¿Qué paso con la narcoisla y la fortuna del excapo Carlos Lehder?

Carlos ‘el Loco’ Lehder llegó a ser uno de los narcotraficantes más poderosos y millonarios del Cartel de Medellín. Antes de ser extraditado a Estados Unidos, en 1987, alardeaba con poder pagar la deuda externa de Colombia y entre sus excéntricas y estratégicas adquisiciones aparece una isla en las Bahamas –Cayo Norman- que se convirtió en el gran disparadero de coca de sus socios.



Pero el islote, de tres kilómetros cuadrados, ubicado en jurisdicción de Bahamas y en donde vacacionaban millonarios estadounidenses, nunca fue objetivo de la justicia colombiana, dentro de los procesos de extinción de dominio. De hecho, el de sus bienes es uno de los expedientes que la Fiscalía entró a revisar luego de que se confirmara la noticia de que Lehder quedó en libertad, tras pagar 33 años de cárcel.

La isla que perteneció a Carlos Lehder tiene una pista que se usó como trampolín para mover coca colombiana hacia Estados Unidos. Foto: Foto: Policía Nacional

Desde hace una semana, tras su deportación desde Nueva York, vive en algún lugar de Alemania –país de origen de su padre-, amparado por una ONG, con una grave enfermedad y con varios de los secretos del cartel más sanguinario que ha tenido Colombia.



Sobre Norman, se sabe que está ubicada a 40 millas al sureste de Nassau y a 210 millas de la costa del estado de Florida, y que ha sido incluso promocionada, en 2017, como sede de festivales de música. La compañía Fyre Media Inc., promovió el evento en redes bajo el ‘atractivo’ de que era la isla de Pablo Escobar. Los nuevos dueños de la isla cancelaron el evento y el promotor terminó procesado por estafa.



(Lo incitamos a leer: Los secretos que se llevó a Berlín el liberado excapo Carlos Lehder)



Se calcula que, en los 80, desde Cayo Norman se surtió el 80 por ciento de la cocaína que inundaba las calles de Estados Unidos. En el juicio contra Ledher –en el que fue condenado a cadena perpetua más 135 años- se aseguró que desde allí se movieron 3,3 toneladas de coca desde Colombia, en una narcoflotilla ligada al capo. Los aviones aterrizaban en pistas abandonadas en los estados de Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur y la mercancía era distribuida entre decenas de dealer al servicio de la mafia.

La posada Alemana, otra de sus propiedades emblemáticas, le será entregada a la Gobernación del Quindio. Foto: Cortesía

La sombra de Pablo Escobar

También se reveló que Lehder negoció Cayo Norman con la firma estadounidense Meridian Investing and Developing Co. por medio del abogado John Winston por la suma de USD $875,000 en 1979. Winston dijo que creía que Lehder era un respetable inversionista turístico y contó que el negocio se adelantó y selló por medio de cartas y teléfono, aunque admitió que hubo dos encuentros con el capo.



De esa plata, Colombia no vio un peso.



(Le puede interesar: Habla el abogado de Carlos Lehder)



"Si bien dentro del proceso de extinción no se puede incluir un bien en otra jurisdicción o país, sí se puede optar por una participación, a través de convenios entre países sí. Recuerde que parte de la plata incautada por Estados Unidos a los hermanos Mejía Múnera le fue entregada a Colombia", explica un experto en extinción.



Pero en los 80, el país apenas estaba empezando a legislar temas de narcotráfico, lavado y extinción de dominio.



Lo concreto es que, por presión estadounidense, las autoridades de Bahamas forzaron el fin de las actividades ilícitas en el cayo y, tras la captura y extradición del capo, la propiedad fue confiscada.



La isla es hoy la sede de casas vacacionales privadas, un puerto deportivo en construcción y de instalaciones hoteleras. Y una reputada firma, establecida en Miami, la promociona como uno de sus proyectos de finca raíz.

Si bien dentro del proceso de extinción no se puede incluir un bien en otra jurisdicción o país, sí se puede optar por una participación, a través de convenios FACEBOOK

TWITTER

Esta es una de las fotos más recientes que se conocen de Lehder, al lado de una de sus hijas. Foto: Hector Fabio Zamora / EL TIEMPO

Los otros bienes

El día de su captura, el jueves 25 de abril de 1985, se decomisaron un millón 674 mil 900 dólares, entre los que habían 6 billetes de 100 falsos. Airapua, la hacienda en Puerto Gaitán (Meta), en la que se escondía el capo, y otra más, pasaron a manos del Estado. Se calcula que ambos bienes ocupaban cerca de 12 mil hectáreas.



(En fotos: la vida criminal del excapo del narcotráfico Carlos Lehder)



Y, 24 años después, en 2009, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) anunció que pondría a la venta los hoteles Las Heliconias y Las Gaviotas, en Quindío; además de otros inmuebles como La Posada Alemana, ligadas a Lehder.



Pero la venta no fue muy exitosa. En 2013, la DNE anunció el traslado de Las Heliconias al Fondo Nacional del Turismos para su recuperación y administración.



Dos años después, en 2018, la Fiscalía y la Dijín localizaron seis bienes más ligados a Lehder, que este le había pasado a otro narco poco antes de ser extraditado.



En medio del rastreo a la fortuna del extraditado Larry Yepes, aparecieron 6 propiedades que habían pertenecido al excapo.

Para la gobernación del Quindío

Pero las sorpresas con la fortuna de Lehder no parán ahí.



EL TIEMPO estableció que, el pasado 10 de marzo, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) -que reemplazó a la vieja y corrupta Dirección de Estupefacientes-, tomó decisiones en torno a parte de su fortina.



Mediante resolución 0333 nombró como destinatario provisional a la Gobernación del Quindío para el manejo de tres inmuebles que constituyen la llamada Posada Alemana, uno de los bienes emblemáticos del excapo.



Tanto el ratreo de su fortuna como los procesos que Lehder tuvo abiertos en Colombia están siendo revisados por la Fiscalía, de cara a su libertad.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET