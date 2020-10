El error de la Fiscalía en la fallida extradición de Carlos Mattos

La Fiscalía de Colombia llevaba casi dos años tramitando la extradición del empresario Carlos Mattos, en los procesos que se le siguen por sobornar a jueces dentro del caso Hyundai.



Hay confesiones, grabaciones, documentos...



(Lo icvitamos a leer: España frena extradición de Carlos Mattos y le otorga amparo)

Pero, tal como lo informó EL TIEMPO en primicia, el Tribunal Constitucional español frenó la extradición dentro de una decisión que incluso podría obligar a Colombia a ajustar su legislación o el tratado con ese país.



(Le puede interesar: Carlos Mattos firma acuerdo y frena disputa comercial en caso Hyundai)



La decisión señala que para que tenga efecto la solicitud de extradición, se requiere de control judicial en el origen, para garantizar los derechos del extraditado.

“Esto significa que Colombia no presentó la orden de captura con fines de extradición emitida por un juez, después de que se decretó la nulidad de lo actuado. Al no existir ese aval de la autoridad judicial, la extradición no procede”, le explicó a EL TIEMPO el penalista Iván Cancino, quien promovió junto con la abogada Cruz Sánchez el amparo que le acaban de otorgar a Mattos.



(Además: Extienden orden de captura contra el empresario Carlos Mattos )



Para Cancino, el error es tan grave que el tribunal no estudió las demás causales que presentó la defensa.

Esto significa que Colombia no presentó la orden de captura con fines de extradición emitida por un juez, después de que se decretó la nulidad de lo actuado FACEBOOK

TWITTER

La otra extradición

Ese detalle, que pareciera un tecnicismo, frenó los dos procesos que se siguen contra el empresario como presunto responsable de cohecho, por haber pagado dádivas al juez 16 civil municipal de Bogotá para que este lo beneficiara en el caso Hyundai.



(Podría ser de su interés: Los testimonios que tienen a Mattos a un paso de la extradición)



Pero, para Cancino, es claro que también afecta la otra solicitud de extradición, vinculada al caso de cohecho de la juez Ligia del Carmen Hernández. Incluso, dice que en caso de que la Fiscalía apele, pueden pasar hasta 48 meses, y al tema se le sumaría entonces la edad de Mattos, que hoy tiene 73 años.

La pregunta que se plantea es si Colombia debe ajustar las normas vigentes para que esto no vuelva a ocurrir.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET