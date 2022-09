Hacia las 10 de la mañana de este martes 6 de septiembre, un investigador y una capitán de la policía llegaron a un discreto concesionario ubicado en Niza, siguiéndole el rastro al carro Reanault Symbol Alize encontrado la noche del lunes con rastros de sangre en el barrio Bosque Calderón.



(Lo invitamos a leer: Este es el historial del carro encontrado con rastros de sangre en Bogotá)



EL TIEMPO llegó a la misma hora al lugar y tras obtener información en bases de datos oficiales logró establecer que el carro modelo 2006 ha tenido 6 dueños, uno de ellos un viejo contratista del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

Facebook Twitter Linkedin

Anoche mismo, autoridades realizaron la inspección del vehículo. Foto: Archivo particular

Facebook Twitter Linkedin

Este es el carro en el que se cree se transportaron los cuerpos. Foto: Archivo particular

Sin embargo, el último dueño, según papeles, es un exmilitar que aparece ligado a una empresa de vigilancia privada.



Mientras el investigador y la capitán le solicitaban a la dueña del concesionario el récord de venta del vehículo con más de 141 mil kilómetros de recorrido, expertos forenses recogían muestras de lo que parecía ser sangre dentro del vehículo para cotejarlas con las muestras biológicas de los cuerpos que han sido encontrados desmembrados en varios puntos de Bogotá.



(Le puede interesar: La carnicería y el sepelio de la mujer que apareció muerta en la Toyota blindada)



Esa evidencia, al igual que la trazabilidad de los propietarios del carro, son pieza clave dentro de la investigación.

Habla el supuesto dueño

Facebook Twitter Linkedin

El vehículo apareció en un parqueadero de la calle 63 con carrera 4 este. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO localizó a la persona que aparece como el actual dueño del Renault plateado y vía WhatsApp, aseguró que si bien la placa que aparece en las fotos del carro son las de su vehículo, no se trata de su carro, cuando se le preguntó si había sido gemeleado manifestó que iba a interponer la respectiva denuncia ante la Fiscalía y pidió que su nombre no fuera mencionado.



(Además: La historia criminal de dos de los muertos hallados en una carreta en Bogotá)



Este diario también le preguntó si ya lo habían contactado autoridades y reiteró que se iba moviendo hacia la Fiscalía.



EL TIEMPO se puso en comunicación con la empresa de seguridad en la que estaría trabajando el exmilitar para conocer más detalles del caso, quienes aseguraron que "el señor en mención no se encuentra vinculado laboralmente".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook​