EL TIEMPO reveló en exclusiva unos explosivos audios del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, que hacen parte de un expediente sobre el 'cartel' de La Picota y sobre corrupción en las cárceles del país entre funcionarios de todo nivel del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).



(Lo invitamos a leer: Exclusivo: explosivos audios del poderoso Ramiro Suárez hablando de sobornos en Inpec)



"Todos roban y ninguno responde (…) Llamen al señor y al teniente que se mamó la vainita que les llevaron ustedes (…) Llame a Oviedo (…) Llamo al abogado, mando una carta o pongo una denuncia contra ustedes. Ustedes allá todos roban como un hijueputa. Por eso están metidos en la Fiscalía por lo de 'Matamba'", dice Suárez Corzo en uno de los audios revelados por EL TIEMPO.

Facebook Twitter Linkedin

Ramiro Suárez Corzo en su traslado a Bogotá. Foto: EL TIEMPO

Audio 1 Ramiro Suárez Corzo Ramiro Suárez Corzo dice que en el lugar donde se encontraba estuvo el Ministro de Justicia y que además le habían pedido 10 millones de pesos. El audio embebido no es soportado

Estas conversaciones fueron reveladas en audiencias privadas por las exigencias de dineros para obtener detención domiciliaria, evitar imposición de brazaletes, ingresos de trago, celulares, visitas no autorizadas y hasta fugas.



De hecho, en otro audio se le escucha hablar a Suárez Corzo de pagos que habría hecho para obtener beneficios.



(Lo invitamos a leer: Piloto cuya firma presta servicios a campañas políticas se entregó en EE.UU.)



"El teniente que estaba allá me pidió 10 millones de pesos para no darlo (…) el teniente que estaba allá hace 20 meses y ahorita lo cambiaron y el que cambiaron me pidió 3 millones (…) Ustedes son una parranda de ladrones (…) Qué tal estos h.p., que yo me voy a volar, si yo no puedo caminar. Desde hace 10 meses yo no puedo caminar (…) Por eso los voy a denunciar. Ustedes saben cómo soy yo (…) Ya me mandaron decir que para no ponerlo cuánto di (…)".

Audio Ramiro Suárez Corzo El exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo se niega a que le coloquen un dispositivo porque le va a quemar la pierna. El audio embebido no es soportado

Una de las personas que aparece colaborando es Cristian Oswaldo Oviedo Mogollón, un dragoneante del Inpec, adscrito a la cárcel La Picota de Bogotá, que participó en el traslado del exalcalde Suárez Corzo.



(Además: Ciberataque: exsocios de IFX Networks advierten que hubo cambio de accionistas)



Por eso hay alarma entre investigadores del proceso quienes luego de que EL TIEMPO reveló los audios, se enteraron de que Oviedo Mogollón sería trasladado a La Picota, misma cárcel donde se encuentran varias personas de las que él ha hablado.

La negativa del Cespo

Facebook Twitter Linkedin

Este es el documento en el que se asegura que no hay cupo en el Cespo. Foto: EL TIEMPO

Aunque inicialmente se había dicho que el dragoneante sería trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo), este diario conoció un auto firmado por la capitana Johanna Arango Duque, jefe del Grupo de Investigaciones Especializadas de la Interpol, en donde solicita a un juzgado de Bogotá cambiar la boleta de detención contra Oviedo Mogollón.



"Respetuosamente, me permito solicitar a su señoría, estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda realizar cambio de boleta de detención (...) teniendo en cuenta que no es posible su conducción al centro de reclusión mencionado (Cespo), en razón a que no hay disponibilidad para asignación de cupos", se lee en el documento conocido por EL TIEMPO.



(También: Sancionan a fiscal que retiró evidencia contra excabeza de Dirección de Estupefacientes)



Y se añade: "Se hace necesario el cambio de boleta para que Inpec disponga de un lugar de reclusión en uno de sus centros carcelarios para funcionarios públicos".

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la boleta de detención contra Oviedo. Foto: EL TIEMPO

La solicitud de la defensa

Facebook Twitter Linkedin

José Luis Moreno, abogado. Foto: Muva Legal

En efecto, el pasado 15 de septiembre a las 4:50 P.M., se libró la boleta de detención 1016 dirigida al director del Inpec para que se traslade a Oviedo Mogollón de manera inmediata a un centro penitenciario para el cumplimiento de la pena.



EL TIEMPO se comunicó con la defensa de Oviedo Mogollón, en cabeza del penalista José Moreno Caballero, quien aseguró que el imputado estuvo vinculado al Ejército Nacional, por lo tanto, se realizaron trámites de indagación pertinentes ante el centro de reclusión militar batallón o cantón de artillería de Bogotá, obteniendo como información de que existe la disponibilidad de cupo en este establecimiento para que el Imputado cumpla con la medida de aseguramiento.



(Lo invitamos a leer: Exclusivo: lo que ya empezó a revelar oficial de caso de violenta agresión a campesinos)



"A fin de proteger sus derechos fundamentales a la vida e integridad física, y velar por su seguridad en consecuencia a las funciones desarrolladas por el Imputado en Inpec como dirigente sindical y al mismo tiempo Cónsul de Derechos Humanos, el cual en doble vía hace que su bien jurídico pueda ser vulnerado o amenazado a órdenes del Inpec (…) se solicita librar nueva orden de reclusión preventiva, dirigida al centro de reclusión militar batallón o cantón de artillería de Bogotá, en atención a la condición del Imputado como reservista de primera clase. Si es enviado a cualquier centro de reclusión a cargo del Inpec su vida corre peligro", aseguró Moreno.

Facebook Twitter Linkedin

En la cárcel La Picota se encuentran varias de las personas en contra de las que ha hablado Oviedo Mogollón. Foto: Archivo EL TIEMPO

El dragoneante está siendo procesado por los delitos de prevaricato y cohecho por dar u ofrecer. Dentro de ese caso aparece Suárez Corzo y otro funcionario cuyo nombre aún no ha trascendido.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Se ha dicho que también los involucrados hablarían del supuesto 'Pacto de La Picota', en el que han buscado vincular a Juan Fernando Petro, hermano mayor del Presidente. Pero el caso ha sido descartado, al menos por ahora.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook