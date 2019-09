La carta que destapó parte del megarrobo al Banagrario

“Con la presente quiero informarles que he renunciado al crédito que amablemente me han otorgado, debido a que quien me ayudó no colocó mis papeles sino los de alguien que puso en su certificado de tradición mi nombre como si fuera dueña (de un lote), cosa que no es así".



Ese es el encabezado de una carta, en poder de la Fiscalía, en la que una cuentahabiente confesó cómo, en el Banco Agrario, le habían desembolsado 10 millones de pesos en tiempo récord, con fiador y papeles falsos.

El 27 de febrero, acosada por su conciencia y por el cobro de un porcentaje que le hacía la banda, describió lo que llamó los “trámites chuecos” en la oficina de Silvania, Cundinamarca.



“Dado que son papeles y trámites chuecos, no estoy de cuerdo con eso y por ello no puedo aceptar el crédito en esas condiciones”, anotó la mujer en su carta.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, hace dos semanas, se calcula que en esa oficina se apropiaron de al menos 3.000 millones de pesos de los cerca de 12.500 millones del boquete detectado en 17 oficinas del país.

“Me contactó un muchacho, Santiago, y me dijo que podía colaborarme para que me prestaran el dinero rápido (...). Le dije que necesitaba 17 millones para un lote y me dijo que fijo me daban 10 millones (...). Ellos cobran el 10 por ciento de lo que se desembolse”, dijo.



La clienta fue citada en la iglesia de Silvania, en donde la esperaba el funcionario y su falso fiador: “Me entregó un sobre y me dijo que se lo entregara a una niña. Allá me llamaron, firmé y luego abrí una cuenta. Hasta me prestaron $ 20.000 (para el trámite) porque no me alcanzaba la plata”.

Esta es una parte de la carta que una clienta presentó narrando un préstamo con papeles falsos en el Banco Agrario. Foto: Archivo particular

La evidencia

Según la mujer, le advirtió al tramitador que ya no quería el crédito por ser “todo una mentira”: “Se enojó y dijo que ya estaba hecho, que el crédito salía y que no se podía hacer nada”.



La historia se repitió decenas de veces. De hecho, en esa oficina se encontraron 17 créditos listos a desembolsar y 40 en pleno proceso.



EL TIEMPO conoció las cartas de otros clientes que narran el mismo patrón.



El presidente del banco, Francisco José Mejía, dijo que el saqueo lo detectó la unidad antifraude que él ordenó crear y un software de analítica de datos que detectó patrones de fraude en varias zonas: Tolima, Huila, Caquetá y Cundinamarca, entre otras.

Foto: Cortesía del Banco Agrario

Sin embargo, al menos en el caso de Silvania, también consta que Andrés Felipe Rozo Garzón, gerente de esa oficina, había alertado sobre lo que estaba pasando. Hay decenas de correos a sus superiores que lo corroboran.



Además, un funcionario señaló que las oficinas locales no tienen la facultad de estudiar ni aprobar créditos. Por eso piden que se investigue a una sección en Bogotá denominada Fábrica de Créditos, por donde pasaron todos los desembolsos.



El banco dijo que no se pronunciaría para no entorpecer las investigaciones.

Los correos de alerta desde Silvania

En investigaciones internas del banco rezan varios correos que demuestran que, poco antes de que la clienta contara lo que estaba pasando, ya había llegado una alerta. En efecto, en un correo interno, fechado el 25 de febrero, Andrés Felipe Rozo, director de la oficina de Silvania, relaciona documentos presuntamente falsos de otro crédito y alerta a su jefe inmediato.



“Buenas tardes, doctora Martha (Helena Torres Gutiérrez), de acuerdo con nuestra conversación telefónica, me permito relacionar documento presuntamente falsificado (...)”.Él también remitió la carta de la clienta, que según el banco fue clave dentro de la investigación.

Aunque Rozo fue retirado del banco, el gerente zonal admitió que él había alertado sobre lo que estaba pasando en la oficina.



“Contrario a lo manifestado por el presidente del banco a los medios, me ratifico bajo juramento que yo alerté y puse en conocimiento del banco, de mis jefes, autoridades internas y control disciplinario sobre los ilícitos detectados por mí, como lo muestran correos de febrero y marzo, donde previamente, vía telefónica, los narré. Pero fui retirado de manera ilegal”, le dijo Rozo a EL TIEMPO.



Y agregó que él no estudiaba ni tenía la facultada de aprobar créditos.

La ‘fábrica de créditos’

EL TIEMPO estableció que funcionarios y exfuncionarios del Banco Agrario han solicitado que las investigaciones sobre los créditos falsos, por más de 12.500 millones de pesos, escalen hasta las oficinas en Bogotá. Varios coinciden en que en las regionales no tienen la prerrogativa de estudiar ni aprobar créditos.



Todo, dicen, se centraliza en Bogotá, en una sección denominada ‘Fábrica de créditos’. “A ninguno de los funcionarios de esa sección lo han suspendido y menos investigado por estos hechos (...) y no entendemos por qué la ‘Fábrica de créditos’ parece un área intocable y protegida”, dice un oficio enviado al procurador general, Fernando Carrillo, el pasado 26 de junio por uno de los afectados.



Y agrega que en esa misma dependencia fue donde se aprobaron el polémico crédito de Navelena y los de Agro Ingreso Seguro (AIS).



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET