El reloj marcaba las 8:06 de la noche del domingo 10 de octubre de 2021. Un video muestra el momento exacto en el que una banda de ladrones llega disparando a un restaurante ubicado en una plazoleta del sector de Bocagrande, en Cartagena.



Un hombre de camisa blanca se acerca al edil Pedro Aponte García y, en cuestión de segundos, le quita el Rolex que llevaba en la muñeca izquierda.

De inmediato, la Policía del CAI Laguito desplegó un ‘plan candado’ para recuperar el costoso Rolex de Aponte, líder de la localidad 2, una de las más pobres de la ciudad.



Desde ese momento, el edil Aponte (Cambio Radical) se quedó con el número de teléfono personal del mayor Gustavo Adolfo Bueno, hoy en curso de coronel. Y, en varias ocasiones, intercambiaron mensajes en donde hablan del alcalde menor de esa localidad, Andy Reales.

Las interceptaciones

El edil de Cambio Radical, Pedro Aponte, fue involucrado con el montaje en contra de la concejal Gloria Estrada. Foto: Archivo particular

Ahora, los tres –el edil Aponte, el mayor Bueno y el alcalde Reales– aparecen mencionados en la investigación penal por el señalado montaje en contra de la concejal Gloria Estrada.



Esta fue capturada el 14 de enero pasado cuando iba en una camioneta supuestamente llevando un kilo de cocaína, armas y cerca de 8 millones de pesos. Pero quedó en libertad la semana pasada luego de que se conocieron unos audios que demostrarían que fue víctima de un complot en el que estarían detrás políticos locales y miembros de la Policía.



A esa evidencia se suman interceptaciones de comunicaciones telefónicas de los involucrados, incluidos los uniformados, que EL TIEMPO revela.



Este diario también tuvo acceso apartes de la declaración que la concejal Estrada rindió este viernes ante la Inspección de la Policía; y documentos reservados de la investigación. Además, se contactó al abogado penalista Ángelo Schiavenato, apoderado del mayor Bueno, quien de entrada aseguró que su cliente es inocente.

Los involucrados

Andy Reales, alcalde menor de la localidad De La Virgen y Turística. Foto: Alcaldía menor De La Virgen y Turística.

Diligencia de inspección de la Inspección General de la Policía Nacional. Foto: Archivo particular

Chats y audios terminaron tumbando la medida de aseguramiento contra la concejal Estrada, por considerarse prueba del montaje. Lo que hasta ahora se conoce es un audio del teniente Iván Darío Cadena Tanganá en el que salpica al mayor Bueno.



Cadena dice que Pedro Aponte lo contactó para pedirle que lo ayudara con “dos pelados de la Sijín que sean firmes”.



“Al man (Andy Reales) lo suspendieron desde el Concejo, eso es una vaina política, de grandes ligas, pero no me quedo con esa, quieren joder a mi parcero… lo suspendió Gloria Estrada y no me quedo con esa. Hay 40 tablas. Ya está la gente que los va a poner. Hay que meterles unas armas y una coca”, le habría dicho Aponte a Cadena.

Pero luego le canceló la instrucción asegurando que ya había cuadrado con Bueno.



La Inspección de la Policía va adelantada en la investigación; el miércoles pasado escuchó en declaración al mayor Bueno en calidad de testigo. Y el viernes, a la concejal Estrada.



Este diario conoció en exclusiva apartes de ambos testimonios y una carta confidencial que Bueno le envió a su superior inmediato, el brigadier general Nicolás Zapata, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Este es el momento en el que la concejal Gloria Estrada fue detenida. Las fotos hacen parte del proceso. Foto: Archivo Particular

La carta y el informante

Iván Darío Cadena asitió a la audiencia en la Inspección General de la Policía. Foto: Archivo particular

En el documento, fechado el pasado 12 de mayo, antes de que estallara el escándalo, Bueno le admite al general que ha sostenido contacto con el edil Aponte.



Pero antes le advierte que a principios de mayo, un informante le dijo que había gente interesada en vincularlo a él (vulnerable por estar en pleno curso de ascenso) a la investigación del caso de la concejal Estrada.



Y así se lo confirmó a EL TIEMPO su abogado, el penalista Ángelo Schiavenato: “El mayor Bueno no tiene nada que ver con este caso”.



Pero los investigadores tienen dudas sobre la conducta del oficial, y las fundamentan en mensajes entre el oficial y Aponte y en el hecho de que Bueno conoció el episodio de la coca en la camioneta de la concejal Estrada.

“Esta persona (el informante) me manifiesta que tuvo acceso a una conversación donde personas cercanas a la investigación me quieren buscar algún tipo de relación con este hecho (…) donde me manifiesta que yo tenía conocimiento de este hecho antes de que ocurriera y nunca denuncié”, insiste Bueno.



