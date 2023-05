Discretas correrías por los Santanderes, búsqueda de alianzas con disidentes del Partido Liberal y hasta coqueteos políticos con Rodolfo Hernández de cara a las elecciones de octubre.



A eso estaba dedicado buena parte del tiempo Carlos Ramón González Merchán antes de que el presidente Gustavo Petro lo designara director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), considerado uno de los puestos de mayor poder en el Ejecutivo.

Mauricio Lizcano, exdirector del Dapre. Foto: Cristian Garativo / Presidencia de la República

Su nombramiento se produjo el 26 de abril pasado y de manera inmediata hizo el empalme con el saliente director, Mauricio Lizcano, que alcanzó a hacer algunas contrataciones con los 2 billones de pesos de presupuesto que tiene esa entidad solo para este año.



Aunque para muchos es un desconocido, González terminó siendo una ficha atractiva para el Pacto Histórico por su origen y por las estrategias políticas que ha tejido en los últimos años, reflejadas en el apoyo que le dio a Petro en las presidenciales desde la Alianza Verde, el partido que cofundó y codirigía hasta hace días.

Estrategias y contratos



Antonio Navarro Wolff, copresidente de la Alianza Verde. Foto: Claudia Rubio

Antes de llegar al Dapre, el santandereano, de 64 años, exmilitante de la guerrilla del M-19, conformaba un ‘frente amplio’ con el que buscaba asegurar gobernaciones y alcaldías en zonas de frontera con Venezuela y en otras regiones.



Aunque el copresidente de la Alianza Verde Antonio Navarro dijo que desconocía esas actividades, hay registros de los desplazamientos de González a Cúcuta y Bucaramanga.



De hecho, aunque para la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) el aterrizaje de González en Casa de Nariño se debe a su nexo con el Presidente, otros dicen que se convirtió en ficha clave de la izquierda por el poder político, económico y de contratación que acumula.

Petro y González militaron en el M-19. Foto: Cuenta oficial de Twitter @ContacoDapre

“Nos sorprendió el nombramiento, es más por el vínculo con el Presidente, de larga data y desde el M-19, que por el partido. Han trabajado juntos por la causa que los une. Siempre ha sido un hombre de bajo perfil, un tejedor”, dijo Lozano.



EL TIEMPO investigó y estableció que mientras González agendaba reuniones con líderes regionales, dos de las corporaciones que por décadas han controlado miembros de su núcleo familiar participaban en millonarios procesos contractuales con la Alcaldía de Bogotá.

Cenas y Sena



Las dos corporaciones ligadas a González tienen contratos de comedores con la Alcaldía de Bogotá. Foto: Secretaría Social

Se trata de las corporaciones Sor Teresa de Calcuta y Asís de Colombia, que han tenido contratos con otras administraciones —como la de Petro y Bogotá Humana—, que en dos décadas suman más de 12.000 millones de pesos. La diferencia, para algunos, es que González es directivo del mismo partido que la actual alcaldesa Claudia López, cuya administración entregó esos contratos de manera directa.



EL TIEMPO estableció que, entre el 12 y el 22 de abril pasados, la Secretaría Distrital de Integración Social les entregó seis contratos, por 3.800 millones de pesos. El objeto es prestar atención alimentaria, en la modalidad de comedores comunitarios-cocinas populares a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa.



Sor Teresa de Calcuta y Asís se presentaron simultáneamente al proceso con otros 37 proponentes, algunos de los cuales también salieron elegidos.

Carlos Ramón González, aparece como miembro del consejo directivo de Sor Teresa de Calcuta. Su esposa se retiró de ambas corporaciones. Foto: EL TIEMPO

La esposa de González, Luz Dana Leal, se retiró del consejo directivo de ambas corporaciones en 2021, antes de lanzarse a su fallida candidatura a la Cámara por Santander, por la Alianza Verde. Hoy es directora de Empleo y Trabajo del Sena.



Pero no se ha registrado ningún documento en el que conste que González haya renunciado a su cargo de miembro del consejo directivo de la Corporación Sor Teresa de Calcuta, que registra un patrimonio de 1.666 millones de pesos.



Cuando se le preguntó a Navarro Wolff si existía algún tipo de inhabilidad, al menos ética, en esa contratación, dijo que desconocía el tema e invitó a preguntarle directamente a González.



“Ya antes medios hablaron de esos contratos. Pero no sabíamos de los recientes con el Distrito y es extraño porque González no es cercano a Claudia López”, dijo un congresista ‘verde’.

Luz Dana Leal, Cofundadora Partido Verde. Foto: Cortesía.

¿Inhabilidad?



La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde está casada con la alcaldesa de la Bogotá, Claudia López. Foto: Archivo particular

Y la senadora Lozano aseguró que consultó con el Distrito y le dijeron que esas corporaciones vienen contratando desde 2014 y que se presentaron como cualquier otro a la competencia: “Desconozco el rol de González en esas empresas”.



En la Secretaría de Integración Social de Bogotá manifestaron que verificaron condiciones técnicas, jurídicas y financieras de los proponentes sin hallar inhabilidad o conflicto de intereses.



EL TIEMPO llamó de manera insistente a González para preguntarle si alcanzó a sellar alianzas políticas y si estaban inhabilitadas las corporaciones ligadas a él para contratar con el Distrito. Pero no respondió.



Otra compañía en la que figuran González y su esposa es la Empresa para el Desarrollo Económico y Social Dansgold S. A. S., que les ha hecho préstamos a candidatos de esa colectividad y a la propia Alianza Verde por cerca de 3.000 millones de pesos, que figuran en el Consejo Nacional Electoral.

Esta es la más reciente declaración de renta de Carlos Ramón González. Foto: Archivo particular

Y aunque el nuevo director del Dapre sigue apareciendo como accionista mayoritario de esa compañía, el 17 de abril renunció al cargo de representante legal principal; y tras su nombramiento, renunció a la suplencia de ese rol. La firma registra un capital de 3.668 millones de pesos.



Según la más reciente declaración de renta, González tiene un patrimonio bruto por 12.508 millones de pesos, deudas por 8.711 millones y un patrimonio líquido por 3.796 millones de pesos. También aparece al lado de su esposa en bienes que en papeles figuran por 3.721 millones de pesos.

Expolicía y condena



Esta es parte de la sentencia por la que se archivó la condena en contra de González. Foto: Archivo particular

Este diario los revisó y encontró que tienen un par de transacciones inmobiliarias con empresas ligadas a un excoronel de la Policía: Jhon Lizarazo Suárez, retirado de la institución en 2008.



Ocho años atrás, González fue condenado por falsear documentos sobre las cuentas de su campaña al Concejo de Bucaramanga. En 2005, un juzgado de esa ciudad declaró la extinción de la condena.



Una de las compras ligadas al excoronel fue en 2014, cuando González ya era directivo de la Alianza Verde y las corporaciones ligadas a él estaban facturando con el Distrito Capital.



Adquirió el apartamento 501, de 266 metros cuadrados, en la carrera 19 con 107 de Bogotá, por 1.052 millones de pesos. Cinco años atrás, a pocas cuadras, ya había adquirido otro, ligado al mismo excoronel.

En este edificio se encuentra una de las propiedades que González le compró al excoronel. Foto: Google Maps

Y en 2002 ya le había comprado un apartamento en la capital a Gloria Cecilia Quiceno Acevedo, quien aparece como miembro de la Alianza Democrática M-19 y hoy tiene un contrato vigente con el Sena.



El cuarto apartamento en Bogotá, de 44 metros cuadrados, lo negoció en 2009 con Karla Achury, vieja candidata a un concejo municipal por la Alianza Verde.



Además, tiene un lote en Girón, Santander, adquirido el 24 de julio de 2018, por 400 millones de pesos. Ese mismo día negoció otro en el mismo lugar por el mismo precio.



También le figura un lote, de 250 millones de pesos, en la urbanización El Conuco, de Bucaramanga; y la oficina 1609 del edificio Metropolitan Bussines Park, que compró en 2012 por 243 millones de pesos.

El excongresista Rodrigo Romero sería el remplazo de González en la Alianza Verde. Foto: Alianza Verde

La lista la cierran un lote en Sopó, de 5.826 metros cuadrados, un baldío adjudicado por el Incora a un hombre que aparece como dueño de una reserva en el Vichada, de 2.993 hectáreas. Ese mismo año, en 2012, compró otro lote en Bogotá, por 480 millones de pesos.



EL TIEMPO le preguntó a Navarro quién reemplazaría a González en la codirección del partido y aseguró que no se ha definido y que los avales los seguirá expidiendo un comité de 33 personas. Todo indica que su sucesor es el excongresista Rodrigo Romero.

UNIDAD INVESTIGATIVA

