Los videos de los encuentros irregulares entre Carlos Mattos y sus abogados Iván Cancino y Laura Kamila Toro serán investigados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ).



Así lo dio a conocer la entidad luego de que Noticias Caracol difundió videos en los que se ve a Mattos llegando a un edificio -en camionetas de alta gama y escoltado por miembros del Inpec-, en donde sostuvo reuniones con familiares y defensa.

Este es el documento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en donde se remite por competencia. Foto: EL TIEMPO

Diana María Vélez, presidenta de la (CNDJ), le acaba de remitir un oficio a Luis Wilson Báez, presidente de la Comisión Seccional de Disciplina de Bogotá, solicitándole que proceda, con base en la información divulgada por Caracol y La W Radio.



El penalista Cancino aseguró que Mattos llegó de manera imprevista al lugar en donde fueron grabados y en donde permanecieron por cerca de tres horas.



Según Cancino, las reuniones con su cliente han sido en el sitio de reclusión (La Picota) y en las visitas al médico, incluida una ocasión en la Fundación Santa Fe, cuando estuvo hospitalizado Mattos por diverticulitis.

Carlos Mattos fue extraditado desde España por sus actos de corrupción. Foto: Policía

"Ese día a mí me marca la familia, el hermano de Mattos se comunicó conmigo y yo llegué a ese edificio que no es extraño para mí. ​Lo extraño es que llega él (Mattos) cuando yo estoy entrando", asegura Cancino.



El penalista insiste en que le pregunto si tenía autorización y él le aseguró que iba por unos exámenes médicos: "En ese momento, le hago unas salvedades”, explicó Cancino, aunque no dio detalles.

Toda mi vida he puesto la cara y esta vez no será la excepción . No será la primera ni la última vez . Respeto el derecho de opinión de todos , incluso el de ofender . Mi profesión es sagrada y mi tarjeta profesional aún más. Esculquen ,es su derecho , yo, tranquilo. — Iván Cancino (@CancinoAbog) March 2, 2022

La otra abogada cuya conducta será indagada es Laura Kamila Toro Peña, vinculada a la oficina de Cancino desde 2017.



En las imágenes divulgadas se ve el ingreso de un automóvil Mazda de placas GCQ 369, registrado a nombre de Laura Kamila Toro, quien desciende del carro e ingresa a la misma oficina a la que ingresó minutos antes Carlos Mattos, Toro, figura como trabajadora de la firma de abogados de Iván Cancino.

La Fiscalía informó que este caso no interfiere en el preacuerdo firmado con la Fiscalía y la defensa de Mattos.



Y Cancino señaló que él no intervino en los permisos que ahora se investigan.

UNIDAD INVESTIGATIVA

