Con traje de tres piezas y desde una lujosa oficina, con vista al Downtown de Miami, un poderoso excapo paisa despachó durante varios años, consiguiendo decenas de casos contra mafiosos colombianos en busca de arreglos con la justicia de Estados Unidos.



Aunque ya tenía una condena encima, de 5 años por narcotráfico, y no es abogado, la información que le entregó al Tío Sam le permitió quedarse en Florida y trabajar en alianza con un exfiscal federal.

Pero su racha se le acabó en 2011, cuando EL TIEMPO reveló que el excapo, identificado como Carlos Ramón Zapata, alias el Médico, había sido arrestado de nuevo, por un millonario fraude inmobiliario.



Y aunque el caso le costó otro carcelazo y su estadía en Miami, cuando aterrizó en Colombia continuó ofreciéndoles su mediación a viejos mafiosos, importadores de camionetas de alta gama en líos y hasta a parientes de congresistas con solicitud de extradición.



El propio Ramón Zapata le aseguró a este diario hace algunas semanas que había rendido una especie de concepto o explicación a allegados del extraditable Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba procesado por narcotráfico, sobre el proceso de extradición. Y estaba gestionando que el Congreso escuchara a un exagente estadounidense que iba a dar testimonio sobre supuestos entrampamientos que tendían miembros de la DEA.

En el lote Meritage se iba a levantar un lujoso complejo comercial y turístico. Lo que hay hoy es una demanda contra la Nación (Fiscalía). Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO

Cita en el Dann

Ana Catalina Noguera, exfiscal. Foto: Policía Nacional

Pero ahora es él quien anda buscando asesoría legal por una investigación en su contra que cursa en Colombia y que podría terminar en un nuevo indictment con su nombre en Estados Unidos.



Fuentes en Miami le dijeron a EL TIEMPO que tienen información y testigos que señalan que Ramón Zapata les aseguraba a mafiosos del Valle y de Medellín que tenía acceso a información privilegiada dentro de la Fiscalía colombiana y que les podría ayudar a arreglar investigaciones.



“Con la nueva identidad que obtuvo, por ayudar a desmantelar al cartel de Medellín (Ramón Esteban Peña Martínez), empezó a ofrecerles a excapos borrarlos de la lista de ‘narcotraficantes invisibles’ que supuestamente estaba elaborando la Fiscalía”, le dijo a este diario un investigador.

Ángel Seda, inversionista. Foto: Royal Property Group

Y agregó que la génesis de la investigación fue una reunión que le grabaron al excapo en uno de los salones del Hotel Dann Carlton de Medellín, el 24 de enero de 2020. Allí, Ramón Zapata llegó en compañía de la fiscal Ana Catalina Noguera, entonces cabeza de la Dirección de Extinción de Dominio.



Una denuncia, en poder de agencias federales, señala que se encontraron con un inversionista extranjero, que tiene una millonaria demanda contra Colombia por la extinción de dominio del megalote Meritage, cerca de Medellín.



Se trata de una valiosa propiedad que perteneció a varias fichas de miembros de la tenebrosa ‘Oficina de Envigado’.



El inversionista, de nombre Ángel Seda, se declara tercero de buena fe en la compra del lote. Y cercanos a él aportaron audios en los que supuestamente la fiscal Noguera estaba buscando cómo destrabar el caso del megalote y en donde reconocería irregularidades dentro del ente acusador.

Audios y testigos

Pero lo que llamó la atención de los agentes es que a la reunión llegó Ramón Zapata en compañía de Noguera y también se citó, por orden de trabajo, al fiscal Daniel Hernández, para que escuchara al inversionista.



En los audios se le escucha decir a un hombre que sería el excapo: “Yo llevo 10 años que pertenecí al narcotráfico (sic) y 20 llevo trabajando para las agencias americanas y como 5 aquí en las colombianas”.



Además, habría dicho que él le daba fe a la fiscal Ana Catalina Noguera que el empresario Seda no estaba vinculado a temas de narcotráfico.

Carlos Ramón Zapata testificó dentro del caso Meritage el pasado 4 de agosto. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO revela un reciente video de la declaración que, bajo juramento, rindió Ramón Zapata en el caso Meritage, el pasado 4 de agosto.



Allí no solo terminó admitiendo que sostuvo varias reuniones con la fiscal Noguera. También, con el empresario Seda, incluida una, a finales de julio pasado, en la que hablaron de la demanda contra Colombia mientras se tomaban una botella de vino. Pero dijo que no recibió nada a cambio.



La supuesta influencia de Ramón Zapata dentro de la Fiscalía empezó a tomar fuerza y el excapo volvió a ser grabado supuestamente ofreciéndole a un mafioso del Valle que le podía ayudar a no ser incluido en la lista de ‘capos invisibles’.

Abogada Ruth García Rojas. Foto: Suministrada por autoridades

“Hay cuatro audios y testigos, entre ellos uno de un excapo del clan Meyendorff”, aseguró el investigador.



Y agregó que una de las personas que grabaron estas supuestas ofertas es la abogada Ruth García, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sacó de la Lista Clinton, en 2020, como parte de la organización de su hermano, el señalado capo invisible Javier García Rojas, ‘Maracuyá’.



Como lo reveló una investigación de EL TIEMPO, ‘Maracuyá’ aparece mencionado en la trama del megalote Meritage.

La demanda

Desde hace semanas, el excapo Carlos Ramón Zapata viene asegurando que sabía de la investigación en su contra y que no tiene duda de que se trata de un entrampamiento que se le tejió desde Miami.



Además, insiste en que la información de sus celulares (que incluyen mensajes con la ahora exfiscal Noguera) fue ilegalmente extraída; y en que demostrará que en su conducta no hay nada ilegal.



En el entretanto, la demanda que el empresario Seda interpuso contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en Nueva York, es por más de 310 millones de dólares y ya está en etapa de fallo.

