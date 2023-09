Agentes federales y documentos en poder de EL TIEMPO confirman que un conocido empresario de la aviación en Colombia se entregó a la justicia de Estados Unidos, el 8 de junio pasado.



(Le invitamos a leer: ¿Qué va a contar en EE. UU. el piloto de campañas que aceptó cargos por narcotráfico?)



De hecho, aseguran que aceptó cargos por narcotráfico y que el próximo 17 de octubre está citado a audiencia para que se defina su situación jurídica, que podría incluir hasta 11 años de prisión.

Facebook Twitter Linkedin

Agentes del FBI y de la DEA estaban intentando ubicar al piloto Restrepo. Foto: Archivo EL TIEMPO

Su nombre, tal como consta en documentos que reposan en la corte media de Florida, división Tampa, es Carlos Eduardo Restrepo Osorio, conocido entre allegados como Caco.



(Le podría interesar: Exclusivo: Piloto cuya firma presta servicios a campañas políticas se entregó en EE.UU.)



La revelación de su entrega, hecha por EL TIEMPO, ha causado revuelo en el país por dos circunstancias.

Facebook Twitter Linkedin

Documento en Estados Unidos donde se lee el caso de Carlos Restrepo Osorio. Foto: EL TIEMPO

La primera, porque Restrepo Osorio está ligado a la Sociedad Aérea de Ibagué Sadi S. A. S., que prestó servicios a la campaña Petro Presidente.



(Le sugerimos leer: Emcali: la carta con la que se niega a firmar jugoso contrato)



Incluso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) está verificando varias facturas y cuentas de cobro de esa y de otras compañías dentro del expediente que abrió por posibles irregularidades en esa campaña y que sus directivos niegan enfáticamente.

Facebook Twitter Linkedin

En el informe de primera vuelta aparece la sociedad en la página 10 dentro del recuadro obligaciones pendientes de pago. Foto: EL TIEMPO

El Pacto Histórico

Además, EL TIEMPO estableció que en las cuentas de campaña de al menos 20 miembros del Pacto Histórico también aparece Sadi S. A. S. en dos rubros: gastos de transporte y donaciones de particulares.



(Además: Pasaportes: Canciller le pasa otra vez la ‘papa caliente’ a funcionario denunciado)



Así consta en la base de datos oficial Cuentas Claras en los registros de senadores como Iván Cepeda, Wilson Arias y hasta en el del exsenador Roy Barreras, entre otros.



A cada uno le aparece en el rubro servicio de transporte la suma de 60 millones 782 mil pesos; y en el de contribución, donación y crédito en dinero o especie, un monto por exactamente el mismo valor.

Facebook Twitter Linkedin

En este formato aparece la contribución de SADI. Foto: CNE

En total, el Pacto Histórico figura justificando gastos de transporte por 1.215 millones de pesos y donaciones por el mismo valor ligadas a la empresa de aviación Sadi S. A. S.



Al respecto, el exsenador Roy Barreras señaló en sus redes que nunca viajó con esa aerolínea.



(También: Atención: dicen que pueden matar a guardia que está denunciando 'cartel de La Picota')



“Para la opinión pública y por interés general: jamás he utilizado esa empresa. Primera vez que oigo de su existencia. Pediré a autoridades verificar si existe algún registro de servicio pagado a mi nombre, con mi firma o autorización. No puede haberlo. Jamás los usé ni conocí. Si existiera algún uso indebido de mi nombre en alguna suplantación o falso registro, debe investigarse”, señaló Barreras.

Facebook Twitter Linkedin

Reporte de Cuentas Claras del exsenador Roy Barreras. Foto: CNE

Decisión del gerente

Por su parte, el senador Iván Cepeda publicó en sus redes: “Señores y señoras EL TIEMPO: respetuosamente, les solicito rectifiquen la información que contiene este artículo: nunca en mi vida política ni en campaña he usado servicio de aeronave perteneciente a un particular. Por favor, corregir esta falaz afirmación”.



(Le podría interesar: Elsa Noguera asegura que nunca usó firma de piloto que se entregó en Estados Unidos)



EL TIEMPO se comunicó con el senador Cepeda (a quien venía buscando desde el sábado) y este explicó por qué aparece en sus cuentas de campaña y en la de otras de sus compañeros servicios de transporte prestados por Sadi S. A. S.



