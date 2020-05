Nuevos dardos del general Buitrago tras su salida de la Policía

Resultados positivos, cercanía con el alto mando, respaldo de agencias de Estados Unidos...



La salida de la Policía del brigadier general Juan Carlos Buitrago, un curtido oficial de inteligencia, sigue generando especulaciones. Tras ser relevado del mando en la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), se que quedó esperando su asignación en una agregaduría diplomática y (tras la emergencia sanitaria) en su reubicación en un cargo estratégico, por ser un oficial de alto rango.

Pero nada de eso pasó y Buitrago, oficial clave en operaciones de inteligencia nacional en el gobierno Santos, decidió pedir la baja, no sin antes enviar varios dardos.



"Los principios no se negocian", dijo en su carta de renuncia, sin dar mayores explicaciones. Y optó por guardar silencio luego de que el expresidente Andrés Pastrana celebró, vía Twitter, su retiro, advirtiendo que le había entregado al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, información sensible sobre el oficial.



Pero ahora, en una carta de despedida al generalato, a la que EL TIEMPO tuvo acceso, Buitrago lanza nuevos dardos.

"Quiero reafirmarle mi respaldo incondicional, amistad y confianza desde donde quiera que me encuentre, a partir de ahora desde la Reserva Activa", le dice al comandante de la institución, general Óscar Atehortúa.



Y luego agrega: "Me tomo el atrevimiento de compartir una reflexión, creo es mi obligación hacerla en este momento, la cual había sido expresada al señor MDN (Ministro de Defensa Nacional) en reunión con el Cuerpo de Generales en Catam en diciembre de 2019: Las injerencias indebidas externas con cálculos políticos e intereses contra institucionales, lesionan el honor policial, menoscaban la autonomía de nuestro Director y fracturan la unidad e integridad de todo el cuerpo de policía. “Los principios no se negocian".

Andrés Pastrana Arango, expresidente de Colombia. Foto: César Melgarejo / Archivo EL TIEMPO

Meses antes de la “irrevocable” carta del gral. Juan Carlos Buitrago @PoliciaColombia informé al @mindefensa @CarlosHolmesTru sobre temas que a él le correspondería explicar. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) April 29, 2020

La reunión con Pastrana

Buitrago no da mayores detalles, pero en la misma comunicación deja en claro que su decisión de abandonar su carrera "tuvo su desenlace impulsado por varias circunstancias, estas totalmente ajenas a la voluntad y deseo de La Alta Dirección de nuestra Policía Nacional".



Si bien despeja dudas sobre un supuesto enfrentamiento con Atehortúa, del que algunos hablan, deja en evidencia que el generalato ha mostrado su molestia por decisiones para definir la línea de mando, ligadas a sectores políticos.



En su caso, el expresidente Pastrana le dijo hace 20 días EL TIEMPO que conminaba al ministro Trujillo a que revelara los detalles de la reunión que sostuvieron sobre el caso Buitrago.



Sin embargo, en La W radio, el Ministro de Defensa se abstuvo de dar detalles de la misma y aseguró que respetaba al expresidente pero también la vía institucional que se sigue en estos casos.



Allegados a Pastrana aseguran que parte de su molestia con el oficial estaba relacionada con nexos cercanos con miembros de régimen de Nicolás Maduro.



Desde 2017, cuando Buitrago estaba en la Dirección de Inteligencia, se habla de sus contactos de alto nivel con oficiales venezolanos y miembros de la oposición que pasaban información relevante. A partir de esta, Buitrago indagó el tema de las cajas Clap que involucra al barranquillero Álex Saab con los negocios turbios de Maduro.



Detractores de Buitrago aseguran que, a cambio de información privilegiada, se pasó por alto información sobre irregularidades en la frontera. Además, que también salpicó su hoja de vida unas declaraciones que dio sobre incautaciones de fusiles importados, que vinculó al crimen de una candidata en el Cauca.

El general Óscar Atehortúa, director de la Policía, fue llamado a juicio disciplinario. No se descarta remezón en la cúpula. Foto: Archivo particular

Sin embargo, altas fuentes del gobierno de Juan Manuel Santos salieron en defensa de Buitrago, al igual que agentes federales que trabajaron con él.



"Buitrago cumplió un papel muy importante en las investigaciones contra Álex Saab y su nexo con el régimen y alguna información fue suministrada por la oposición", le señalaron a EL TIEMPO esas fuentes del gobierno Santos.



Fuentes al interior de la Policía aseguran que algunos coroneles no fueron llamados a curso de general por roces con exministros o congresistas. Y que la definición de la línea de mando futura, de cara al proceso disciplinario que se le sigue al general Atehortúa, también se ha visto contaminada por mensajes de sectores políticos y no por la hoja de vida de los oficiales que la integran.





