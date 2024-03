Carrotanques: piden indagar a firma Kenworth de la Montaña, ¿quién está detrás?

Tanto la Fiscalía como la Contraloría buscan establecer cómo Impoamericana Roger SAS, la proveedora de carrotanques de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) consiguió en tiempo récord 40 vehículos para llevar agua a La Guajira y cómo los pagó sin solicitar anticipo.

Tal como lo reveló EL TIEMPO, el negocio por el que la UNGRD pagó 46.800 millones de pesos se tramitó en 8 horas con una empresa que ofrece material de ferretería, abarrotes y todo tipo de carnes de animales muertos, matriculada en Cúcuta. Su representante es Roger Pastas Fuertes, un estudiante de veterinaria de 27 años.

Un informe de la Contraloría confirmó todos los hallazgos de una investigación hecha por EL TIEMPO, en la que se comprobó que detrás de la compañía aparece un viejo contratista de la UNGRD: Luis Eduardo López Rosero.

Se trata del dueño de Luket SAS, quien tiene vínculos directos con Roger Pastas Fuertes y con Brand SAS, la otra empresa que fue invitada a cotizar los vehículos, representada por Sandra Liliana Brand Pantoja, esposa de López Rosero.

Las tres compañías ya son investigadas por las autoridades, al igual que Olmedo López, exdirector general de la UNGRD; Víctor Meza Galván, subdirector; y Sneyder Pinilla, exsubdirector de desastres de la entidad. Y la Contraloría pidió también que se investigue el rol que cumplió Kenworth de la Montaña, el proveedor de los 40 carrotanques que terminaron en la UNGRD.

'Plazos cortos'

"Se puede concluir que hubo una celeridad sorprendente en el trámite y suscripción de la citada Orden de Proveeduría (todo el trámite fue realizado el 12 de octubre de 2023), máxime cuando se trataba del suministro de unos carrotanques cuyo componente principal eran unos camiones o chasises que debían ser importados y nacionalizados en unos plazos muy cortos, salvo que el Distribuidor Kenworth de la Montaña los tuviera disponibles para entrega inmediata, evento en el cual convendría revisar el porqué de ello", se lee en el informe de la Contraloría conocido por EL TIEMPO.

Y añaden: "Se recomienda considerar que en principio se pueden establecer como

presuntos responsables fiscales de estos hechos, el exdirector general y los

exsubdirectores general y de atención de desastres de la UNGRD, y los

representantes legales de las 3 empresas que presentaron cotización para esta Orden

de Proveeduría, sin descartar la recomendación de investigar lo actuado por la

empresa Kenworth de la Montaña, en su calidad de proveedor de los camiones".

¿Quién es y qué dice Kenworth?

Kenworth fue matriculada en 2011 en Bogotá y aparecen como accionistas Luz Mercedes Tovar Gamboa y Jaime Alberto Pineda Gómez.

La firma ha tenido contratos con la empresa de Transporte Público de Bogotá, Transmilenio. A finales de 2020, se anunció el inicio de la operación de 13 buses eléctricos de la flota del SITP. Esos vehículos de marca Superpolo -Yutong fueron ensamblados y pintados en Colombia por Kenworth de la Montaña.

Su máximo accionista, Pineda Gómez, no solo ha sido conocido como un importante jugador del sector automotor, sino, además, su nombre ha sonado por ser uno de los controlantes del equipo de futbol Once Caldas.

También apareció aportes a una campaña a la presidencia en las elecciones pasadas.

"Nosotros no le vendimos a la UNGRD y es como si usted o mucha gente en Colombia compra un Chevrolet o va y compra un Toyota o un Mazda o cualquier vehículo y sale y hace con él lo que le provoque. Nosotros no hicimos negocio con el Gobierno y por política de mi empresa, llevo 33 años con esta empresa, no le vendemos nada al Gobierno", aseguró Pineda Gómez.

Y cuando EL TIEMPO le preguntó si ya le había vendido carros a Impoamericana dijo: "Nosotros a esa empresa, Impoamericana, a través de uno de los bancos más importantes de Colombia, le vendimos esos carros. Qué hicieron con esos carros, no lo sé, nosotros se lo vendimos fue a ellos. No es uno de mis clientes, primera vez que los compra y eso fue a través de un banco, investiguen por favor río abajo donde está el ahogado". Y reiteró que Impoamericana no es uno de sus clientes.

Sobre sus acciones en Once Caldas aseguró: "Al Once Caldas lo salvó Kenworth de la Montaña, era un equipo totalmente quebrado y lo salvó Kenworth de la Montaña y hoy en día es un equipo de mostrar en Colombia lo que hicimos con ese equipo, y es un equipo absolutamente sano, diferente a Santa Fe". Y agregó que Kenworth no le vende al Estado.

Al final Pineda Gómez dijo: "Averigüe usted a quién se los vendió Impoamericana.

Por ahora, la Contraloría avanza en la indagación con la que se busca conocer por qué la poderosa compañía le entregó en tiempo récord los vehículos a Impoamericana Roger SAS.

Desde hace más de 20 días EL TIEMPO le pidió información a la Dian sobre la fecha en la que se importaron los vehículos, pero aún no han respondido.

