No soy testigo clave ni cómplice de soborno de Odebrecht: Carlos Plata

El abogado Carlos Plata Gómez le acaba de enviar una carta a EL TIEMPO, con copia a la Fiscalía y a la Procuraduría, en la que aclara y precisa varios episodios en los que su nombre ha salido a relucir, con relación al caso Odebrecht.



En la comunicación, de 13 páginas, Plata –abogado experto en temas de propiedad intelectual y patentes– hace referencia a la información publicada por este diario, el 7 de junio.



Uno de los temas es la mención de su nombre en la matriz de colaboración del condenado Federico Gaviria, y otro es la revelación de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana de que Plata fue una de sus fuentes para la denuncia que presentaron (en agosto de 2017) sobre supuestos giros de la brasileña que habrían terminado en la campaña de reelección de Juan Manuel Santos.



La cita se dio en el segundo semestre del 2017 en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, y fue propiciada por el rector , Rodrigo Noguera. Según Plata, allí se habló de cómo Odebrecht y Pacific Rubiales (que lo negó tajantemente) habrían facilitado financiación oculta para esa campaña.



Incluso, dijo en su carta que esa ayuda ilícita se habría concretado en una reunión realizada el 26 de mayo de 2014 –días antes de la segunda vuelta– entre voceros de esas firmas y miembros del equipo político de Santos.



Los detalles de esa supuesta reunión ya están en poder de los expresidentes Uribe y Pastrana, quienes los trasladaron a las autoridades para que se establezca su veracidad.

‘No fui la única fuente’

“No fui la única fuente de las preguntas hechas en la carta enviada por los expresidentes y no lo digo para desestimar lo expresado por mí en la reunión con ellos ni para hacer referencia a otras u otras personas que pudieran haber estado presentes ese día, sino para contextualizar el origen y lo manifestado por mí”, enfatizó Plata.



Y agregó que la fuente de la información que él les entregó a los exmandatarios es un médico que falleció de un paro cardiaco en el 2018 y quien habría accedido a ese tipo de datos a través de uno de sus pacientes.



Se trata de Jenaro Murgueitio, con quien dijo Plata se reunió en varias oportunidades para hablar, entre otras cosas, sobre patentes. Agregó que salió a relucir el tema político y la información que le resultó facilitando a Pastrana y a Uribe.

Los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe le enviaron a la Fiscalía y a otras autoridades, en agosto de 2017, una carta sobre posibles irregularidades en las campañas de Juan Manuel Santos. Foto: Twitter

“Me entregó una información muy concreta sobre algunos pagos que habían sido supuestamente realizados a diferentes empresas por parte de la concesionaria de la Ruta del Sol II para financiar la segunda vuelta de la campaña de Juan Manuel Santos, y de supuestos aportes de Pacific Rubiales, que estaban sustentados en el cruce de unos emails entre dos funcionarios de la petrolera y que también se relacionaban con la financiación de las segunda vuelta presidencial”, dijo Plata.



Por eso, dijo que no es testigo clave o ‘eslabón perdido’ de aportes por debajo de la mesa de Odebrecht, por no haber estado en la reunión en la cual supuestamente se acordaron aportes a la campaña.

Y pidió rectificar lo dicho por investigadores a EL TIEMPO en el sentido de que era posible que él hiciera parte de acuerdos con el Departamento de Jjusticia de Estados Unidos y con Brasil: “Solamente quienes desean poner en riesgo perversamente mi vida o afectar dolosamente mi honorabilidad y desarrollo profesional pueden afirmar con evidente MALA INTENCIÓN (sic) y sin razón lógica ni fundamento legal ni sustento fáctico”.



Sobre su mención en la matriz de colaboración de Gaviria dijo: “Es inconcebible que al individuo se le pueda dar el más mínimo crédito cuando no solo personifica la mentira y el fraude procesal en sus formas más sórdidas, sino que reiteradamente engaña a la justicia (...)”.



Agregó que la Corte lo declaró un testigo “no idóneo”, dentro del expediente que se le seguía al exsenador Plinio Olano.

Rodrigo Noguera, rector de la Sergio Arboleda, propició la reunión entre los expresidentes Pastrana y Uribe con el abogado Plata y con otra persona que fue identificada como un investigador. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Y sobre Eduardo Zambrano, condenado Odebrecht –quien también hablaría de él–, Plata dijo que tuvo una relación “de ingrata recordación” que terminó en la inviabilización de un proyecto que trabajando juntos.



“Si los datos míos aparecen en una matriz de colaboración, nunca me he negado a atender cualquier requerimiento de la justicia y, por el contrario, yo mismo he tomado la iniciativa de ser oído cuando se trata de una investigación seria y formal”, señaló.

Y agregó que es falso que haya estado reunido con los procesados Álvaro Dávila y Emilio Tapia para hablar del Metro de Bogotá, uno de los puntos de la colaboración de Gaviria.



Con relación al calificativo de lobista de Odebrecht, Plata aseguró que no lo es, porque dice no tener “ni la disposición ni las habilidades” que ese trabajo requieren para ejercerlo profesionalmente.

Y dijo que, a su juicio, existe un conflicto de intereses de EL TIEMPO, porque Corficolombiana hace parte del grupo dueño del periódico y su nombre ha salido a relucir en el expediente.



