandalismo (coordinados por el Eln) contra CAI de Bogotá, que infiltraron las movilizaciones sociales, tuvieron como blanco el del Park Way.



Por ahora, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, anunció que se va a garantizar la seguridad de todas las sedes del Partido de los Comunes.



Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló: "No permitiremos que manos criminales ni oportunismos políticos siembren miedo, zozobra o intimidación para atentar contra la ciudad y obtener réditos electorales".

UNIDAD INVESTIGATIVA

