Habla hombre herido en balacera en Bocagrande al que autoridades vinculan con mafia

Un lujoso bar en una exclusiva zona de Cartagena fue el escenario de uno de los primeros actos sicariales en esa ciudad en 2024, en plena temporada vacacional.



Cámaras de seguridad del sector grabaron el momento exacto en que dos sicarios que se movilizaban en una moto de alto cilindraje accionan su arma contra dos hombres que se encontraban departiendo en el lugar, la noche del pasado viernes 12 de enero.

Sector de Bocagrande. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Aunque el caso se ha mantenido bajo absoluta reserva, EL TIEMPO investigó y estableció que las víctimas son dos empresarios oriundos de Barranquilla y Cartagena que resultaron heridos.



"Una de las hipótesis de la investigación está relacionada con una posible vendetta entre capos de ‘la Oficina’ y del ‘clan del Golfo’ por quedarse con las rutas del narcotráfico en Bolívar", le dijo a EL TIEMPO una fuente judicial cercana al caso.

'El atentado no era en contra mía'

Las autoridades investigan el atentado sicarial. Foto: Archivo El Tiempo

EL TIEMPO estableció que los dos empresarios heridos son Edson Enrique Romaña Cardoza, de Cartagena; y Jorge Luis Téllez Márquez, de Barranquilla.



Este último, en diálogo con este diario, aseguró que resultó herido en una pierna y que no tiene nada que ver con los grupos armados que se mencionan.



"Este atentado no era en contra mía. Yo estaba como turista en el sitio y llegaron a atentar contra otra persona que estaba ahí. El sicario llegó repartiéndole bala a todo el mundo y todo el que estaba en el fuego cruzado estaba expuesto", aseguró Téllez.



Y agregó: "Yo no conocía a la otra persona que resultó herida. Las autoridades dicen que están investigando y que lleva unos días, que van a revisar las cámaras para esclarecer que fue lo que pasó. Según lo que dijeron los de la Sijín el atentado iba para el otro señor. Ahora todo el mundo cree que yo soy un bandido, por lo que están diciendo en Cartagena. Yo que fui una víctima, ahora me tienen a mí como si yo perteneciera a uno de esos grupos criminales o como si fuera un capo".

Las víctimas fueron trasladadas al hospital de Bocagrande. Foto: Archivo particular

El empresario también aseguró que iniciará acciones legales por los señalamientos en su contra.



"Voy a iniciar acciones legales por injuria y calumnia. Me dañan la honra y el buen nombre. A mí me han llamado varios empresarios de Barranquilla a preguntarme a qué me dedico, que cómo así que yo ando en eso, que ya no van a trabajar más conmigo. Yo tengo una empresa y ya un montón de clientes van a dejar de hacer negocios conmigo", puntualizó Téllez.

UNIDAD INVESTIGATIVA

