En una comunicación enviada al fiscal que lleva su caso, Álvaro Betancourt, desautorizó un comunicado divulgado el viernes, en el que se amenazaba al ente acusador con interponer acciones internacionales si no se seguía adelante con la negociación de los preacuerdos.

Carlos Mattos (der.) y su abogado Ómar Juan Carlos Suárez. Foto: Archivo Particular

Este es el comunicado de la oficina de abogados de Víctor Mosquera. Foto: EL TIEMPO

El comunicado, emitido por la oficina de abogados de Víctor Mosquera, advertía que, de no reanudarse la negociación, se retomarían acciones legales internacionales por una presunta vulneración de los derechos de Mattos.



"El comunicado fue emitido de manera inconsulta. No se pidió autorización ni del doctor Mattos ni mía, que soy su único abogado (...) El doctor Mosquera lo pudo hacer por solidaridad, pero no fue autorizado. Y desde diciembre de 2021, él terminó su intervención y la prestación de sus servicios fue resuelta de tiempo atrás", le dijo a EL TIEMPO Ómar Juan Carlos Suárez, el nuevo abogado de Mattos.



Y el penalista agregó que Mosquera menciona temas (incluso delitos) de los que Mattos ni siquiera está enterado.



Entre otros, que la Fiscalía supuestamente amenazó a los abogados del opaco empresario, señalado de repartir sobornos para torcer decisiones de jueces que lo beneficiaran dentro del pleito que sostenía con Hyundai, la fabricante surcoreana de carros..

Iván Cancino y Laura Kamila Toro, ya no son abogados de Carlos Mattos. Foto: EL TIEMPO

¿Nuevos acercamientos?

El penalista Víctor Mosquera (centro). Foto: Archivo Particular

El penalista también reveló que, después de que la Fiscalía retiró los preacuerdos, se han adelantado dos mesas de trabajo para intentar retomar el caso y restablecer la confianza.



Además, señaló que la negociación se enturbió por comentarios de terceros, que enrarecieron el ambiente, y no por la intervención de su cliente.



"La oficina del doctor Mosquera no hace parte del equipo de defensa. Los abogados del señor Mattos es la oficina Súarez y Trujillo Abogados, en cabeza mía", explicó el penalista.



EL TIEMPO se comunicó con Víctor Mosquera quien manifestó que se apartaba de inmediato de dicho proceso. Y si bien la Fiscalía señaló que ya no negociaría con Mattos, aún no se ha pronunciado sobre las dos nuevas mesas de trabajo y una posible resurrección de los acercamientos.

EL TIEMPO estableció que para la Fiscalía es claro que en este caso no solo se ha dilatado cualquier acuerdo de colaboración con la administración de justicia.



Además, señala que se ha divulgado información falsa y contraria a la que Mattos y su defensa (anteriores abogados) han ofrecido en la hoy frenada mesa de negociación.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET