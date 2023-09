Guillermo Alfonso Jaramillo, exgerente de la campaña legislativa del Pacto Histórico y hoy ministro de Salud, aún no ha salido a explicar un tema que tiene inquietos a varios miembros de esa bancada.



Se trata de los gastos de transporte que les aparecieron a cerca de 20 senadores en sus cuentas de campaña vinculados a una empresa de aviación que hoy está en medio de una polémica información.

El piloto que se entregó en Estados Unidos. Foto: EL TIEMPO

El fin de semana EL TIEMPO reveló que el piloto Carlos Eduardo Restrepo Osorio, administrador de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) S.A.S., se entregó a la justicia de Estados Unidos y aceptó cargos por narcotráfico.



Además, que las facturas de esa empresa por los servicios a la campaña Petro Presidente están siendo verificadas dentro de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE). Y que la misma empresa aparece en los registros contables de la campaña 20 miembros del Pacto Histórico prestando también servicios de transporte.



Después de que algunos de ellos -Iván Cepeda, María José Pizarro y Roy Barreras- salieron a decir que nunca usaron esos servicios, miembros de esa bancada han solicitado que Jaramillo salga a dar explicaciones.

Reporte de cuentas Claras de Piedad Córdoba. Foto: CNE

Silencio y cita

En efecto, senadores como César Pachón (Mais), pidieron que Jaramillo saliera a explicar el tema, en la cartera de salud aseguran que el ministro está atendiendo el tema del ciberataque que sufrieron entidades de ese sector.



EL TIEMPO estableció que mientras Jaramillo se pronuncia, por iniciativa de un par de senadoras del Pacto Histórico, se citó a una reunión este miércoles 20 de septiembre, a las 2 de la tarde.



Los senadores Esmeralda Hernández (Colombia Humana), Martha Peralta (Mais) y Robert Daza (Polo) confirmaron la convocatoria y aseguraron que de ahí saldrá el comunicado oficial sobre el tema.

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, durante la rueda de prensa sobre panorama fiscal del sector. Foto: Sergio Acero - EL TIEMPO

El prorrateado



Informalmente miembros de la bancada de gobierno han asegurado que la aparición de la empresa aérea en las facturas de varios miembros de bancada se debe a una decisión de las cabezas de los partidos que conforman el Pacto Histórico.



Estos habrían decidido prorratear algunos gastos entre varios congresistas por tratarse de una lista cerrad. Así lo confirmó Dagoberto Quiroga, representante legal de la Colombia Humana y hoy superintendente de Servicios Públicos.



Eso explicaría por qué en cuentas de senadores como Piedad Córdoba, María José Pizarro e Iván Cepeda, aparece Sadi S.A.S., aunque ellos y otros parlamentarios no utilizaron sus servicios.

Dagoberto Quiroga, Superintendente de Servicios Públicos designado por el presidente Petro. Foto: Superservicios

Nexo mafioso

EL TIEMPO se comunicó con María José Pizarro, a quien señalan de impulsar la cita de la bancada, pero esta manifestó que no se va a pronunciar hasta tanto se adelante la cita.



“La reunión es de carácter privado”, señaló Pizarro.



Aún no se sabe si, además de hablar de las cuentas de campaña, se responderá cómo llegó Sadi S.A.S. al Pacto Histórico.

Un par de avionetas pertenecientes a la Sociedad Aérea de Ibagué. Foto: Página de Sadi.

Además, si desconocían que EL TIEMPO había revelado desde hacía un año que su administrador aparecía en la trama de la llamada narcoavioneta de Providencia, incautada en marzo de 2021 y que agentes federales lo estaban requiriendo.



“Supongo que en la reunión deberá estar el equipo contable y financiero que estuvo coordinando la lista para ratificar cómo se hizo esa distribución. La idea es que ya después, como Pacto Histórico, hagamos el pronunciamiento de cómo se hizo el reporte de los gastos”, aseguró la senadora Esmeralda Hernández.

Y añadió: “Todos salimos a decir que no se hizo ese gasto particular (servicios de vuelo), pero hay que mirar en el grueso de la campaña cómo se hizo la distribución del gasto”.



Cuando este diario le preguntó si el ministro Jaramillo está citado a la reunión, la senadora manifestó: “Él sí era en ese momento el gerente de la campaña, pero no sé si está confirmada la presencia del ministro Jaramillo”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

