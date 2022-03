Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, es considerado por las autoridades de Estados Unidos y de Colombia como el segundo al mando del ‘Clan del Golfo’ y hombre de absoluta confianza de Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, su máximo jefe.



Desde 2018 fue capturado con fines de extradición, pero su envío aún no se ha hecho efectivo. Sin embargo, las cosas pueden cambiar en los próximos días por una carta que 'Nicolás' le acaba de enviar al presidente Iván Duque desde su lugar de reclusión.

Carlos Antonio Moreno, alias Nicolás, entregó a la Fiscalía detalles del planes criminales. Foto: Cortesía Policía

Esta es la carta que alias Nicolás le envió al presidente Duque. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO obtuvo en primicia el documento en el cual el otrora jefe de esa banda criminal le dice al mandatario que de ser aceptado en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), está listo a declarar desde una cárcel en Estados Unidos.



Y a renglón seguido pide que lo extraditen ya.



"Solicito darle trámite a mi extradición de manera inmediata, dado que fue firmada por usted el 28 de diciembre de 2021 y hasta el día de hoy no se ha materializado la misma", dice el violento criminal en el documento, fechado el pasado 15 de marzo.



Y señala que se postuló a la JEP y durante dos años ha rendido versiones a la Comisión de la Verdad contando su actividad criminal: "He relatado mi trasegar en el conflicto por más de 24 años, pero mi intención de hacer parte del Sistema Integral de Verdad, creado por el acuerdo de paz, jamás ha sido obstruir, dilatar o evitar mi trámite de extradición a los Estados Unidos y es mi deber legal, personal y ejemplarizante responder ante la justicia por los errores que he cometido".

Facebook Twitter Linkedin

Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel (izq.), aseguraba que Juan José Valencia, alias Falcon o Gordo Florecita (der.), era una rueda suelta que podía entregarlo. Foto: Policía Nacional

La amenaza de muerte

Alias Nicolás también le dice al presidente Duque que sabe que lo quieren eliminar.



"Tengo conocimiento tanto por los medios de comunicación como por alertas que me ha suministrado la Fiscalía General que personas y grupos armados tienen interés en terminar con mi vida antes de ser extraditado, temiendo la colaboración que pueda hacer estando allí. Yo le pido señor Presidente con carácter legal y humanitario que se de trámite inmediato a la misma", señala el lugarteniente de 'Otoniel'.



El hombre permanece en uno de los calabozos del búnker de la Fiscalía y parte de su testimonio fue clave para la captura de Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon, Gordo Florecita o Andrea.



Se trata del señalado jefe de finanzas del 'clan del golfo', capturado el 7 de mayo de 2021 en una lujosa casa de Rionegro (Antioquia) con una colección de 14 Ferrari y otros carros de alta gama que corría en compañía de un famoso cantante de reguetón.

Facebook Twitter Linkedin

A alias Falcon se le incautaron 62 bienes, entre muebles, inmuebles y sociedades, que pertenecerían a empresas y familiares. Foto: Fiscalía

Sin embargo, información en manos del alto gobierno señala que quien querría eliminar a 'Nicolás' es su exjefe: 'Otoniel'.



Al parecer, el año pasado, antes de su captura, 'Otoniel' ordenó asesinar a su lugarteniente a quien señala de haber entregado información clave para su captura.

En contravía de 'Otoniel'

Y aunque esa información se está verificando, lo que ha llamado la atención de las autoridades es que mientras 'Otoniel' está ejecutando todo tipo de mecanismos legales para dilatar su extradición, su lugarteniente pide su envío inmediato.



Además, que para el otrora segundo de esa banda criminal, no es un obstáculo declarar desde una cárcel de Estados Unidos.



