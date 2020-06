El lobista Carlos Plata: testigo oculto de oscuros pagos en Odebrecht

El nombre de Carlos Alberto Plata Gómez es muy conocido en círculos de poder. Se codeó con Gianni Infantino, cabeza de la Fifa, durante su visita al país (2016) y es amigo de ‘zares’ del fútbol. Además, financió campañas, como la de su amigo el liberal Horacio Serpa a la Presidencia, y fue cercano a la alcaldía del condenado Samuel Moreno. Ahora, Plata, experto en patentes, salió a relucir en el expediente por los sobornos de la multinacional Odebrecht.



Desde hace tres semanas EL TIEMPO preguntó en la Fiscalía por un par de implicados en la recepción de esas coimas que, desde enero, ofrecieron hablar de los nexos de Plata con la multinacional.



Dicen que el abogado santandereano es el eslabón perdido en el escándalo de pagos por debajo de la mesa a empresas colombianas y extranjeras que aún no han sido tocadas.



Uno de los que ha prometido hablar de Plata es el condenado Federico Gaviria, quien ya aceptó cargos por lavado, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. También aparece en el saqueo a Bogotá, en el ‘carrusel’ de la contratación.



Gaviria ofreció información sobre el rol que Plata cumplió en uno de los primeros contratos de la multinacional en Colombia –en la hidroeléctrica La Miel 1–; en los estudios del metro, en épocas de Samuel Moreno, y hasta del acercamiento que hubo para que la brasileña construyera el metro de México con la china Railways.



Sobre el metro de Bogotá, en su momento se habló de reuniones entre los ya procesados Álvaro Dávila y Emilio Tapia con Plata. Y la Procuraduría indagó sobre el caso Hidromiel, en averiguaciones que no dieron pie a sanciones.



Los datos sobre Plata figuran en la matriz de colaboración de Gaviria, que en enero aprobó un juez.

Los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe hicieron pública una carta con sus denuncias de Odebrecht en agosto de 2017. Foto: Twitter

Y Eduardo Zambrano, otro de los condenados por la repartija de sobornos, asegura tener datos más frescos de gestiones que Plata hizo para Odebrecht e, incluso, vincula a Daniel García Arizabaleta, el destituido exjefe del Invías y exdirector político del Centro Democrático.



EL TIEMPO estableció que la propia Odebrecht ha hablado de Plata en la colaboración con la justicia. De hecho, lo han catalogado como su primer lobista en el país, desde 1991.

Uribe y Pastrana

Es más, investigadores dijeron que es posible que Plata haga parte de los acuerdos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con Brasil. Pero no en Colombia.



La información que EL TIEMPO indagaba encajó con las declaraciones que los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana dieron esta semana, en las que señalan que Plata fue la fuente de las denuncias que hicieron en agosto de 2017 sobre presuntos giros ocultos de la brasileña que habrían terminado en la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, que la Fiscalía ya investigaba.



La campaña de Santos ha dicho que no incurrió en irregularidad. Y que en el gobierno Santos no hubo con Odebrecht favorecimientos ni en adjudicaciones de contratos ni en las reclamaciones que hacía.



EL TIEMPO habló con uno de los asistentes a la cita de los expresidentes y el lobista, en la oficina del rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, en el segundo semestre de 2017.

Decía tener información que se podía recaudar para que se investigara y me pidió la reunión. Con los expresidentes tengo buena amistad y los convoqué para que juzgaran FACEBOOK

TWITTER

Ratificó que estuvo alguien que dijo ser exmiembro de una agencia de Estados Unidos que trabajó con la justicia de Brasil. Pero aclaró que Plata no entregó una carta de beneficiarios de Odebrecht con montos y nombres, como los de Roberto Prieto, Esteban Moreno, Javier Torres, Otto Bula, Federico Gaviria y Eduardo Zambrano.



“Lo que hizo fue entregar nombres y montos. Y los expresidentes los plasmaron en la carta que enviaron a organismos de control, el 18 de agosto de 2017”, señaló la fuente.



Rodrigo Noguera, por su parte, dijo que Plata se acercó a la universidad por temas netamente académicos: para proponer una patente bioenergética que no tuvo efecto y por la Escuela de Deportes, a la que llevó a Infantino. Nada más.

EL rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, propició la reunión de los expresidentes Pastrana y Uribe con Carlos Plata. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

“Decía tener información que se podía recaudar para que se investigara y me pidió la reunión. Con los expresidentes tengo buena amistad y los convoqué para que juzgaran”, dijo Noguera a EL TIEMPO.



Plata no respondió mensajes. Y sobre Odebrecht, el fiscal Francisco Barbosa le reveló a EL TIEMPO que revisan los acuerdos con algunos de los implicados. Ya está andando una nueva imputación contra Otto Bula y no se descarta revisar el preacuerdo con Roberto Prieto, quien paga 5 años.

Las audiencias contra Esteban Moreno y Javier Torres (que salpica a un político de la costa), se han aplazado por cuenta de la defensa y del cambio de fiscal. Pero Plata, quien aparece con firmas en Panamá, aún no ha sido tocado.



UNIDAD INVESTIGATIVA

En Twitter: @UinvestigativaET

u.investigativa@eltiempo.com