Cuatro días después de la audiencia de imputación de cargos en contra de los reconocidos empresarios Javier y Carlos Ríos Velilla -por interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen de inhabilidades- sus abogados emitieron un comunicado en el que aseguran que sobre sus clientes aún no pesa un escrito de acusación.



Se trata de los penalistas Jorge Aníbal Gómez y Camilo Sanpedro Arrubla, apoderados de los empresarios, quienes agregaron que la imputación del pasado lunes a sus clientes fue a título de personas naturales, y no como miembros de junta, representantes legales o administradores de ninguna empresa.

Comunicado de los abgoados Jorge Gómez y Camilo Sampedros, apoderados de Carlos y Javier Ríos Velilla. Foto: Archivo particular

Por ende, aseguraron, "esta situación no afectará el buen desarrollo de ninguna sociedad en donde ellos tengan participación directa o indirecta".



Tal y como lo reveló EL TIEMPO el pasado domingo, a los hermanos Ríos Velilla los están procesando por supuestamente ser los controlantes en las sombras de la empresa Recaudo Bogotá, que firmó un contrato de concesión con TransMilenio en 2011, cuando su sobrino, Felipe Ríos Londoño, era concejal de la ciudad (Cambio Radical). Este último también fue imputado.



Los abogados añadieron que Carlos y Javier están vinculados como intervinientes y, Felipe Ríos, como presunto autor las conductas que se les imputaron. También dijeron que la audiencia del pasado 25 de abril fue un acto de mera comunicación con el que "la Fiscalía da inicio a una investigación formal a través de la cual la persona imputada toma conocimiento del presunto delito".

Fiscal del caso de los hermanos Ríos Velilla, Angélica Monsalve Foto: Archivo particular

"No eran controlantes"

Resolución de archivo de la investigación que adelantaba la Supersociedades en contra de los hermanos Ríos Velilla. Foto: Archivo particular.

En la comunicación añadieron que la Supersociedades ya se pronunció en última instancia sobre este tema el 6 de octubre de 2021, concluyendo que los hermanos Ríos Velilla no eran los controlantes de Recaudo Bogotá. "En la actualidad poseen indirectamente el 36,03 por ciento de la compañía".



Sin embargo, este diario estableció que esa decisión de la Supersociedades fue demandada ante el Consejo de Estado en febrero pasado por Angelcom, la empresa derrotada en la licitación que otorgó el contrato de Concesión a Recaudo Bogotá en 2011.



Tanto en la demanda como en la investigación en la Fiscalía, reza un documento que para Angelcom y para TransMilenio, sería 'la prueba reina' del nexo de los Ríos Velilla con Recaudo Bogotá.



Se trata de un contrato de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Banco Mundial para financiar proyectos privados. Fue firmado entre IFC y Recaudo Bogotá, en febrero de 2013, cuando ya estaba vigente la concesión con TransMilenio.



En el contrato aparecen Carlos y Javier Ríos como “obligados a la retención de acciones”, una especie de fiadores.

Este documento de la Corporación Financiera Internacional (IFC) es la prueba reina, señalada por la Fiscalía. Foto: EL TIEMPO

No deben responder por deudas

Audiencia contra Carlos y Javier Ríos. Foto: Archivo particular

Al final de su comunicación los abogados de los Ríos Velilla, recordaron que sus clientes se declararon inocentes.



Y recalcaron que en Colombia no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas y por tal razón no tiene, ni puede tener, impacto alguno en la operación de las mismas, ni en los contratos a su cargo o servicios de deuda.



Añadieron que los delitos que les imputaron a los hermanos Ríos son "técnicos" y que no supone la existencia de ninguna dádiva, ni enriquecimiento o detrimento patrimonial para el Estado.



UNIDAD INVESTIGATIVA

