Fiscalía le cierra las puertas a un acuerdo judicial con Carlos Mattos

Contrario a aclararse, el futuro judicial del otrora poderoso empresario Carlos Mattos tiende a complicarse. EL TIEMPO estableció con altas fuentes de la Fiscalía que, por ahora, no accederán a otorgarle el principio de oportunidad que puso sobre la mesa y tampoco el preacuerdo.



Con ambos mecanismos Mattos, de 78 años, le apuntaba a obtener una terminación anticipada de los casos que le siguen por presunta corrupción dentro del llamado caso Hyundai que le pueden significar varios años en prisión.

¿Qué está ofreciendo?

Carlos Mattos en el aeropuerto de Madrid, España, antes de abordar el vuelo en el que fue extraditado. Foto: Policía

“La posición del Fiscal General es que la gente aporte y colabore con lo que tenga que ver con su proceso específico. Si no tienen que aportar sobre el tema y si hay elementos de juicio para que la Fiscalía busque una condena, no se otorga el principio de oportunidad”, explicaron altas fuentes de la Fiscalía.



EL TIEMPO estableció que Mattos estaría ofreciendo hablar de otros casos y personas vinculados a sus negocios.



En cuanto al preacuerdo, si bien es potestad de los fiscales que llevan el proceso otorgarlo, los antecedentes con Mattos no son los mejores. Ya van al menos tres ocasiones en los que plantea ese mecanismo sin que se concrete nada. Asi las cosas, la Fiscalía seguirá adelante.

Esta es la carta del defensor de Carlos Mattos, solicitando un preacuerdo. Foto: EL TIEMPO

La mediadora

Claudia Patricia Vanegas Peña, fiscal declarada insubsistente. Foto: Archivo particular

Y a eso, algunos le suman un episodio ocurrido el 20 de noviembre. Ese día, la curtida fiscal Claudia Patricia Vanegas Peña, auxiliar ante la Corte Suprema, recibió una llamada a su celular de Mattos, preso en La Picota en la misma celda de Emilio Tapia, ‘cerebro’ de ‘carrusel de la contratación’, ahora preso por el escándalo del contrato con el Mintic.



Este diario estableció que Mattos le dijo a Vanegas que estaba buscando plantear la colaboración y esta lo puso en comunicación con los fiscales del caso.



Al menos uno de ellos dijo que aceptaba la llamada “en razón de la defensa material de Mattos”. Y la conclusión fue que debía formalizar su solicitud.



Una semana después, Vanegas fue declarada insubsistente. Y el reporte Coronel, en W Radio, ligó su salida a esa llamada.



En la Fiscalía señalaron que se trató de una decisión administrativa de una funcionaria de libre nombramiento y remoción.



Vanegas llevaba 27 años en la entidad en casos como el del ‘cartel de la toga’, el del general Mario Montoya, los falsos positivos y hasta en el ‘carrusel de la contratación’, en donde Tapia sirvió de testigo.

