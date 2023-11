Atención: juez toma decisión en caso de israelí señalado de turismo sexual en Cartagena

La Fiscalía tenía en la mira, desde 2018, a la llamada 'Casa Golán, un establecimiento de lujo ubicado en Cartagena que estaría siendo usada para prostitución sexual infantil y cuyos administradores eran un puñado de empresarios israelíes.



Según la investigación, una red trasnacional ofrecía servicios de menores que traían de Medellín, Bogotá y Santa Marta. Cuatro ciudadanos y un miembro de la Policía Nacional fueron capturados en la 'operación Sodoma' y señalados de concierto para delinquir, prostitución, explotación sexual de menores de edad y fabricación, porte, venta y consumo de alucinógenos.

El falso albergue

El lugar era frecuentado por extranjeros. Foto: Archivo particular

Uno de los empresarios implicados en la investigación fue identificado como Eyal Shaty, dueño de la 'Casa Golán'. El israelí dijo en su defensa que el inmueble había sido rentado a una madre y a su hijo, quienes aseguraron que lo iban a usar como albergue para israelíes. Pero el inmueble se convirtió en una casa de fiestas con menores y droga.



“Todo lo que dicen es verdad, yo no niego nada de lo que ha pasado en estas casas porque escuché testimonios de niñas y me duele el alma por lo que sucedió. Pero no puedo responder cuando doy la llave, el que está adentro tiene que responder. Señor Fiscal por qué no avisan al propietario, diga en su casa pasa eso y si no respondo, soy cómplice, pero hágalo saber”, sostuvo el israelí en su momento.



Y aunque estuvo preso durante una semana, siguió vinculado a la investigación y solo hasta ahora se conoce un fallo sobre su conducta.

En audiencia se notificó la preclusión del caso en su contra tras cuatro años de investigación. Foto: EL TIEMPO

La decisión

Así era la Casa Golan, en Cartagena. Foto: Archivo particular

El juzgado primero penal especializado del circuito de Cartagena acaba de tomar una decisión de fondo en torno al empresario y arquitecto israelí que continúa viviendo en Cartagena.



EL TIEMPO estableció que se le acaba de notificar a su apoderado, Julio César Alzate, que se confirmaba el retiro del escrito de acusación en su contra y se procedió a precluir la investigación.



Según se señaló en una audiencia virtual a finales de octubre, toda vez, la fiscalía no tenía más elementos materiales probatorios, por lo cual se revocaran todas las medidas cautelares decretadas.



Las otras personas capturadas siguen siendo procesadas por los mismos delitos. Ahora no se sabe si el extranjero procederá a demandar.