“Por la dinámica de ser una lista cerrada, no sé por qué el gerente de campaña ha decidido que cada miembro tenga rubros arbitrariamente decididos. Yo no tengo ningún tipo de relación con esa empresa ni he viajado una sola vez con ellos (sic). Nunca he hecho un viaje en una empresa de estas, en ese momento yo tenía cáncer y estaba siendo objeto de quimioterapias, por lo tanto, no viajé en campaña”, le dijo el senador Cepeda a EL TIEMPO.

Señores y señoras EL TIEMPO: respetuosamente, les solicito rectifiquen la información que contiene este artículo: nunca en mi vida política ni en campaña he usado servicio de aeronave perteneciente a un particular. Por favor, corregir esta falaz afirmación https://t.co/JbgODIXUSE — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) September 17, 2023

Otro miembro del Pacto Histórico coincidió con el senador Cepeda en que el gerente de la campaña al Congreso –Guillermo Alfonso Jaramillo– fue quien distribuyó esos pagos entre al menos los 10 primeros de la lista, por eso también aparecen con servicios de Sadi Piedad Córdoba y María José Pizarro, y dijo que le solicitarán que aclare lo sucedido.



(Además: Ciberataque: exsocios de IFX Networks advierten que en 2017 hubo cambio de accionistas)



Pizarro también aseguró que jamás contrató servicio de aeronave perteneciente a un particular. EL TIEMPO también había buscado a María José Pizarro, desde el sábado, pero informaron que estaba en un foro con varios miembros del Pacto Histórico.

Facebook Twitter Linkedin

Reporte de Cuentas Claras María José Pizarro. Foto: CNE

¿Qué dice Jaramillo?

Facebook Twitter Linkedin

El empresario Carlos Eduardo Restrepo Osorio. Foto: Archivo particular

Este diario llamó al entonces gerente de la campaña legislativa del Pacto Histórico, Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud, para que respondiera cinco interrogantes clave que también se hacen varios miembros de esa colectividad.

¿Cómo llegó la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi S. A. S.) a prestar sus servicios a la campaña para las elecciones legislativas de 2022?



¿Por qué en las cuentas de campaña de 20 de los senadores aparecen servicios de transporte por un total de 1.200 millones de pesos y donaciones por ese mismo valor, si ellos aseguran que no utilizaron los servicios de la compañía? ¿Quién usó esos servicios?



(Además: Exclusivo: explosivos audios del poderoso Ramiro Suárez hablando de sobornos en Inpec)



¿La campaña no sabía que el socio y administrador de Sadi S. A. S., Carlos Eduardo Restrepo Osorio, aparecía mencionado en el caso de la narcoavioneta que fue incautada en Providencia en 2021? Y ¿qué opinión le merece que Carlos Restrepo se haya entregado a la justicia de Estados Unidos por narcotráfico?



Su jefe de prensa aseguró que le haría llegar los interrogantes, pero dijo que veía difícil obtener una respuesta el fin de semana.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, explica los puntos con más críticas de la reforma. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Qué dirá Restrepo?

Otra pregunta que se desprende de este caso es qué va a decir Restrepo en Estados Unidos, si es que busca un acuerdo de colaboración.



(Le sugerimos leer: Sancionan a fiscal que retiró evidencia contra excabeza de Dirección de Estupefacientes)



EL TIEMPO estableció que además de la narcoavioneta de Providencia, hay otros temas en los que agencias federales están interesadas. Van desde vuelos a Venezuela hasta negocios de un heredero de la estructura de un viejo y poderoso narcotraficante de Cundinamarca. Además, verificar versiones de un aporte en efectivo a alguien cercano a un político por cerca de $ 1.500 millones.

Facebook Twitter Linkedin

Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico. Foto: Gobernación del Atlántico.

Noguera niega uso de servicios de Sadi S. A. S.

Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico (Cambio Radical), en comunicación con EL TIEMPO, negó haber utilizado los servicios de la empresa vinculada a Restrepo Osorio y explicó el origen de una foto que aparece en la galería de la página web de Sadi S. A. S.



En la imagen se ve a Noguera en su despacho de la gobernación en compañía de un hombre, y en la parte de atrás se alcanza a observar a Verónica Alcocer, hoy primera dama, y a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Noguera señaló que tenía cerca de un mes en la gobernación cuando el entonces diputado del Atlántico le pidió una cita.



A la reunión, Petro llegó con Verónica Alcocer y el hombre que aparece en la foto. Este último le ofreció helicópteros ambulancia para la red hospitalaria, pero la oferta fue rechazada por costosa y porque el departamento cuenta con vías para atender cualquier emergencia.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook