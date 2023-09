Miembros del Pacto Histórico acaban de difundir un comunicado de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS), en la que esa compañía se pronuncia sobre su nexo con el piloto Carlos Eduardo Restrepo Osorio, Caco, quien se entregó en julio pasado a la justicia de Estados Unidos y aceptó cargos por narcotráfico, como lo reveló EL TIEMPO.



(Lo invitamos a leer: Atención: Pacto Histórico se pronuncia sobre facturas con firma de narcopiloto)



La versión de Sadi SAS sobre ese nexo tiene fecha del 19 de septiembre. Sin embargo, se conoce luego de que esa colectividad emitió un pronunciamiento sobre los servicios de transporte que la compañía le prestó al Pacto Histórico y cuyos pagos se dividieron entre varios congresistas de la lista cerrada que ni siquiera usaron sus aeronaves.

Facebook Twitter Linkedin

En las cuentas de 20 senadores aparecen gastos a nombre de Sadi S.A.S. Foto: EL TIEMPO

En el comunicado, la defensa contractual en asuntos penales de Carlos Restrepo Osorio comienza por asegurar que "desde el mes de enero de 2019, el señor Carlos Eduardo Restrepo Osorio No se encuentra vinculado con la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS) ni como socio, ni como accionista, ni como representante legal, ni como gerente de esa compañía".



Además, que no es cierto que cuente con un acuerdo de colaboración con agentes del FBI y la DEA en la que se investiguen los dineros ingresados a la campaña presidencia (sic) Petro Presidente"., como, dice, lo han señalado medios como EL TIEMPO.



(Le puede interesar: Atención: piden que Fiscalía investigue a Guillermo Jaramillo por caso de narcopiloto)



Este diario no ha señalado que en Estados Unidos se investigue dichos dineros. No obstante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sí pidió verificar las cuentas de Sadi SAS con esa campaña dentro de la investigación por presuntas irregularidades que la campaña niega tajantemente.

Registro y llamada

Facebook Twitter Linkedin

Este es el comunicado de la defensa de Carlos Eduardo Restrepo Osorio. Foto: Archivo particular

Antes de publicar la primicia de la entrega de Restrepo Osorio a la justicia de Estados Unidos EL TIEMPO revisó los documentos de Sadi SAS que reposan en Cámara de Comercio de Bogotá y no aparece la cesión, venta o entrega de sus acciones.



Además, en un certificado de Cámara de Comercio obtenido la semana pasada, Restrepo Osorio sigue apareciendo como administrador de Sadi SAS, según nombramiento en la Asamblea de Accionistas inscrita el 18 de julio de 2018.

(Puede ser de su interés: Catherine Juvinao dice que fiscal Monsalve la grabó clandestinamente para atacarla)



A eso se suma que, el 23 de mayo pasado, el propio Restrepo Osorio le envió a EL TIEMPO un comunicado en el que se señala que Sadi SAS no es la dueña del 'jet' en el que se movió a Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, de Bogotá a Venezuela y de regreso, en compañía de Armando Benedetti.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el certificado de Cámara de Comercio, donde aún figura Restrepo Osorio como administrador de Sadi SAS. Foto: EL TIEMPO

Antes de revelar su sometimiento a la justicia, EL TIEMPO se comunicó con una persona muy cercana a la empresa y a la familia para preguntarle por qué Restrepo Osorio seguía apareciendo como administrador en Cámara de Comercio.



La persona dijo que desconocía el movimiento accionario de la empresa Sadi SAS y el tema de la entrega de Restrepo Osorio en Estados Unidos.



(Le puede interesar: Exclusivo: explosivos audios del poderoso Ramiro Suárez hablando de sobornos en Inpec)



En el comunicado, la defensa de Restrepo Osorio emite la información con la finalidad de dar precisión, claridad y certeza a la información que se ha publicado.

Facebook Twitter Linkedin

Un par de avionetas pertenecientes a la Sociedad Aérea de Ibagué. Foto: Página de Sadi.

El comunicado del Pacto Histórico

Tras una reunión de más de 4 horas, el Pacto Histórico también emitió un comunicado, el 20 de septiembre en la noche, en donde advierten que el gerente de la campaña legislativa, Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud, no contrató los servicios de trasporte aéreo con un particular, sino con una empresa legalmente constituida.



(Además: Ciberataque: exsocios de IFX Networks advierten que en 2017 hubo cambio de accionistas)



En el comunicado, sin embargo, no se menciona cómo llegó esa empresa al Pacto Histórico, ni tampoco si conocían que un año antes EL TIEMPO reveló que Restrepo Osorio estaba siendo ubicado por agentes federales, por su supuesto nexo con la narcoavioneta incautada en Providencia, en marzo de 2021.



Tampoco señalan si hay una relación de qué congresistas no usaron el servicio, pero aparecen las cuentas en sus registros; y cuáles sí viajaron y a qué destinos.

Los 5 puntos

Facebook Twitter Linkedin

Comunicado de la bancada del Pacto Histórico. Foto: EL TIEMPO

1. Dentro de la campaña al Senado de la República, en capacitaciones efectuadas por el Fondo Nacional de Financiación Política adscrito al Consejo Nacional Electoral, se orientó que para las campañas políticas que se eligen bajo el mecanismo de votación no preferente (Lista Cerrada), dentro del proceso de rendición de cuentas, se podía prorratear ingresos y gastos generales de la campaña a toda la lista o a cierto número de candidatos.



2. Acogiendo la orientación del Fondo Nacional de Financiación Política, mediante reunión del comité directivo del Pacto Histórico, conformado por representantes de todos los partidos, se tomó la decisión de efectuar el prorrateo en los primeros 20 candidatos.



3. Durante el periodo de campaña se contrataron los servicios de transporte aéreo de la empresa SADI S.A.S, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. para la campaña al Congreso de la República 2022, con el señor Eduardo Restrepo Bardón, representante legal de la empresa de transporte según consta en el certificado de existencia y representación legal.



4. En ningún momento el gerente de campaña contrató con un piloto particular, sino que contrató los servicios aéreos de una empresa de aviación legalmente constituida en el país.



5. Que la factura electrónica presentada por la empresa de transporte aéreo SADI S.A.S, cumplió con los requisitos de ley y fue debidamente reportada en el informe de ingresos y gastos de campaña al Senado de la República siendo aprobado por el CNE mediante resolución 3478 de 2023”.

Facebook Twitter Linkedin

El representante Hernán Cadavid y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Unidad Investigativa y Redes.

La denuncia

Facebook Twitter Linkedin

Esta es parte de la denuncia radicada ante la Fiscalía. Foto: Archivo particular

A pesar de las explicaciones que han salido a dar algunos miembros del Pacto Histórico sobre la distribución de los pagos entre varios de ellos, el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid, le pidió a la Fiscalía investigar al ministro Jaramillo por estos hechos.



EL TIEMPO conoció el oficio en el que el congresista señala que el hoy ministro “en calidad de Gerente de la campaña al congreso de la república del partido Pacto Histórico para el 13 de marzo de del 2022 presuntamente permitió consecución de traslados en las avionetas del señor Carlos Eduardo Restrepo Osorio directamente y a través de su empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) SAS de los candidatos al congreso del Pacto Histórico de manera irregular”.



El representante además segura: “Los presuntos aportes en especie a la campaña al Congreso del Partido Pacto Histórico no fueron reportados a las autoridades electorales colombianas, presuntamente configurándose una financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas”.

Además, en el documento pide al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil “que alleguen documentos donde el partido Pacto Histórico acredite la calidad de gerente de la campaña al congreso del denunciado”.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



También sostiene que la investigación la deberá realizar la Fiscalía. “Si bien el denunciado es aforado constitucional en la actualidad por su cargo como ministro de la Salud; los hechos endilgados fueron ejecutados entre el segundo semestre del 2021 y el primer semestre del 2022; cuando no tenía fuero constitucional; por lo tanto, la competencia no le corresponde a los Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia”.



Se espera que en las próximas horas, el ministro Jaramillo responda los interrogantes que no quedaron despejados en el comunicado del Pacto Histórico.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook