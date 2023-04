Uno de los hombres más buscados en Cartagena y en Bogotá es un empresario boyacense que prometió levantar en el Caribe una isla artificial idéntica a las que pululan en Dubái.



Según la oferta, iba a quedar en el corregimiento de Punta Canoa, exactamente en el kilómetro cuatro en la vía al Mar, entre Cartagena y Barranquilla.

Román Monroy aparece en varias obras en Boyacá. Foto: Suministrada por autoridades

La última vez que lo vieron estaba desocupando su oficina en un centro comercial de Tunja (Boyacá), para radicarse en Bogotá y seguir con el megaproyecto.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, cerca de 1.000 familias entregaron entre 250 millones de pesos y 350 millones para obtener un lujoso apartamento junto al mar. Se calcula que la fiducia que se abrió para desarrollar el negocio alcanzó a recoger 9.000 millones de pesos.



El artífice del proyecto se llama Román Darío Monroy Vargas, presidente y representante legal de R.A Constructores S.A.S. Asegura ser ingeniero y en la actualidad es requerido por decenas de personas que dicen sentirse defraudas con la obra que les prometió.



"Con la primera plata que recogió se fue a Dubái a tomar fotos de islas artificiales para promocionar el proyecto en Colombia", asegura una de las personas afectadas que ya le está suministrando datos a las autoridades.

La 'isla' está ubicada en la zona norte de Cartagena. Según lo prometido, tendría salida directa al mar. Foto: Redes sociales Volare Mare

¿Una estafa?

Según su palmarés, él fue el artífice del proyecto de vivienda “de mayor altura en Boyacá”: In Altezza. Además, de las exclusivas urbanizaciones Villa Toscana y Condominio Campestre Eco del Río, ubicadas en ese departamento.



Pero estas construcciones le valieron al ingeniero una serie de cuestionamientos ante los retrasos que las acompañaron , en una historia similar a la de Cartagena.



Precisamente esa situación es la que están padeciendo decenas de familias que le apostaron al proyecto que tanto se promocionó. Aseguran que la primera fase de obra debía ser entregada en 2018, pero a la fecha muchos de ellos no han recibido el inmueble.



El incumplimiento llevó a que varios de los afectados denunciaran la situación ante instancias judiciales.

La segunda etapa de Volare Mare en Cartagena. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Tal como lo reveló EL TIEMPO, en el juzgado noveno civil del circuito de Cartagena cursa la Acción de Grupo número 2022- 167 contra RA Constructores.



Al tiempo, Altium Desarrollo Inmobiliario SAS adoptó el proyecto para sacarlo adelante y cumplirles a las familias, que también demandaron a la Fiduciaria Central, responsable del fidecomiso Volare Mare.



Varias de las familias afectadas piden que Monroy Vargas les dé la cara y les explique a dónde fue a parar el dinero de sus ahorros que con tanta ilusión le entregaron.

Volare Mare: La Isla Artificial en Cartagena que está en veremos. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

El paradero del ingeniero

Pero la búsqueda no solo se da para que responda por los inmuebles. En mayo de 2019, un hombre que aseguró haber trabajado para el ingeniero, dejó un comentario en la página de Facebook de RA Constructores en el que solicitó información para localizar al empresario.



“Que pena, estoy buscando al Ing. Roman Monroy... me Xxxxx una plata de un contrato y ahora no lo encuentro ni en la oficina.... por favor, si lo llegan a ver le dicen que me pague mi plata que honradamente le trabaje hace 4 años”, se puede leer en el mensaje.



EL TIEMPO investigó y estableció que lo último que se supo de este ingeniero es que, en la mañana del pasado 30 de julio de 2020, celebró una asamblea de socios para darle apertura a una oficina comercial en Bogotá de la empresa constructora, de la que figura como representante legal.



Según documentos públicos, la reunión demoró poco más de 45 minutos.



De igual forma, este diario conoció que el nombre del empresario figura en 38 procesos judiciales, y en la mayoría de ellos aparece como demandado.





EL TIEMPO intentó contactar al ingeniero a los números que aparecen relacionados con su compañía, pero estos no son atendidos.

Los otros retrasos

En documentos públicos aparece que la empresa RA Constructores suscribió un convenio interinstitucional con Corpochivor para ejecutar el proyecto de inversión para la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales Ptar del municipio de Jenesano, en Boyacá.



Este convenio, por 223 millones de pesos, se dio en junio de 2019 en cumplimiento de las órdenes y compromisos adquiridos por las partes, que se adelantó ante el Tribunal Administrativo de Boyacá.



El accionante de ese recuerdo fue la Defensoría de Pueblo y los demandados fueron municipio de Jenesano, Corpochivor y R.A Constructores S.A.S.



Por ahora, lo único que se sabe del ingeniero Monroy es que atendía en una cafetería cerca a Unicentro y que dice que ya no tiene nada que ver con el proyecto.



Pero quienes se declaran víctimas piden que aparezca para que aclare qué pasó y cancele deudas con abogados y antiguos empleados.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

