La carta del excapo Carlos Lehder sobre alias Mechas, su señalado heredero en Colombia

El exnarcotraficante Carlos Lehder Rivas ha permanecido en un prudente silencio desde que pagó una de las más altas condenas que la justicia de Estados Unidos le haya impuesto a un mafioso colombiano: 30 años.



Con 73 años, optó por salir hacia Alemania en donde adelanta proyectos para contar su vida como uno de los cabecillas del Cartel de Medellín, socio del sanguinario Pablo Escobar. Sin embargo, el exmafioso decidió pronunciarse sobre un caso denunciado por EL TIEMPO.

Hace dos semanas, este diario ubicó a Juan Diego Montoya Bernal, alias Mechas, a quien la Policía señaló, en su momento, de ser el supuesto heredero de parte del poder mafioso de Carlos Lehder.



En entrevista exclusiva, 'Mechas' aseguró que es falso que sea el heredero de Lehder y que las propiedades que están vinculadas a un proceso de extinción de dominio sean producto de haber heredado rutas por Bahamas y conexiones.



'Mechas' admitió que estuvo casado con una prima de una de las hijas que Ledher tuvo en Colombia; y que tanto él como otro familiar de su exesposa fueron condenados por narcotráfico.



Pero negó cualquier nexo con los bienes que están en proceso de extinción y con Lehder: “Por orden cronológico los señalamientos se caen. Dicen que cogí las rutas de Carlos Lehder porque mi exesposa me las dio. Pero a ese señor Lehder nunca lo conocí. Cuando él cayó preso yo tenía como 11 o 12 años y la que fue mi esposa, como 9 años de edad”.

Montoya asegura que en su indictment señala que entregó un millón de dólares en efectivo Foto: EL TIEMPO

La carta de Ledher

“La única relación que tengo con ese caso es que estuve casado con una hija de Gustavo Herrera Zuleta. Pero nunca tuve una relación de negocios; solo de familia. A Gustavo, sin embargo, le hicieron prácticamente el 80 por ciento de la incautación de bienes, que aparecen relacionados conmigo. Pero esos bienes no son míos”, le dijo ‘Mechas’ a reporteros de este diario.



Después de que EL TIEMPO reveló las declaraciones de 'Mechas', el propio Lehder decidió hablar del tema en una carta enviada a la Fiscalía.



"Es total y absolutamente falso que yo, en los años 80, haya tenido negocios de narcotráfico con Juan Diego Montoya Bernal, básicamente porque el señor nació en 1972. Es decir, era un niño", confirma Lehder.



También advierte que su isla en Bahamas en los 80 fue confiscada y por ende era imposible que 'Mechas', siendo niño, heredara sus rutas.

La exfiscal Ana Catalina Noguera. Foto: Archivo EL TIEMPO

Lehder también dice en la carta que el caso fue conocido por la entonces fiscal Ana Catalina Noguera, ahora procesada por corrupción.



Allegados al caso le dijeron a EL TIEMPO que uno de los miembros de la familia Herrera se reunió con Noguera cuando era directora de Extinción y le explicó lo mismo que ahora dice Lehder y que 'Mechas' le narró a este diario.



Por eso, el excapo pide que se investigue ese expediente.

La isla de Carlos Lehder fue incautada en los 80. Foto: Foto: Policía Nacional

¿Qué puede pasar?

SAE Foto: Google Maps

El proceso de extinción está en segunda instancia luego de que un primer fallo le fuera adverso a la familia de la exesposa de alias 'Mechas'.



Las propiedades están en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la espera del fallo de segunda instancia en la que la carta de Lehder podría ser tenida en cuenta al igual que la declaración e indicment de 'Mechas', revelados en exclusiva por EL TIEMPO.



Entre las propiedades afectadas en este caso aparecen desde apartamentos en un prestigioso hotel en Cartagena hasta un gimnasio, un motel, varias haciendas y carros de alta gama.



UNIDAD INVESTIGATIVA

