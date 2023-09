Las autoridades de Cartagena están otra vez en alerta por el robo a turistas a plena luz del día. El caso más reciente se registró en la tarde del pasado viernes 15 de septiembre, cuando un hombre fue víctima de un atraco en el exclusivo sector de Bocagrande.



El reporte de la Policía indica que se trató de un turista, quien se desplazaba por la calle 14, cuando fue abordado por varios hombres armados, quienes los despojaron de sus pertenencias.

El robo se registró a pocas cuadras del centro histórico de Cartagena. Foto:

Las cámaras de seguridad dan cuenta que el caso se registró hacia las 3:30 de la tarde y que los ladrones tras cometer el robo huyeron en una moto de alto cilindraje y cuadras más adelante hicieron transbordo en un vehículo Renault Kwid, color plateado.



EL TIEMPO contactó a la víctima del atraco, quien solicitó reserva de su identidad, y contó cómo se registró el millonario robo.



Se trata de un abogado de Barranquilla, quien tenía antecedentes por estafa, y aseguró que se encontraba desde hace varios días en Cartagena "gestionando los trámites de un vehículo en el Tránsito".

La policía recuperó el reloj e incautó un révolver. Foto: Suministrada por autoridades.

"Yo iba caminando para el gimnasio cuando esos hombres me atracaron. Me rodearon como cuatro, me apuntaron con pistolas y me decían que les diera el reloj o de lo contrario me iban a matar", dijo el abogado en diálogo con este diario.



Según la Policía, el Rolex GMT-Master II 'Batman' está avaluado en 200 millones de pesos.



Fuentes judiciales le dijeron a este diario que otra persona que iba con el abogado también fue víctima del robo, pero el jurista negó esa versión.

La Policía capturó a dos hombres conocidos con los alias de “el Pedro” y “el Esteban”. Foto: Foto: Suministrada por las autoridades

Los seguimientos

La víctima presume que los ladrones le habían hecho seguimiento desde la mañana de ese viernes, cuado había acudido a la oficina de Tránsito. "Debe ser una banda grande que se pasan la información. Tienen una forma de operar que denota que hacen trabajo previo de inteligencia", dijo.



Dos policías que estaban cerca se percataron del atraco, comenzaron una persecución, plan candado y posteriormente, interceptaron el vehículo en el que se movilizaban los ladrones.



"Los detenidos fueron identificados con los alias de 'el Pedro y 'el Esteban', de 38 y 23 años, respectivamente, de nacionalidad extranjera. En el operativo fue recuperado un reloj Rolex, se incautó un arma de fuego tipo revólver, calibre 38, con seis cartuchos sin percutir de igual calibre y, un vehículo donde pretendían huir", dijo la Policía en su reporte.



Las autoridades no descartan que los ladrones hagan parte de la banda 'Los de los Rolex', que azota la zona turística de Cartagena desde hace varios años.

La Policía incautó el vehículo en el que se movilizaban los ladrones. Foto: Suministrada por autoridades.

Denuncias por estafa

EL TIEMPO investigó y estableció que el abogado víctima del robo había sido denunciado por estafa en agosto de 2020.



En ese momento, unas 20 personas dieron una similar versión con relación a un negocio que habían celebrado con el jurista.



"Nos vendía un celular, a los días dejaba de funcionar y salía reportado como desaparecido, se lo regresábamos y luego volvía a vendérselo a otra persona. Después desaparecía y no devolvía el dinero", contó una de las presuntas víctimas de la estafa.



EL TIEMPO le preguntó al abogado cómo va el proceso por las denuncias que había recibido por estafa y señaló: "Eso quedó solucionado, poquito a poquito lo resolví. Esos fueron varios chicharrones que me salieron en ese momento".

El robo del Rolex del edil Pedro Aponte, en octubre de 2021, en una reconocida plazoleta de comidas del sector de Bocagrande. Foto: Archivo particular

Este no es el único robo de Rolex que se registra en la capital de Bolívar.



A mediados de noviembre de 2022, en plenas Fiestas de Independencia, dos hombres armados, que se movilizaban en moto, abordaron una camioneta Toyota en la que se movilizaba el representante legal de una empresa de seguridad de Bogotá, con sede en Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Santa Marta, a quien lo despojaron de un reloj avaluado en más de 100 millones de pesos.



En ese momento, hubo una reacción de la Policía, quienes se enfrentaron con los ladrones, logrando frustrar el atraco y dejando a uno de los ladrones muerto y a otros dos heridos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

