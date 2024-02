Cartagena: indagan si se saltaron a representantes del Presidente para elección clave

Un documento de siete páginas con carácter reservado llegó hace 1 semana a los despachos del Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, y al del secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga.



En la comunicación, uno de los miembros principales de junta de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), designado por el presidente Gustavo Petro, habla de posibles irregularidades que se habrían presentado dentro de la entidad en el proceso de selección del nuevo Presidente Ejecutivo de esa organización.

'Jugada Maestra'

Esta es la resolución en la que el presidente Petro designa a Viana como miembro principal de la Junta Directiva de la CCC. Foto: Suministrada

El remitente de la denuncia es Germán Viana, excandidato a la gobernación de Bolívar por la Colombia Humana, quien asegura que la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cartagena ordenó la contratación de una firma cazatalentos con el propósito de preseleccionar a candidatos de los que saldría el nuevo presidente de la entidad.



En efecto, después del proceso de la firma cazatalentos fueron seleccionados seis miembros de la Junta como posibles candidatos: Humberto Ripoll, Orieta Guerrero, Clímaco Silva, Jaime Torrado, Fanny Guerrero y Verónica Monterrosa.



Sin embargo, en la denuncia se asegura que el 21 de diciembre de 2023 la presidente ejecutiva encargada de la Cámara de Comercio, Andrea Piña Gómez, convocó a los miembros de la Junta Directiva a una Junta Extraordinaria presencial para el día 27 de diciembre de 2023 a partir de las 8:30 horas.



Según se lee en el documento, la convocatoria tenía como propósito elegir al nuevo presidente ejecutivo de la CCC.

La elección

Esta que es la citación a la asamblea del 27 de diciembre. Foto: Suministrada

Andrea Piña Gómez, Presidenta Ejecutiva de la CCC. Foto: Archivo particular

Según la denuncia en poder de EL TIEMPO, Piña Gómez participó en el proceso de escogencia adelantado por la firma cazatalentos, pero según ellos no fue ni siquiera preseleccionada.



Sin embargo, el 27 de diciembre de 2023, a través de la página web de la Cámara de Comercio de Cartagena se anunció que en una sesión extraordinaria la Junta Directiva se ratificó en propiedad a Andrea Piña Gómez, en la Presidencia Ejecutiva de la entidad, rol que venía ejerciendo en calidad de encargada desde abril de 2023.



De hecho, para algunos miembros de la junta no era claro por qué si ya el Presidente Petro había decidido quiénes serían sus representantes y estaba prevista una reunión ordinaria en el mes de enero, se iba a escoger el nuevo presidente en una sesión extraordinaria en la que estos no participarían.

Documento de la denuncia por irregularidades en la elección de presidente de la CCC. Foto: Suministrada

Y recalcan que no entienden por qué si se contrató la firma externa por cerca de casi 15 millones de pesos, no se tuvo en cuenta los resultados de la preselección que esta hizo.



EL TIEMPO se comunicó con la hoy presidenta Andrea Piña, para preguntarle por la denuncia y por el proceso de selección en el que fue escogida como cabeza de la entidad, pero al cierre edición no había respondido los mensajes. Sin embargo, un vocero del equipo de comunicaciones aseguró que no se podían referir al tema porque era la junta los que debían pronunciarse.



Este diario preguntó en la Superintendencia de Sociedades por el caso y desde ahí aseguraron que en efecto recibieron la denuncia y que se encuentran en recaudo y valoración de las pruebas para hacer el traslado correspondiente.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