Después explicó su nexo con el episodio de la coca: “(…) me encontraba de oficial de supervisión y hacía parte de mis funciones tener conocimiento, haciendo desplazamiento, ese día de las capturas al CAI Manga”.



El oficial manifiesta que desconoce que Aponte y Reales estén vinculados a la investigación. Sin embargo, pide que se verifiquen las conversaciones que ha venido intercambiando con ellos y que, según él, no se trata de amigos de confianza.



No obstante, señala: “Los visualicé como personas admirables por sus funciones y quienes, independientemente a cualquier situación, me brindaron un trato respetuoso y amable”.

‘¿Hay manera de ayudar?’

El mayor Gustavo Bueno asegura que tuvo contacto con el edil Pedro Aponte cuando a este último le robaron un Rolex.

"El edil Aponte me envía un pantallazo de la noticia a mi WhatsApp personal y me escribe que lo estaban extorsionando al alcalde Andy Reales (sic) y él no accedió y le armaron la maldad", dice Bueno.

TWITTER

Pero al final de la carta entra a explicar un mensaje que le envió a Aponte y que lo podría enredar en la trama.



En efecto, tras insistir en que conoció a Aponte por el caso del Rolex y a Reales cuando laboró en la estación de Virgen Turística, advierte que no son sus amigos, aunque sí tocaron el tema de la suspensión de Reales.



“El edil Pedro Aponte me envía un pantallazo de la noticia a mi WhatsApp del celular personal y me escribe que lo estaban extorsionando al alcalde Andy Reales (sic) y él no accedió y le armaron la maldad”, dice Bueno.



Y añade: “Le escribí de manera respetuosa si había alguna manera de ayudar al alcalde, pero nunca para hacerle algún daño a una persona o similar y desconociendo que de eso se podría desprender alguna situación ya que fueron palabras de aliento para el alcalde en ese momento y no para otra cosa”.



EL TIEMPO estableció que hay otros mensajes del oficial que están bajo la lupa.

El testimonio de la concejal

Gloria Estrada Benavides ahora es centro de controversia. Foto: Instagram

Altas fuentes de la policía le confirmaron a EL TIEMPO que, el viernes pasado, la concejal Estrada dio su versión de los hechos, ya no como investigada, sino como víctima.



“El odio era tan grande que me querían sacar como fuera (...) Estando en el CAI (el día de la detención) sacan unas fotos con tres armas y se las mandaron al periódico (...). Era una sola arma. ¿Por qué envían una foto con falsedades?”, señaló.



Y agregó: “¿Cuántas personas están detrás de esto? Fui llevada a la URI y me procesaron como una vil criminal sin serlo (...). Si no me mataron físicamente, me mataron moralmente”.



Reveló que tuvo que echar mano de un investigador y dijo que su compañero sentimental fue quien se contactó con el capitán Cadena y lo grabó.

Esta es la foto que, según la concejal Estrada, le fue enviada a los medios haciendo creer que le habían incautado varias armas. Foto: Suministrada por autoridades.

“La casa tiene cámaras y se decide que para evitar problemas se grabara. El capitán Cadena no sabe que está siendo grabado, pero habla delante de un sargento (r) que fue escolta de Martín (su pareja)”, contó Estrada, y dijo que alguien le aseguró que había un mayor de la Policía involucrado en el complot.



Y añadió: “Con Aponte tengo diferencias políticas y es de las personas que tenemos hoy que fue el autor intelectual porque me odia porque me gané la presidencia del Concejo”.



Por ahora, se indaga si la cocaína del montaje se le compró a alias Paty Paty, el criminal más buscado en Cartagena. Y aunque han sido buscados, ni Aponte ni Reales se han pronunciado sobre los señalamientos en su contra.

El abogado penalista Ángelo Shiavenato. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO.

‘Solicitaré archivo de la diligencia’

En carta a sus superiores, el mayor Bueno está solicitando que sea sometido a polígrafo para demostrar, dice él, que no está comprometido con el complot.

TWITTER

El abogado Ángelo Schiavenato es el apoderado del mayor Gustavo Bueno. Schiavenato le confirmó a EL TIEMPO que el pasado viernes se adelantó una audiencia disciplinaria en la Inspección General de la Policía.



Y, aunque no dio detalles por tratarse de una diligencia reservada, el penalista aseguró que el capitán Cadena terminó incriminado. “De una vez lo van a pasar (a Cadena) a tema penal; del mayor Bueno no dijeron nada”, dijo Schiavenato.



El penalista agregó que va a solicitar formalmente el archivo de la diligencia disciplinaria en contra del mayor Bueno y que, con eso, no serían llamados a responder en un proceso penal.



Además, señaló que en la audiencia, Estrada dijo quiénes la habían metido en problemas y los otros testimonios, el de su esposo y el del abogado de Cadena, también resultaron ser clave. En carta a sus superiores, el mayor Bueno está solicitando que sea sometido a polígrafo para demostrar, dice él, que no está comprometido con el complot.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET