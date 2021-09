Así se cocinó la carta de los Rodríguez Orejuela desde cárceles de EE. UU.

Al menos dos de los mencionados en la explosiva carta que los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela le enviaron al expresidente Andrés Pastrana -desatando una tormenta política y judicial en torno a dineros del narcotráfico en varias campañas-, han puesto en duda la autenticidad del documento.



(Lo invitamos a leer: La explosiva respuesta de los Rodríguez Orejuela al expresidente Pastrana)



De hecho, señalan que buscan saber cómo dos personas condenadas en Estados Unidos por narcotráfico y confinadas en diferentes cárceles de ese país, habían podido redactar un documento para responderle en tiempo récord ( 8 días) al expresidente Pastrana.

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Pastrana y Ernesto Samper, expresidentes de la República y protagonistas de la polémica. Foto: El Tiempo

Facebook Twitter Linkedin

Carta de Rodríguez Orejuela al expresidente Pastrana Foto: El Tiempo

En efecto, el 31 de agosto, Pastrana reveló un documento suscrito hace 21 años por los Rodríguez, en el que aseguran que la plata que ingresó a la campaña a la Presidencia de Ernesto Samper, no fue a sus espaldas, como este lo ha señalado.



EL TIEMPO le hizo la trazabilidad a la respuesta de los excapos del cartel de Cali, en la que aseguran que fueron chantajeados por Pastrana para firmar esa carta, so pena de extraditarlos. Además, que el entonces mandatario les aseguró que nunca iba a revelar la misiva.



(Le puede interesar: Andrés Pastrana responde a las acusaciones)



"Como usted bien sabe doctor Pastrana usted entrega una carta, que prometió no entregar bajo palabra (Claro, no contábamos que para la ética que usted maneja la palabra no es un compromiso sino un instrumento para conseguir sus fines), ante una Comisión seria y respetable, producto de un vulgar chantaje, para acusar a otro menos corrupto que usted, sin decir toda la verdad", dice la carta de los Rodríguez.

" Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad". Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/tofF7qn1sv — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) September 8, 2021

El origen

Facebook Twitter Linkedin

Santiago Rojas, el supuesto emisario de Pastrana. Foto: Fernando Ariza/ EL TIEMPO

Fuentes enteradas le dijeron a EL TIEMPO que la iniciativa de responderle a Pastrana fue de Gilberto Rodríguez.



En su respuesta, el exjefe del cartel de Cali menciona a varias personas, incluido al médico Santiago Rojas, el supuesto emisario de Pastrana para presionarlos.



"Don Gilberto redactó la carta desde la Federal Correctional Institution Butner Low, ubicada en Carolina del Norte. El domingo pasado ya la tenía lista. Pero el señor Gilberto no toma ninguna decisión sin consultarla a su hermano Miguel", explicó un allegado al trámite del documento.



Y agregó que el mayor de los Rodríguez, conocido con el alias del 'Ajedrecista', estaba indignado con las declaraciones que Pastrana entregó a la Comisión de la Verdad, el 31 de agosto pasado, y con el uso que le dio a la carta que, dicen los excapos, los obligó a firmar, el 12 de julio de 2000.



(Puede ser de su interés: La maldición de los hermanos Rodríguez Orejuela)



El allegado a los excapos agregó que el documento que redactó Gilberto -asegurando que le firmaron la carta a Pastrana bajo la amenazas de ser extraditados- le fue enviado a Miguel Rodríguez, para ajustes, ese mismo domingo.



Miguel Rodríguez se encuentra en la cárcel federal de Loretto, en Pensilvania.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Rodriguez Orejuela, exnarcotraficante colombiano, preso en una cárcel de Pensilvania. Foto: Archivo / EL TIEMPO

El correo

El pasado martes, a mediodía, Miguel Rodríguez la regresó con su visto bueno y le dieron la orden a un par de miembros de la familia que la enviara, primero a EL TIEMPO y a un par de periodistas, y luego a los demás medios de comunicación.



"Tanto el señor Gilberto como su hermano usaron el correo que el Bureau de Prisiones de Estados Unidos tiene habilitado para que los presos se comuniquen con sus familias. Es el sistema de Corrlinks.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Corrlinks es una compañía privada que opera el sistema de computación para presos -Trust Fund Limited-, usado por el Bureau de Prisiones para permitir que los reos se comuniquen con defensores y allegados.

Si bien eso no significa que la carta tenga el visto bueno de Estados Unidos, lo califican como una prueba de su autenticidad.



"Si hubiéramos usado otros mecanismos, la carta se hubiera demorado entre 45 y 60 días", explicaron allegados al trámite.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET