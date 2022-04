EL TIEMPO reveló en exclusiva este fin de semana que la defensa del exconcejal Felipe Ríos Londoño recusó a Angélica Monsalve, la Fiscal 414.



(Lo invitamos a leer: El millonario lío que enfrentan los hermanos Carlos y Javier Ríos)



El caso está relacionado con la investigación que se adelanta contra los empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla y contra el exconcejal (su sobrino), por el presunto interés indebido en la celebración de contratos y posible violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Facebook Twitter Linkedin

Audiencia contra Carlos y Javier Ríos Velilla y Felipe Ríos Velilla. Foto: Archivo particular

Se trata del contrato de concesión que se le adjudicó a la firma Recaudo Bogotá, en 2011, para la recolección de pasajes y control de la flota de buses de TransMilenio y del SITP.



(Lo invitamos a leer: Javier Ríos niega nexo con Recaudo Bogotá)



Para la fiscal Monsalve es claro que los hermanos Ríos Velilla son los controlantes de Recaudo Bogotá y por ser tíos de un concejal activo, estaban inhabilitados.

Facebook Twitter Linkedin

Javier Ríos Velilla, empresario imputado. Foto: EL TIEMPO

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la resolución de la recusación. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO conoció una resolución de Myriam Rojas Parra, asesora de la seccional de Fiscalías de Bogotá, en la que niega las pretensiones del penalista Jaime Lombana, apoderado de Ríos Londoño.



Califica de infundados los señalamientos según los cuales hay una enemistad en contra de su cliente y ordena que la fiscal continúe a cargo del proceso.



"La supuesta enemistad que, según el abogado Lombana, profesa la fiscal Monsalve, no pasan de ser manifestaciones subjetivas que no logran estructurar una razón suficiente para poner en tela de juicio el criterio serio, ponderado y objetivo que se presume de todos los funcionarios que integran la Fiscalía", dice el documento.



De hecho, la audiencia se adelanta, tal como estaba previsto y ya se imputaron los delitos, en calidad dolosa.

Facebook Twitter Linkedin

Este documento de la Corporación Financiera Internacional (IFC) es la supuesta prueba reina, señalada por la Fiscalía. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO reveló, desde 2019, que en la Superintendencia de Sociedades había aparecido evidencia que indicaría que Carlos y Javier eran los controlantes de Recaudo Bogotá cuando se firmó el contrato con TransMilenio.



Y se advirtió que de probarse ese nexo deberían entrar a responder solidariamente por un hueco financiero de más de 310.000 millones de pesos, que tiene hoy a Recaudo Bogotá en proceso de reorganización. Sin embargo, en la Súper se cerró el caso en octubre de 2021.



De hecho, las resoluciones de archivo fueron demandadas, en febrero pasado, ante el Consejo de Estado.

Facebook Twitter Linkedin

Resolución de archivo de la investigación que adelantaba la Supersociedades en contra de los hermanos Ríos Velilla. Foto: Archivo particular.

La prueba reina

La fiscal Monsalve aseguró que una de las 'pruebas reinas' del nexo de los hermanos Ríos Velilla con Recaudo Bogotá, contratista de TransMilenio, es un documento revelado este domingo por EL TIEMPO.



La señalada ‘prueba reina’ de esos nexos es un contrato de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Banco Mundial para financiar proyectos privados. Fue firmado entre IFC y Recaudo Bogotá, en febrero de 2013, cuando ya estaba vigente la concesión con TransMilenio.



(Lo invitamos a leer: ¿Qué pasó con Montes, el llamado hombre del ‘Petrovideo’?)



En el documento consta que la IFC, junto con los bancos Kexim (banco de comercio exterior de Corea), HSBC, Shihnan Bank y Woori Global Markets Asia Limited, financiaron proyectos a Recaudo Bogotá por 150 millones de dólares.En el contrato aparecen Carlos y Javier Ríos como “obligados a la retención de acciones”, una especie de fiadores. Y como patrocinadores: Edtm (ligada a Javier Ríos), LG, Land Deloveper y Citymóvil Colombia.

Facebook Twitter Linkedin

El exconcejal Felipe Ríos Londoño, durante la audiencia. Foto: EL TIEMPO

Defensa de Felipe Ríos pide nulidad

La fiscal del caso señaló, en el caso de Felipe Ríos, que este sabía de la inhabilidad de sus tíos y no se opuso en la audiencia de adjudicación del contrato entre TransMilenio y Recaudo Bogotá.



Además, que si bien envió derechos de petición sobre sus nexos con sus tíos, ese no era el mecanismo para plantear inhabilidades.



El penalista Lombana pidió la nulidad de la imputación contra su cliente porque, en su criterio, violó la Constitución. La celebración indebida de contratos, dijo, implica la participación de un funcionario público que en este caso no se sustentó.

No aceptaron cargos

La juez desestimó los argumentos y declaró la legalidad de la Imputación.



Al respecto, el penalista Lombana apeló la decisión de la juez de no aceptar la nulidad; y los tres imputados no aceptaron cargos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo,com

@UinvestigativaET